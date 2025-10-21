【出店情報】「FRENCH BULLDOG LIVE2025」にベイユヴェール（beillevaire）が初出店！！！
フレンチブルドッグ ライブ2025
フランス発 発酵バターのブランド【ベイユヴェール(beillevaire)】のスイーツ
2025年11月8日（土）9日（日）に開催される「FRENCH BULLDOG LIVE 2025」に出店いたします。
当日は、ベイユヴェールの大人気商品フレンチブルドッグをモチーフにしたクッキー缶〈フェリシテ〉をはじめ、イベント限定の〈ブヒ限定焼き菓子セット〉をご用意。
芳醇な発酵バターの香りと職人の手仕事が生み出す上質な味わいを、愛犬と過ごす特別なひとときにお楽しみください。
フェリシテ
販売商品ラインナップ
〈フェリシテ〉
彩り豊かなクッキーを愛らしいフレンチブルドッグのクッキー缶に詰め合わせました。
『フェリシテ』はフランス語で“幸福”“至福”という意味を持ち、皆様に幸せが届くことを願って生まれた特別なクッキー缶です。
職人が心を込めて一つ一つ丁寧に作り上げた特別な11種類のクッキーは、見た目だけではなく、味わいも絶品です。どれもが繊細で貴重な風味をお楽しみいただけます。ぜひ特別な時間を『フェリシテ』と共にお楽しみください。
〈ブヒ限定焼き菓子セット〉
発酵バターを使用したフランス伝統菓子
フィナンシェ/フィナンシェ・レモンティー/マドレーヌ・ポムを限定パッケージでお届けします。
イベント概要
・イベント名：French Bullgod LIVE2025 （フレブルライブ）
・日程 ：11月8日（土）・9日（日）※雨天決行
・時間 ：9:00～16:00
・場所 ：山中湖交流プラザ きらら/山梨
・出店数 ：約150店舗 予定
・参加犬種 ：フレンチブルドッグ
公式ロゴ
【ブランド紹介：ベイユヴェール（beillevaire）とは】
パリをはじめフランス各地に展開するフロマージュリーの創業は1980年
フランス西部の小さな町マシュクールの一軒の酪農牧場からはじまりました。
のどかな風土が生み出す発酵バターやフロマージュはパリ5つ星ホテルやミシュランスターシェフ御用達。
株式会社ティーケーシンとのパートナーシップにより2017年夏に日本初上陸を果たし、日本オリジナルのスイーツを展開。現在は松屋銀座、虎ノ門ヒルズビジネスタワーに店舗をかまえており、
beillevaire japon オンラインショップも運営。
【ベイユヴェール店舗情報】
＜松屋銀座店＞
東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座店B1
03-3567-1211(内線)2026
＜虎ノ門ヒルズビジネスタワー店＞
東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー店1階
03-6268-8629
■公式サイト/オンラインショップ
https://www.beillevaire.jp/
■公式インスタグラム
https://www.instagram.com/beillevaire_japon/
■公式LINE
https://line.me/R/ti/p/@892oaduh