フランス発スイーツbeillevaire(ベイユヴェール)華やかなクリスマスケーキ【ノエル・ホワイト】を発売。クリスマスの訪れを楽しめる〈クリスマスケーキ＆シュトーレン〉の特別セットも期間限定で登場

写真拡大 (全4枚)

株式会社 T.K.SHIN


■クリスマスケーキ【ノエル・ホワイト】


ノエル・ホワイト

今年お届けするのは純白のクリスマスケーキ。


外側は雪を連想させる真っ白なフロマージュムースで包まれ、口に運ぶと程よい酸味が広がり、軽やかな味わいが楽しめます。




ノエル・ホワイト　断面図

中には甘酸っぱいいちごのコンフィチュールと、コク深いピスタチオムースを忍ばせました。


断面には赤と緑の鮮やかな層が現れ、クリスマスカラーを思わせる華やかな仕立てになっています。





見た目は清楚に、そして中身は心躍る彩りと味わいで。


特別な聖夜にふさわしい一品を、ぜひ大切な方とお楽しみください。


【商品詳細】


商品名：ノエル・ホワイト


サイズ：直径12cm×高さ5cm（２～３名様）


価格：5,400円（税込）


予約期間：～12月22日（月）


お渡し期間：12月17日（水）～12月25日（木）


店頭販売：12月23日（火）～12月25日（木）


配送：冷凍配送可能





■シュトーレン

クリスマスを待つ時間をゆっくり楽しむための伝統菓子。


香ばしさと甘みがじっくりなじむよう仕上げられ、日を追うごとに風味が増します。



ラムレーズンや数種類のドライフルーツを混ぜ込んで焼き上げたシュトーレン。

【商品詳細】


商品名：シュトーレン


サイズ：縦10cm×横17cm×高さ4cm


価格：3,780円（税込）


予約期間：～11月12日（水）


お渡し期間：11月13日（木）～12月25日（木）


店頭販売：11月13日（木）～無くなり次第終了


配送：配送不可




【11月12日（水）までのお得な店頭予約限定特典】


「シュトーレン」と「ノエル・ホワイト」を同時にご予約いただくと300円OFFいたします。


期間限定のため、お早めにお申込みください。



■店舗情報

・beillevaire 虎ノ門ヒルズビジネスタワー店


　　東京都港区虎ノ門1‐17‐1　虎ノ門ヒルズビジネスタワー 商業棟106


　　電話：（03）6268-8629



・beillevaire 松屋銀座店


　　東京都中央区銀座3-6-1　松屋銀座店 B１


　　電話：（03）3567-1211　（内線）2026



・公式サイト：https://www.beillevaire.jp/


・公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@892oaduh


・公式Instagram：https://www.instagram.com/beillevaire_japon?igsh=OXM0dGoydmZjOXQ2




beillevaire（ベイユヴェール）





フランス・マシュクール発のフロマージュリー＆パティスリー。


発酵バターやチーズなど、乳製品の豊かな味わいを生かしたスイーツを日本オリジナルで展開しております。


本場フランスの職人技と素材へのこだわりをそのままに、日常を豊かに彩る贅沢をお届けします。