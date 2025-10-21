【e-Learningシステム：Learn365アップグレードのお知らせ】株式会社ソフィア

株式会社ソフィア

株式会社ソフィア（東京都港区麻布十番、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィア）は本国内で唯一、Learn365の販売代理を行っています。10月13日 月曜日 21：00よりLearn365が新しいバージョンにリリース展開され、v.3.66へアップグレードしたことをお知らせします。ご利用頂いているお客様からのご要望や、用途や運用の実態を踏まえ、更に使いやすく改善されました。



■Learn365（旧LMS365）とは

Learn365（旧LMS365）はMicrosoft(R) SharePoint Online上で動作するe-Learningシステムです。

Microsoft365の各機能とともに動作し、シームレスに使用することが出来ます。また、情報やデータはMicrosoft Cloud上で安全に保管されます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lvRnwhyfXn4 ]

■ソフィア×Learn365の効果とは

ソフィアは、インターナルコミュニケーション（組織内コミュニケーション）の活性化を専門とする会社として、Learn365を活用しています。

Learn365の活用による効果は研修や教育の改善にとどまらず、組織内のコミュニケーションを向上させ、以下のようなメリットを発揮しやすくなります。

- 受講者が業務を行う「場」に対するエンゲージメントを高めます。- 受講者のビジネスプロセスの中で、受講必須コースから各部署や職種別の専門コースに至るまで、多様なプログラムを適切に配置します。- 受講者同士の相互コミュニケーション促進を支援し、社内の生産性を高めます。

■Learn365の最新アップデート内容- パフォーマンスの改善トレーニング ダッシュボード＞「概要」の読み込みトレーニング ダッシュボード＞「ランキング」の読み込みコースおよびトレーニングプラン ホーム ページの読み込みと操作SharePoint 内の Learn365 コース カタログ Webパーツの読み込みと操作Learn365 管理センター＞「トレーニング管理」ページの読み込みと操作- （現行の）トレーニング ダッシュボードトレーニングダッシュボード＞「概要」セクションを、「トレーニングステータス」と「マイ チームのトレーニングステータス」タブに分割しました。「トレーニングステータス」タブには、受講者の情報が表示されます。「マイ チームのトレーニングステータス」タブは、ライン マネージャーまたはプロキシ マネージャーのロールを持つユーザーにのみ表示され、以下の情報が含まれます。- Go1 統合Learn365 経由でGo1 コースをインポートする際の操作と操作パネルに、以下の変更を加えました。詳しくはこちら(https://support.lms365.jp/hc/ja/articles/13251091749785-Learn-365-%E3%81%A8-Go1-%E3%81%AE%E7%B5%B1%E5%90%88%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B)をご覧ください- Content 365 オーサリングカタログ管理者は、Content 365 オーサリング コースを次の 2つの新しい方法で作成できるようになりました。- 環境の切り替え1 つのテナントで 2 つ以上の組織（環境）が設定されている場合、LMS 管理者は、Learn365 管理センター＞グローバル設定＞コースカタログ管理の「環境 ID」で、ドロップダウンリストから組織を切り替えられるようになりました。このオプションは、テナントに複数の組織が設定されている場合にのみ表示されます。- 新しい UILearn365 管理センター＞グローバル設定＞ LMS 設定 の「プレビュー機能」で「新しい UI を規定値に設定」がオンになっている場合、メール通知および Teams 通知カード内の以下のリンクをクリックすると、新しい UI にリダイレクトされます。受講者は、コースまたはトレーニングプラン ホーム ページで「ベータ版プレビュー」をオンにすることができます。このトグルをオンした受講者には Learn365 全体で新しい UI が適用されます。「Learn365 管理センター」へのリンクは、LMS 管理者にのみ表示されます。このリンクをクリックすると、LMS 管理者は Learn365 管理センターの「コースカタログ管理」ページにリダイレクトされます。コースカタログで特定のカタログが選択されている場合、「カタログの管理」オプションは現在のカタログの Learn365 管理センター＞「トレーニング管理」ページにリダイレクトします。コース管理者は自分が管理者であるコースのみを確認できます。カタログ ページのコースまたはトレーニングプランカードから「詳細を表示」を選択すると、サイドパネルで開いたコース、トレーニング プランページに「スキル」セクションが表示されるようになりました。

上記アップグレード内容のほか、解決された問題など、詳細につきましては「リリースノート＞ October 2025（v.3.66）(https://support.lms365.jp/hc/ja/articles/51498851802009-October-2025-v-3-66-2025-10-13)2025/10/13」でご確認ください。

