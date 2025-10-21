【出店情報】「FRENCH BULLDOG LIVE2025」にベイユヴェール（beillevaire）が初出店！！！

株式会社 T.K.SHIN

フレンチブルドッグ　ライブ2025

フランス発　発酵バターのブランド【ベイユヴェール(beillevaire)】のスイーツ

2025年11月8日（土）9日（日）に開催される「FRENCH BULLDOG LIVE 2025」に出店いたします。


当日は、ベイユヴェールの大人気商品フレンチブルドッグをモチーフにしたクッキー缶〈フェリシテ〉をはじめ、イベント限定の〈ブヒ限定焼き菓子セット〉をご用意。


芳醇な発酵バターの香りと職人の手仕事が生み出す上質な味わいを、愛犬と過ごす特別なひとときにお楽しみください。



フェリシテ

販売商品ラインナップ

〈フェリシテ〉


彩り豊かなクッキーを愛らしいフレンチブルドッグのクッキー缶に詰め合わせました。


『フェリシテ』はフランス語で“幸福”“至福”という意味を持ち、皆様に幸せが届くことを願って生まれた特別なクッキー缶です。


職人が心を込めて一つ一つ丁寧に作り上げた特別な11種類のクッキーは、見た目だけではなく、味わいも絶品です。どれもが繊細で貴重な風味をお楽しみいただけます。ぜひ特別な時間を『フェリシテ』と共にお楽しみください。


〈ブヒ限定焼き菓子セット〉


発酵バターを使用したフランス伝統菓子


フィナンシェ/フィナンシェ・レモンティー/マドレーヌ・ポムを限定パッケージでお届けします。


イベント概要

・イベント名：French Bullgod LIVE2025 （フレブルライブ）


・日程　　　：11月8日（土）・9日（日）※雨天決行


・時間　　　：9:00～16:00


・場所　　　：山中湖交流プラザ　きらら/山梨


・出店数　　：約150店舗　予定


・参加犬種　：フレンチブルドッグ




公式ロゴ

【ブランド紹介：ベイユヴェール（beillevaire）とは】


パリをはじめフランス各地に展開するフロマージュリーの創業は1980年


フランス西部の小さな町マシュクールの一軒の酪農牧場からはじまりました。


のどかな風土が生み出す発酵バターやフロマージュはパリ5つ星ホテルやミシュランスターシェフ御用達。


株式会社ティーケーシンとのパートナーシップにより2017年夏に日本初上陸を果たし、日本オリジナルのスイーツを展開。現在は松屋銀座、虎ノ門ヒルズビジネスタワーに店舗をかまえており、


beillevaire japon オンラインショップも運営。



【ベイユヴェール店舗情報】
＜松屋銀座店＞
東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座店B1
03-3567-1211(内線)2026

＜虎ノ門ヒルズビジネスタワー店＞
東京都港区虎ノ門1-17-1　虎ノ門ヒルズビジネスタワー店1階
03-6268-8629


■公式サイト/オンラインショップ


https://www.beillevaire.jp/


■公式インスタグラム


https://www.instagram.com/beillevaire_japon/


■公式LINE


https://line.me/R/ti/p/@892oaduh