「MOUNT SYSTEM Second」 10月22日（水）発売

株式会社サイン・ハウス

オートバイ用インカムB+COMシリーズを企画・製造・販売している株式会社サイン・ハウス(本社:神奈川県川崎市/代表取締役社長：新井 敬史)は、オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」シリーズの新モデル「MOUNT SYSTEM Second」を10月22日（水）より、全国の2輪用品店、2輪車両販売店およびECサイトにて販売いたします。




「MOUNT SYSTEM Second」は、力強さと美しさを両立させた新デザインの「model 01 ETHEREAL LINE (モデル1エセリアルライン)」と、従来モデルのデザインをブラッシュアップした「model 02 VALIANT EDGE (モデル2ヴァリアントエッジ)」の２デザイン×2カラー（シルバー/ブラック）展開。　従来の「MOUNT SYSTEM」に比べ、より自分好みのスタイルを選択できるようになりました。


従来モデルは、豊富な取付けパーツを組み合わせることでフレキシブルに対応できる一方、選択肢が多く選びにくいという声もありました。そこで新モデルでは、デザイン、カラーを増やしてお好みのスタイルに合わせて選定できるようにしつつ、共有化を図ることで、取付けパーツの選定も容易となり、その上で価格の見直しを行いました。


また従来はオプション品だった「VIBRATION GUARD (バイブレーションガード)」を標準装備とし、スリムかつ一体感のあるデザイン、衝撃吸収性能はそのままに、各種スマートフォンをより美しく、より安全に装着できます。



■MOUNT SYSTEMについて


2006年に発売した「MOUNT SYSTEM」は、研ぎ澄まされた機能美を持つ、アルミ削り出しのオートバイ専用スマートフォンホルダーです。マシニングによってひとつひとつ削り出して製造しており、デザインの美しさだけでなく、過酷なライディング環境に耐えられる強靭な構造を兼ね備えています。



■VIBRATION GUARD


標準機能となったバイブレーションガード（振動吸収ユニット）


従来よりスリムになり、より美しく設置可能に



特徴


●振動を吸収：車体から受ける振動をバイブレーションガードが吸収、スマートフォンに伝わるダメージを防止。


●防振ゴム+トライアームの独自構造：アルミボディのトライアームで振動吸収性に優れた防振ゴムを上下で挟み込み、前後左右の全方向に自在に動き振動抑制。


●防振ゴム素材の見直し：従来の性能を損なわずに揺れ幅を抑制





【製品概要】


製品名：MOUNT SYSTEM Second


価格：スマートフォンホルダーセット14,500円、ベースパーツ3,500円（全て税別）


発売予定日：2025年10月22日（水）



■製品仕様


【SMARTPHONE HOLDER SET】



01 ETHEREAL LINE（エセリアルライン）　AB-01/S（画像左）、AB-01/B（画像右）
01 ETHEREAL LINE（エセリアルライン）

01 ETHEREAL LINE（エセリアルライン）


■AB-01/S（画像左）


カラー：CALM SILVER（カームシルバー）


品番：00082994


JAN：4541408007612



■AB-01/B（画像右）


カラー：THRILLED BLACK（スリルドブラック）


品番：00082995


JAN：4541408007629







02 VALIANT EDGE （ヴァリアントエッジ）　AB-02/S （画像左）、AB-02/B（画像右）
02 VALIANT EDGE （ヴァリアントエッジ）

■AB-02/S （画像左）


カラー：CALM SILVER（カームシルバー）


品番：00082996


JAN：4541408007636



■AB-02/B（画像右）


カラー：THRILLED BLACK（スリルドブラック）


品番：00082997


JAN：4541408007643






【BASE PARTS】





S 12-15/15.1-17.9mm（画像左）、L 18-24/24.1-30mm（画像右）
STEM MOUNT BASE　

付属アダプターで、より幅広いステムホールに対応



■S 12-15/15.1-17.9mm（画像左）


カラー：CALM SILVER（カームシルバー）


品番：00083002


JAN：4541408007698



■L 18-24/24.1-30mm（画像右）


カラー：CALM SILVER（カームシルバー）


品番：00083003


JAN：4541408007704






　S 22.2mm/1inch
PIPE CLAMP BASE

付属カラーにより、1製品で2種類のハンドルバーに対応


■S 22.2mm/1inch（画像左）


カラー：CALM SILVER（カームシルバー）


品番：00082998


JAN：4541408007650



■S 22.2mm/1inch（画像右）


カラー：THRILLED BLACK（スリルドブラック）


品番：00082999


JAN：454140800766







L 28.5mm/1.25inch

■L 28.5mm/1.25inch（画像左）


カラー：CALM SILVER（カームシルバー）


品番：00083000


JAN：4541408007674


■S 28.5mm/1.25ch（画像右）


カラー：THRILLED BLACK（スリルドブラック）


品番：00083001


JAN：4541408007681





■製品装着イメージ




ステムホールに取付け

・SMARTPHONE HOLDER SET


02 VALIANT EDGE AB-02/S



・BASE PARTS


STEM MOUNT BASE L


車両：KAWASAKI ZX-4R SE








バーハンドルに取付け

・SMARTPHONE HOLDER SET


01 ETHEREAL LINE AB-01/S



・BASE PARTS


PIPE CLAMP BASE L


車両：BMW R1300GS





■株式会社 サイン・ハウスについて


MISSION


ハッピーからヒトに進化を


VISION


真剣に遊びを追求して文化に昇華させる


日本初のオートバイ用Bluetoothインカムブランドとして2008年に誕生した「B+COM（ビーコム）」をはじめとするツーリングアイテムを中心に、ライダーの皆様が便利で快適、そして安全に楽しむことができる個性ある商品をお届けいたします。



■会社概要


設立：1987年


代表取締役社長：新井 敬史


本社所在地：〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子13-2 N棟11階


事業内容：オートバイ用品、オートバイパーツの企画・製造・販売、Bluetooth通信機器の企画・製造・販売


物流センター：〒236-0003　神奈川県横浜市金沢区幸浦2-9-33


URL：https://sygnhouse.jp/



■ブランドの紹介




【B+COM】

日本メーカーが手掛けた初のオートバイ専用Bluetoothインカム「B+COM」。かんたん・クリアな音質にこだわり、どこまでも快適なツーリングを楽しみたいライダーに向けた製品。






【MOUNT SYSTEM】

高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。　タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。






【SPICERR（スパイサー）】

「オートバイ乗り」が、自身のオートバイライフにも使えるアイデアをプラスした、個性的でちょっと気になるモノを揃えたブランド。日常にスパイスを効かせてアクセントを楽しむライフスタイルアイテムを展開します。