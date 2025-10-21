＜横浜・関内＞プリスクールから中等部までインターナショナル一貫校のCGK、今年も学園祭『CGK School Festival 2025』を開催！2025年10月26日

株式会社CosmoBridge

CGK International School は、横浜(馬車道・関内)にあるプリスクールから中等部までのインターナショナル一貫校です。そして2028年には高等部の開校を予定しています。

CGKは、“A global learning community for discovering and pursuing your happiness”をミッションステートメントに掲げ、探究心・思考力・表現力の流れを大切にした授業を行っています。2024年には、国際バカロレアIB PYP認定校となり、2025年6月にはMYP候補校となりました。

このSchool Festivalでは、CGKの活動をご覧いただき、生徒・教職員のエネルギーを体感していただくだけでなく、日頃よりCGKを支えてくださる地域・企業の皆さまと共に、多彩なコンテンツ・アクティビティを楽しみ、充実した交流の機会となることを目指しています。今年も、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

＜概要＞

- 日程：2025年10月26日(日) 10:00-14:30- 開催言語：英語・日本語- 参加対象者：どなたでもご参加頂けます※公式LINEからの事前のご予約にご協力ください。- 場所CGKインターナショナルスクール関内校神奈川県横浜市中区南仲通2-25-2※馬車道校がすぐ近くにございますので、お間違いないようご注意下さい。- アクセス- - みなとみらい線「馬車道駅」より徒歩4分(東急東横線・副都心線乗り入れ)- - みなとみらい線「日本大通り駅」より徒歩5分(東急東横線・副都心線乗り入れ)- - 市営地下鉄ブルーライン「関内駅」より徒歩5分- - JR京浜東北・根岸線「関内駅」より徒歩7分

■CGK International Schoolにおける留学の取り組み



1）母国語を問わず、全ての生徒に留学を推奨

2）世界中から短期留学生を積極的に受け入れ

実社会での多様性や文化の広がりを知ることは、全ての生徒にとって大きな刺激となります。CGKでは、一人ひとりの性格や成長段階に寄り添えるよう、独自の留学プログラムを用意。プリスクール生も含め、毎年長期休みを活用しニュージーランドやオーストラリアを中心に留学へと飛び出していきます。中等部では、G7からの1年間を留学先で学ぶ長期留学を行います。全生徒が対象となり、その実施学年や期間は、生徒本人・ご家庭とご相談の上で決定していきます。

また、世界中からの短期留学生も積極的に受け入れており、最短プログラムは1週間からCGKの探究学習・スクールライフをご経験いただけます。2025年度も、イタリア、ノルウェー、台湾をはじめ世界各地からの留学生の参加が予定されています。

CGKでは、留学への送り出し・留学の受け入れ共に、毎年その生徒数は増えており、校内は常に新鮮な視点と多様な文化が織りなす学びの場となっています。

■CGKインターナショナルについてもっと知る



