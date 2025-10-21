ビッグウッド兵庫が“ブラックフライデー”を待てずにフライング?!家具を90％オフで販売する「ブラックフライングデー割」を開催

株式会社ブライダル・ボックス

兵庫県で家具のオフプライスストア「ビッグウッド」を5店舗フランチャイズ展開している株式会社ブライダル・ボックス（所在地：兵庫県明石市、代表取締役社長：石原隆志）は、ビッグウッド明石店、西神戸店、加古川店、姫路店、伊丹店にて、11月のブラックフライデーを先取りした「ブラックフライングデー割」を、2025年10月31日（金）から11月7日（金）までの期間限定で実施いたします。

■オフプライス家具店・ビッグウッドの「ブラックフライングデー割」

「オフプライス」とは、ブランド自ら出店するアウトレットとは異なり、メーカーや百貨店・専門店が保有する余剰品、シーズンを過ぎた商品、処分品を仕入れ、常に定価より安く販売する業態です。

日本初の「家具のオフプライスストア」のビッグウッドでも、国内外のあらゆるメーカー・ブランドが扱う高品質な家具のうち、少し傷のついた商品、廃盤商品、メーカー在庫処分、倒産品など“新品”を直接仕入れ、正規価格よりも安く販売しています。高品質で新品の家具が安く手に入ることが好評で、現在全国56店舗を展開し、直営店、FC店のグループ売上高は約90億円を超えます。

ビッグウッド兵庫では、毎年11月の第4金曜日に開催される、アメリカ発祥の大規模セール「ブラックフライデー」にちなんで、今年はひと足早く“フライング”開催する特別企画「ブラックフライングデー割」を実施いたします。

「ブラックフライデー」とは、“黒字になる金曜日”とも呼ばれるほど、世界中のショップが一斉にセールを行う一大イベント。そんな熱気に誘われ、ビッグウッドも待ちきれずにフライング開催することにしました。

今回は、黒やダークトーンの家具を中心に、リビング・寝室・ドレッサーなど人気カテゴリーの商品を数量限定、最大90％オフでご用意。

ぜひこの機会に店舗へお越しいただき、オフプライスならではの特別価格と、ちょっぴり“フライング気味”なビッグウッドらしい遊び心をお楽しみください。

■「ブラックフライングデー割」対象家具（一部ご紹介）＜3Pソファ オーロラ LBR＞

【商品説明】

やわらかなクッションが体を包み込む3人掛けソファ。落ち着いたブラウンカラーが空間に温かみを添え、どんなインテリアにもなじみます。ワイドなアームでリラックスタイムにも最適。

サイズ ：幅1900×奥行890×高さ900

価格 ：\154,000 →\15,400（税込）

＜1P電動ソファ スウェイ NV＞

【商品説明】

ワンボタンで角度調整ができる電動リクライナー。ネイビーのベルベット調生地が上品で、360°回転機能付き。包み込まれるような座り心地で自分だけのくつろぎ空間を演出します。

サイズ ：幅1010×奥行1070×高さ1080

価格 ：\176,000 →\17,600 （税込）

＜女優ドレッサー グロス BK＞

【商品説明】

ライト付きミラーが目を引くドレッサーセット。艶やかなブラックカラーが上質な印象を与え、毎日の身支度を華やかに。引き出し収納も備えた人気のアイテムです。

サイズ ：幅600×奥行400×高さ1300

価格 ：\160,600 →\16,060（税込）

■企画概要

企画名 ：ブラックフライングデー割

開催期間：2025年10月31日（金）～11月7日（金）※対象の家具がなくなり次第終了

開催店舗：ビッグウッドFC明石店、西神戸店、加古川店、姫路店、伊丹店

企画詳細：対象家具を90%引きで販売

<注意事項>

・商品が無くなり次第終了となります。

・商品の返品はできません。

・スタッフによる商品の取り付け作業はできません。

・お支払いは現金のみとなります。

・配達の場合は別途費用がかかります。（配達地域により異なります）

■実施店舗

ビッグウッドFC明石店

所在地 ：〒674-0083 兵庫県明石市魚住町住吉1丁目1番18号

営業時間：平日11:00～19:00

土日祝10:00～19:00

定休日 ：毎週水曜日

URL ：https://www.big-wood.co.jp/kansai/fc-akashi/

ビッグウッドFC西神戸店

所在地 ：〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1058-1

営業時間：平日11:00～19:00

土日祝10:00～19:00

定休日 ：毎週水曜日

URL ：https://www.big-wood.co.jp/kansai/fc-nishi-kobe/

ビッグウッドFC加古川店

所在地 ：〒675-0038 兵庫県加古川市加古川町木村75

営業時間：平日11:00～19:00

土日祝10:00～19:00

定休日 ：毎週水曜日

URL ：https://www.big-wood.co.jp/kansai/fc-kakogawa/

ビッグウッドFC姫路店

所在地 ：〒672-8043 兵庫県姫路市飾磨区上野田2-73

営業時間：平日11:00～19:00

土日祝10:00～19:00

定休日 ：毎週水曜日

URL ：https://www.big-wood.co.jp/kansai/fc-himeji/

ビッグウッドFC伊丹店

所在地 ：〒664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹5丁目70-1

営業時間：平日 10:00～19:00

土日祝10:00～19:00

定休日 ：毎週水曜日

URL ：https://www.big-wood.co.jp/kansai/fc-itami/

■ビッグウッドについて

1954年の創業以来、アウトレット家具を販売。2021年より「アウトレット」から「オフプライス」への業態変化を決断し、“日本初”の家具のオフプライスストアとして生まれ変わりました。

少しキズがあるので正規価格から数万円割引した家具、メーカー処分品を安く入荷し販売するなど、新品のワケあり家具をどこよりも品揃えを豊富に、お求めやすい価格で販売しています。

URL：https://www.big-wood.co.jp/

＜ビッグウッドの特長＞

・オフプライス家具のパイオニア

・目利きのプロが優良家具を厳選 ／国内外を問わない圧倒的仕入力

・大きな店舗空間に圧巻の立体陳列

・地域最安値を実現

■兵庫県のビッグウッドについて

兵庫県には、明石店、西神戸店、加古川店、姫路店、伊丹店の5店舗「ビッグウッド」がございます。独自の商品仕入れにより、憧れのブランド家具、厳選された素材の家具、一点ものを多く取り扱っています。さらに、他の店舗にはないセールも実施していく予定です。

URL：https://www.bigwood-hyogo.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/bigwood_hyogo_official/