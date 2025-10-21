フランス発スイーツbeillevaire(ベイユヴェール)華やかなクリスマスケーキ【ノエル・ホワイト】を発売。クリスマスの訪れを楽しめる〈クリスマスケーキ＆シュトーレン〉の特別セットも期間限定で登場

株式会社 T.K.SHIN

■クリスマスケーキ【ノエル・ホワイト】

ノエル・ホワイト

今年お届けするのは純白のクリスマスケーキ。

外側は雪を連想させる真っ白なフロマージュムースで包まれ、口に運ぶと程よい酸味が広がり、軽やかな味わいが楽しめます。

ノエル・ホワイト 断面図

中には甘酸っぱいいちごのコンフィチュールと、コク深いピスタチオムースを忍ばせました。

断面には赤と緑の鮮やかな層が現れ、クリスマスカラーを思わせる華やかな仕立てになっています。

見た目は清楚に、そして中身は心躍る彩りと味わいで。

特別な聖夜にふさわしい一品を、ぜひ大切な方とお楽しみください。

【商品詳細】

商品名：ノエル・ホワイト

サイズ：直径12cm×高さ5cm（２～３名様）

価格：5,400円（税込）

予約期間：～12月22日（月）

お渡し期間：12月17日（水）～12月25日（木）

店頭販売：12月23日（火）～12月25日（木）

配送：冷凍配送可能

■シュトーレン

クリスマスを待つ時間をゆっくり楽しむための伝統菓子。

香ばしさと甘みがじっくりなじむよう仕上げられ、日を追うごとに風味が増します。

ラムレーズンや数種類のドライフルーツを混ぜ込んで焼き上げたシュトーレン。

【商品詳細】

商品名：シュトーレン

サイズ：縦10cm×横17cm×高さ4cm

価格：3,780円（税込）

予約期間：～11月12日（水）

お渡し期間：11月13日（木）～12月25日（木）

店頭販売：11月13日（木）～無くなり次第終了

配送：配送不可

【11月12日（水）までのお得な店頭予約限定特典】

「シュトーレン」と「ノエル・ホワイト」を同時にご予約いただくと300円OFFいたします。

期間限定のため、お早めにお申込みください。

■店舗情報

・beillevaire 虎ノ門ヒルズビジネスタワー店

東京都港区虎ノ門1‐17‐1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 商業棟106

電話：（03）6268-8629

・beillevaire 松屋銀座店

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座店 B１

電話：（03）3567-1211 （内線）2026

・公式サイト：https://www.beillevaire.jp/

・公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@892oaduh

・公式Instagram：https://www.instagram.com/beillevaire_japon?igsh=OXM0dGoydmZjOXQ2

beillevaire（ベイユヴェール）

フランス・マシュクール発のフロマージュリー＆パティスリー。

発酵バターやチーズなど、乳製品の豊かな味わいを生かしたスイーツを日本オリジナルで展開しております。

本場フランスの職人技と素材へのこだわりをそのままに、日常を豊かに彩る贅沢をお届けします。