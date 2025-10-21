スペシャルティコーヒー専門店”猿田彦珈琲”×ISETAN MITSUKOSHI THE FOODの究極コラボ第3弾「ISETAN MITSUKOSHI THE FOOD×猿田彦珈琲クイーンズブレンド」

株式会社エムアイフードスタイル

三越伊勢丹のグループ会社で、首都圏を中心に21店舗のスーパーマーケット（クイーンズ伊勢丹）を運営する株式会社エムアイフードスタイル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：雨宮 隆一）は、「ISETAN MITSUKOSHI THE FOOD（ミツコシイセタン ザ・フード）」から、「ISETAN MITSUKOSHI THE FOOD×猿田彦珈琲 クイーンズブレンド(豆)」「ISETAN MITSUKOSHI THE FOOD×猿田彦珈琲 クイーンズブレンド(粉)」を9月30日（火）より発売中。

たった一杯で幸せになるコーヒー屋」をコンセプトに、2011年、東京・恵比寿で創業したスペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」が、クイーンズ伊勢丹のために特別にブレンド開発したコーヒーです。

「ISETAN MITSUKOSHI THE FOOD×猿田彦珈琲 クイーンズブレンド(豆)/(粉)」は、ミルクキャラメルのような甘さにアーモンドのようなコクと香ばしさを感じる、非常にバランスの良いブレンドです。ドリップすると、アプリコットや紅茶を感じさせる華やかな香りがふわっと立ち込め、ひとくち飲むと、柔らかな甘みが優しく溶け込むように広がり、クリーンで伸びやかな心地よい余韻をお楽しみいただけます。ぜひ、ブラックでコーヒー本来の香り、味わいをご堪能ください。

また、より本商品をお楽しみいただくには、季節限定で発売中の「ISETAN MITSUKOSHI THE FOODフロランタン」とのペアリングがおすすめ。フロランタンのサクサク食感とキャラメルの上品な甘みに、コーヒーが持つアーモンドのような香ばしい苦みが相性抜群です。

少し肌寒さを感じ始める今の時期にぴったりな、コクがあり芳醇な味わいのブレンドコーヒーです。お家で過ごすゆったり時間を彩ること間違いなしの逸品。ぜひ一度ご賞味ください。

■商品概要「ISETAN MITSUKOSHI THE FOOD×猿田彦珈琲 クイーンズブレンド(豆) 中深煎り」

商品名：ISETAN MITSUKOSHI THE FOOD×猿田彦珈琲 クイーンズブレンド(豆)

価格：1,166円（税込）

容量：150ｇ

■商品概要「ISETAN MITSUKOSHI THE FOOD×猿田彦珈琲 クイーンズブレンド(粉) 中深煎り」

商品名：ISETAN MITSUKOSHI THE FOOD×猿田彦珈琲 クイーンズブレンド(粉)

価格：1,166円（税込）

容量：150ｇ

【ISETAN MITSUKOSHI THE FOODについて】

お客さまの日常食に本気で向き合い、食への好奇心に応えるために生まれたプライベートブランドです。生産者の想い、食文化へのまなざし、素材や製法の吟味を大切に、未来に伝えたい品々、お客さまの多様な“今”に応える品々をご紹介いたします。

【猿田彦珈琲について】

「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」をコンセプトに掲げる東京・恵比寿発のスペシャルティコーヒー専門店。自分たちの目と鼻と経験と味覚で厳選した最高品質のスペシャルティコーヒー豆は、コーヒー農園と良好な関係を築きながら直接調達（ダイレクトトレード）しています。また、焙煎から抽出まで、お客様にお届けする一杯のコーヒーのために徹底的にこだわり、真心を込めて提供します。2025年10月現在、国内に28店舗を展開中。

【お客さまからの商品に関するお問い合わせ先】

クイーンズ伊勢丹お客さま相談室：0120-781-387（午前10時～午後6時）

※土日祝日除く

【OEM事業に関するお問い合わせ先】

URL ：https://www.im-food.co.jp/customer/oem/

【クイーンズ伊勢丹について】

クイーンズ伊勢丹は、高品質な食品スーパーマーケットです。独自性の高いプライベートブランドを中心に、利便性・簡便性の高い商品を取り揃えています。多様なお客さまに対して、時間帯に応じた商品、サービスを提供しており、現在首都圏に21店舗を展開しています。

【エムアイフードスタイルについて】

株式会社エムアイフードスタイルは、株式会社三越伊勢丹フードサービスが育て、培ってきたスーパーマーケット事業及び食品製造加工卸事業等を承継し、更に地域でお客さまに愛していただけるような事業に成長をしていくために2018年設立された会社です。食生活を通じて『豊かなライフスタイル』のご提案はもとより『価値ある体験』を提供してまいります。

所在地：東京都新宿区西落合2-18-20 ナレッジパーク落合ビル3階

資本金：100百万円

代表取締役社長：雨宮 隆一

事業内容：スーパーマーケット運営、百貨店内店舗運営、食品製造、OEM事業、ベンダー事業

URL：https://www.im-food.co.jp/

※掲載情報は2025年10月21日現在のものです。