2日間限定で“全品半額のオープンセール”を実施！2025年10月22日（水）青森県八戸市の八戸東口駅前の「千年の宴 八戸東口駅前店」を「魚民 八戸東口駅前店」としてリニューアルオープン！
リニューアルオープン記念セール！
◆オープン記念セール（※）
開催期間：2025年10月22日（水）～2025年10月23日（木）の2日間限定
実施内容：店内でお召し上がりのメニューを「全品半額」（※）で提供いたします。
（※）ご留意事項
・店内でのご飲食にかぎります。
・一部対象外商品がございます。
・テイクアウト、デリバリーは対象外です。
・セール開催中のご予約、宴会コース（飲み放題）はできません。
・セール開催中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。
・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。
この機会にぜひ「魚民 八戸東口駅前店」でご飲食をお楽しみください。
「魚民」について
“おいしい料理と おいしい魚と おいしい地酒 魚民で心和むひとときを”
「和風＝魚」と若年層からシニアまでみん（民）なに愛される、というコンセプトの大衆居酒屋で、魚料理を中心に豊富なメニューをご用意しております。
ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。
新登場!!「ニラま鍋」
香り煌（きら）めく艶黒（つやくろ）醤油。
”にんにく”と”ニラ”のパンチが効いたスタミナスープに”まぐろ”の脂の旨み全開の絶品鍋!!
熱々の鍋を囲めば、心も体も温まり、宴席は一層盛り上がること間違いなし！
長崎県産「極上しめさば」!!「炙り〆鯖刺し」
「酢に頼らず、サバで勝負。」を掲げた素材主義の”しめさば”。
振り塩熟成によって”サバ”本来の旨味を引き出し、浅〆で仕上げることで自然な旨味としっとり食感を実現しました。
宮崎県産「金太郎ぶり」使用!!「ぶり刺し」
宮崎県の豊かな海で育った「金太郎ぶり」
プロが大切に育て美味しい時期を見極めて漁獲された”ぶり”。その道の匠が育てる極上の味わいです！
魚民 八戸東口駅前店 店舗情報
開店日時：2025年10月22日（水) 16：00～
営業時間：16：00～0：00
住 所：青森県八戸市一番町1-2-1 １階
電話番号：0178-23-5888
席 数：155席
喫 煙 室：あり
U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/871069/
会社概要
企業名：株式会社モンテローザ
代表者：代表取締役 大神 輝博
所在地：東京都杉並区梅里1-21-15
事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理
URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes