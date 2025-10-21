しまむら、ショートドラマに「超ときめき(ハート)宣伝部」小泉遥香さんが出演！10/21（火）より放映スタート！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、10/21（火）より放映されるしまむらのショートドラマに「超ときめき(ハート)宣伝部」の小泉遥香さんがご出演されることをお知らせいたします。

■しまむらのショートドラマに小泉遥香さんが出演！

10/21（火）より放映されるしまむらのショートドラマに、「超ときめき(ハート)宣伝部」の小泉遥香さんが出演します。また、10/29（水）より、全国のファッションセンターしまむら店舗およびオンラインストアにて、ショートドラマで小泉遥香さんが着用した商品を販売します。

■プレゼントキャンペーンについて

10/29（水）より、しまむらアプリ会員証をご提示の上、小泉遥香さん着用商品をご購入いただいた方を対象に、しまむらアプリ会員特典からチケット5枚を使用してご応募いただくと、抽選で10名様にサイン入りチェキをプレゼントします。

■小泉遥香さんプロフィール

小泉 遥香（こいずみ はるか） / 2001年1月5日生まれ、埼玉県出身。

6人組グループ・超ときめき(ハート)宣伝部のメンバー。担当カラーは超ときめき(ハート)ピンク。日テレ系「ZIP!」キテルネ！コーナーのリポーターとして活動中。

2018年1月より、ラジオ日本「60TRY部」の番組内コーナー「永野の映画はえ～がな！」にアシスタントとしてレギュラー出演中。

ABCテレビ 『熱闘甲子園ドラマ「あの夏に、夢中。」』や舞台「いいね！光源氏くん」に出演するなど役者活動も行っています。

■超ときめき(ハート)宣伝部について

「ときめく恋と青春」をテーマに世界中にときめきを宣伝している、辻野かなみ・杏ジュリア・坂井仁香・小泉遥香・菅田愛貴・吉川ひよりによる6人組アイドルグループ。

2021年に楽曲「すきっ！～超ver～」がTikTok上でブームになり、2024年に楽曲「最上級にかわいいの！」がTikTok総再生12億回を超える大ヒットに。その後も、楽曲「超最強」のTikTokでの総再生数が23億回を突破し、話題となっています。

2026年3月4日にニューアルバムをリリース予定です。

■ショートドラマ制作にご協力いただいた企業

●【株式会社DoFull 様】（https://www.dofull.co.jp/）

"動画"で"震える"体験をつくるクリエイティブカンパニー。

SNSドラマアカウント「ミッドナイトチケット」を運用し、ストーリー仕立てで視聴者の感情を動かすエモーショナルなショートドラマを制作。「ミッドナイトチケット」は、運用開始から2年間で約40万人のフォロワーを獲得し、投稿動画の半数が100万再生を超えるなど、国内トップクラスの制作実績を誇ります。累計総再生数は3億回を突破しています。

●【株式会社テレビ朝日メディアプレックス 様】（https://www.mediaplex.co.jp/）

株式会社テレビ朝日メディアプレックスは、テレビ朝日のグループ会社として、デジタルトランスフォーメーション（DX）事業とデジタルコンテンツ事業を展開しています。

長年培ってきたテレビメディアのノウハウと、デジタルプロモーション、SNS企画運営、Web制作、動画コンテンツ制作といった先端技術を組み合わせ、お客様のメディアやビジネスにおける新しい価値創造を支援しています。

私たちは、デジタルの力でお客様と共に時代を切り拓き、未来を創造する企業であり続けます。

