フランス発スイーツbeillevaire(ベイユヴェール)華やかなクリスマスケーキ【ノエル・ホワイト】を発売。クリスマスの訪れを楽しめる〈クリスマスケーキ＆シュトーレン〉の特別セットも期間限定で登場
■クリスマスケーキ【ノエル・ホワイト】
ノエル・ホワイト
今年お届けするのは純白のクリスマスケーキ。
外側は雪を連想させる真っ白なフロマージュムースで包まれ、口に運ぶと程よい酸味が広がり、軽やかな味わいが楽しめます。
ノエル・ホワイト 断面図
中には甘酸っぱいいちごのコンフィチュールと、コク深いピスタチオムースを忍ばせました。
断面には赤と緑の鮮やかな層が現れ、クリスマスカラーを思わせる華やかな仕立てになっています。
見た目は清楚に、そして中身は心躍る彩りと味わいで。
特別な聖夜にふさわしい一品を、ぜひ大切な方とお楽しみください。
【商品詳細】
商品名：ノエル・ホワイト
サイズ：直径12cm×高さ5cm（２～３名様）
価格：5,400円（税込）
予約期間：～12月22日（月）
お渡し期間：12月17日（水）～12月25日（木）
店頭販売：12月23日（火）～12月25日（木）
配送：冷凍配送可能
■シュトーレン
クリスマスを待つ時間をゆっくり楽しむための伝統菓子。
香ばしさと甘みがじっくりなじむよう仕上げられ、日を追うごとに風味が増します。
ラムレーズンや数種類のドライフルーツを混ぜ込んで焼き上げたシュトーレン。
【商品詳細】
商品名：シュトーレン
サイズ：縦10cm×横17cm×高さ4cm
価格：3,780円（税込）
予約期間：～11月12日（水）
お渡し期間：11月13日（木）～12月25日（木）
店頭販売：11月13日（木）～無くなり次第終了
配送：配送不可
【11月12日（水）までのお得な店頭予約限定特典】
「シュトーレン」と「ノエル・ホワイト」を同時にご予約いただくと300円OFFいたします。
期間限定のため、お早めにお申込みください。
■店舗情報
・beillevaire 虎ノ門ヒルズビジネスタワー店
東京都港区虎ノ門1‐17‐1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 商業棟106
電話：（03）6268-8629
・beillevaire 松屋銀座店
東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座店 B１
電話：（03）3567-1211 （内線）2026
・公式サイト：https://www.beillevaire.jp/
・公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@892oaduh
・公式Instagram：https://www.instagram.com/beillevaire_japon?igsh=OXM0dGoydmZjOXQ2
beillevaire（ベイユヴェール）
フランス・マシュクール発のフロマージュリー＆パティスリー。
発酵バターやチーズなど、乳製品の豊かな味わいを生かしたスイーツを日本オリジナルで展開しております。
本場フランスの職人技と素材へのこだわりをそのままに、日常を豊かに彩る贅沢をお届けします。