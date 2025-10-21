しまむらグループ、10/22（水）より「しまむらグループ大創業祭」を開催！大創業祭特価品や新作商品が大集合！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、10月22日(水)より、しまむらグループ各店舗で『大創業祭』を開催いたします。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■ファッションセンターしまむらについて

全国のファッションセンターしまむらでは、10/22（水）より、アウターや服飾雑貨、寝具、インテリアなどを大創業祭特価でご用意しています。また、オリジナルブランド「SUNNY HOUSE(サニーハウス)」の新作アイテムや高機能PB商品も登場します。うれしいお買い得品から最旬トレンドまでワクワクする商品をたくさん取り揃えています。

●しまむら公式HP

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/

■アベイルについて

カジュアル＆シューズのアベイルでは、10/22（水）より2週にわたり「アベイル祭り」を開催します。10/25（土）には、バイヤーが厳選したお得なコーデや、かわいいキャラクターグッズを多数ご用意しております。さらに、条件達成で数量限定のノベルティをプレゼントします。

●アベイル公式HP

https://www.shimamura.gr.jp/avail/

■バースデイについて

ベビー・子供用品のバースデイでは、10/22（水）より、人気沸騰中の「&mignon(アンドミニョン)」の冬物新作や、お買い得商品を販売します。

また、10/25（土）からは「おかしくじ」も開催予定です。

この機会に、わくわくする企画をぜひお楽しみください。

●バースデイ公式HP

https://www.s-birthday.com/

■シャンブルについて

雑貨＆ファッションのシャンブルでは、10/22（水）より、オリジナルブランド「tsukuru&Lin.(ツクルアンドリン)」「Anne's pocket(アンズポケット)」「Clasiiki(クラシーキ)」の新作アイテムが登場します。この冬に手に入れたいニットやアウターの新作に加え、10/20（月）発売の雑誌『リンネル』掲載アイテムも多数ご用意しています。

●シャンブル公式HP

https://www.shimamura.gr.jp/chambre/

■ディバロについて

靴＆ファッションのディバロでは、10/28（火）より、今シーズンにぴったりの「CECIL McBEE(セシルマクビー)」の新作ブーツが登場します。また、ブーツに合わせたい冬スタイルのアウターやバッグ、服飾雑貨など、大創業祭ならではのお買い得品もご用意しております。

●ディバロ公式HP

https://www.shimamura.gr.jp/divalo/

■しまむらグループXキャンペーン開催

しまむらグループ大創業祭と、しまむらパーク（オンラインストア）OPENを記念し、しまむら・アベイル・バースデイ・シャンブル・ディバロ・しまむらパークの6つのX公式アカウントにてキャンペーンを実施します。

10月22日（水）～10月31日（金）の期間中、6つの公式アカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストのうえ、抽選に参加すると、抽選でしまむらグループ共通商品券をプレゼントします。抽選結果はその場で当落をご確認いただけます。期間中は毎日ご参加いただけます。皆さまのご参加をお待ちしております。

●しまむら公式Ｘ（@shimamura_gr）

https://x.com/shimamura_gr

●アベイル公式Ｘ（@gravail）

https://x.com/gravail

●バースデイ公式Ｘ（@birthday_gr）

https://x.com/birthday_gr

●シャンブル公式Ｘ（@grchambre）

https://x.com/grchambre

●ディバロ公式Ｘ（@grdivalo）

https://x.com/grdivalo

●しまむらパーク公式Ｘ（@shimamurapark）

https://x.com/shimamurapark

■しまむらグループ公式アプリ・SNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）