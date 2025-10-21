【出店情報】「FRENCH BULLDOG LIVE2025」にベイユヴェール（beillevaire）が初出店！！！

フランス発 発酵バターのブランド【ベイユヴェール(beillevaire)】のスイーツ

株式会社 T.K.SHINフレンチブルドッグ ライブ2025

2025年11月8日（土）9日（日）に開催される「FRENCH BULLDOG LIVE 2025」に出店いたします。

当日は、ベイユヴェールの大人気商品フレンチブルドッグをモチーフにしたクッキー缶〈フェリシテ〉をはじめ、イベント限定の〈ブヒ限定焼き菓子セット〉をご用意。

芳醇な発酵バターの香りと職人の手仕事が生み出す上質な味わいを、愛犬と過ごす特別なひとときにお楽しみください。

販売商品ラインナップ

フェリシテ

〈フェリシテ〉

彩り豊かなクッキーを愛らしいフレンチブルドッグのクッキー缶に詰め合わせました。

『フェリシテ』はフランス語で“幸福”“至福”という意味を持ち、皆様に幸せが届くことを願って生まれた特別なクッキー缶です。

職人が心を込めて一つ一つ丁寧に作り上げた特別な11種類のクッキーは、見た目だけではなく、味わいも絶品です。どれもが繊細で貴重な風味をお楽しみいただけます。ぜひ特別な時間を『フェリシテ』と共にお楽しみください。

〈ブヒ限定焼き菓子セット〉

発酵バターを使用したフランス伝統菓子

フィナンシェ/フィナンシェ・レモンティー/マドレーヌ・ポムを限定パッケージでお届けします。

イベント概要

・イベント名：French Bullgod LIVE2025 （フレブルライブ）

・日程 ：11月8日（土）・9日（日）※雨天決行

・時間 ：9:00～16:00

・場所 ：山中湖交流プラザ きらら/山梨

・出店数 ：約150店舗 予定

・参加犬種 ：フレンチブルドッグ

公式ロゴ

【ブランド紹介：ベイユヴェール（beillevaire）とは】

パリをはじめフランス各地に展開するフロマージュリーの創業は1980年

フランス西部の小さな町マシュクールの一軒の酪農牧場からはじまりました。

のどかな風土が生み出す発酵バターやフロマージュはパリ5つ星ホテルやミシュランスターシェフ御用達。

株式会社ティーケーシンとのパートナーシップにより2017年夏に日本初上陸を果たし、日本オリジナルのスイーツを展開。現在は松屋銀座、虎ノ門ヒルズビジネスタワーに店舗をかまえており、

beillevaire japon オンラインショップも運営。

【ベイユヴェール店舗情報】

＜松屋銀座店＞

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座店B1

03-3567-1211(内線)2026



＜虎ノ門ヒルズビジネスタワー店＞

東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー店1階

03-6268-8629

■公式サイト/オンラインショップ

https://www.beillevaire.jp/

■公式インスタグラム

https://www.instagram.com/beillevaire_japon/

■公式LINE

https://line.me/R/ti/p/@892oaduh