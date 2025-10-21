2日間限定で“全品半額のオープンセール”を実施！2025年10月22日（水）青森県八戸市の八戸東口駅前の「千年の宴 八戸東口駅前店」を「魚民 八戸東口駅前店」としてリニューアルオープン！

株式会社モンテローザ

リニューアルオープン記念セール！

◆オープン記念セール（※）

開催期間：2025年10月22日（水）～2025年10月23日（木）の2日間限定

実施内容：店内でお召し上がりのメニューを「全品半額」（※）で提供いたします。

（※）ご留意事項

・店内でのご飲食にかぎります。

・一部対象外商品がございます。

・テイクアウト、デリバリーは対象外です。

・セール開催中のご予約、宴会コース（飲み放題）はできません。

・セール開催中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

この機会にぜひ「魚民 八戸東口駅前店」でご飲食をお楽しみください。

「魚民」について

“おいしい料理と おいしい魚と おいしい地酒 魚民で心和むひとときを”

「和風＝魚」と若年層からシニアまでみん（民）なに愛される、というコンセプトの大衆居酒屋で、魚料理を中心に豊富なメニューをご用意しております。

ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。

新登場!!「ニラま鍋」

香り煌（きら）めく艶黒（つやくろ）醤油。

”にんにく”と”ニラ”のパンチが効いたスタミナスープに”まぐろ”の脂の旨み全開の絶品鍋!!

熱々の鍋を囲めば、心も体も温まり、宴席は一層盛り上がること間違いなし！

長崎県産「極上しめさば」!!「炙り〆鯖刺し」

「酢に頼らず、サバで勝負。」を掲げた素材主義の”しめさば”。

振り塩熟成によって”サバ”本来の旨味を引き出し、浅〆で仕上げることで自然な旨味としっとり食感を実現しました。

宮崎県産「金太郎ぶり」使用!!「ぶり刺し」

宮崎県の豊かな海で育った「金太郎ぶり」

プロが大切に育て美味しい時期を見極めて漁獲された”ぶり”。その道の匠が育てる極上の味わいです！

魚民 八戸東口駅前店 店舗情報

開店日時：2025年10月22日（水) 16：00～

営業時間：16：00～0：00

住 所：青森県八戸市一番町1-2-1 １階

電話番号：0178-23-5888

席 数：155席

喫 煙 室：あり

U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/871069/

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes