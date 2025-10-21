修正テープ「ホワイパー クワイエット」を発売
プラス株式会社（東京都港区 代表取締役社長 今泉忠久）は、テープを引くときの音を約90%(※1)カットした静音設計の修正テープ「ホワイパー クワイエット」を、2025年10月28日に発売します。
従来の修正テープは構造上、引くときにカチカチと音が発生しますが、本製品は「静音ギア」を搭載した独自の静音設計によってこの音をカット。自習室や図書館、コワーキングスペースなどの静かな場所でも安心かつ快適に使うことができます。「ホワイパー」シリーズならではの「ミニローラーヘッド」や「薄さらテープ」による使いやすさや機能性はそのままに、静かでなめらかな引き心地を実現しました。
携帯に便利なコンパクトサイズながら、テープの長さは12mの大容量。テープ交換式なので本体を繰り返し使用できます。
本体カラーは、ネイビー、パープル、ピンク、グリーンの4色。テープ幅は5mm。メーカー希望小売価格（税込）は本体363円、交換テープ220円です。
※1 当社比、音圧パスカルでの比較
≪主な製品特長≫
■「静音ギア」を搭載した独自の静音設計 本体後部の「静音ギア」によってテープの逆回転を防止する、新ラチェット構造を採用。従来引くときに生じるカチカチという音をカットし、走行音を約90%低減しました。静かさが求められる場所はもちろん、集中したいシーンでも、音を気にせず使用できます。また「静音ギア」がスムーズに回転することで、余分な抵抗が減り、なめらかにテープを引くことができます。 ■コンパクトなのに大容量12m巻き＆テープ交換式 コンパクトサイズ（Ｗ76×D16×H36mm）の本体に、長さ12mの交換式テープを搭載。ペンケースに入れて持ち歩ける携帯性と、たっぷり使える大容量、さらには本体を繰り返し使用できる実用性も兼ね備えています。 ■直進性に優れ、重ね引きに強い“ミニローラーヘッド” 「ホワイパー」シリーズならではの、紙の上をスムーズに転がるミニローラーによって、まっすぐ引きやすく、使い心地もなめらか。ヘッド側面が紙面に触れにくいため、重ね引きにも強い構造です。 ■再筆記が心地よい“薄さらテープ”で使い心地も抜群 隠ぺい力は従来の修正テープと同等のまま、白色層の厚みを当社従来品比で11％減らし、紙面との段差を少なくしたテープを採用。ペン先で削れにくく、さらさらときれいに上書きできるので、再筆記時の削れや剥がれを防ぎます。 ■文字を見ながら消せる“リバースモード” 「ココだけ消したい」。そんな時には本体を反転させて、文字を確認しながら修正できる“リバースモード”で、消したい文字だけをピンポイントで修正できます。 ■指１本で開閉！本体一体型の“ワンタッチキャップ” 紛失する心配がない、本体一体型のキャップを搭載。ワンタッチで開閉できるのでストレスなく素早く使えます。 ■穏やかなカラーリングで見た目も「静か」 落ち着きのあるかわいいペールトーン3色とシックなネイビーの計4色をラインアップ。ペンなどの筆記具とも組み合わせやすく、カラー統一やコーディネートが楽しめます。 記 ホワイパー クワイエット 【テープ方式】 テープ交換式 【材質】 本体＝86％再生樹脂（本体ケース＝100％再生ポリスチレン(PS)） 交換テープ＝ABS、PS 【発売日】 2025年10月28日 【販売ルート】 全国の文具店、量販店、専門店、オフィス通販、インターネット通販 等 【仕様・価格】 ■本体 ■交換テープ https://bungu.plus.co.jp/product/correct/refillable/whiper_quiet/ 「ホワイパー クワイエット」新発売キャンペーン プラス公式X・インスタグラムアカウント（@plus_bungu）にて、抽選で計32名様に「Quiet（クワイエット）」な賞品をプレゼントするキャンペーンを実施します。 ■キャンペーン応募期間 2025年11月19日（水）～2025年12月1日（月） 23:59まで 詳細は、プラス ステーショナリー公式アカウントにて、キャンペーン開始日に配信される投稿をご確認ください。 X（旧ツイッター）：https://x.com/plus_bungu インスタグラム：https://www.instagram.com/plus_bungu/ ■賞品 ・キヤノンマーケティングジャパン「Privacy Talk」（装着型減音デバイス） 1名様 ・loop「Engage 2」（耳栓） 1名様 ・「ホワイパー クワイエット」本体2色＋リフィル1個セット 30名様 ＊本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
【製品名】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/90_1_d1b1a7433d1053b3183dc4c44df5cb6d.jpg?v=202510211157 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/90_2_0c42223dc8f6d18fccb360c07649cc2b.jpg?v=202510211157 ]
【製品ページ】
本体後部の「静音ギア」によってテープの逆回転を防止する、新ラチェット構造を採用。従来引くときに生じるカチカチという音をカットし、走行音を約90%低減しました。静かさが求められる場所はもちろん、集中したいシーンでも、音を気にせず使用できます。また「静音ギア」がスムーズに回転することで、余分な抵抗が減り、なめらかにテープを引くことができます。
■コンパクトなのに大容量12m巻き＆テープ交換式 コンパクトサイズ（Ｗ76×D16×H36mm）の本体に、長さ12mの交換式テープを搭載。ペンケースに入れて持ち歩ける携帯性と、たっぷり使える大容量、さらには本体を繰り返し使用できる実用性も兼ね備えています。 ■直進性に優れ、重ね引きに強い“ミニローラーヘッド” 「ホワイパー」シリーズならではの、紙の上をスムーズに転がるミニローラーによって、まっすぐ引きやすく、使い心地もなめらか。ヘッド側面が紙面に触れにくいため、重ね引きにも強い構造です。 ■再筆記が心地よい“薄さらテープ”で使い心地も抜群 隠ぺい力は従来の修正テープと同等のまま、白色層の厚みを当社従来品比で11％減らし、紙面との段差を少なくしたテープを採用。ペン先で削れにくく、さらさらときれいに上書きできるので、再筆記時の削れや剥がれを防ぎます。 ■文字を見ながら消せる“リバースモード” 「ココだけ消したい」。そんな時には本体を反転させて、文字を確認しながら修正できる“リバースモード”で、消したい文字だけをピンポイントで修正できます。 ■指１本で開閉！本体一体型の“ワンタッチキャップ” 紛失する心配がない、本体一体型のキャップを搭載。ワンタッチで開閉できるのでストレスなく素早く使えます。 ■穏やかなカラーリングで見た目も「静か」 落ち着きのあるかわいいペールトーン3色とシックなネイビーの計4色をラインアップ。ペンなどの筆記具とも組み合わせやすく、カラー統一やコーディネートが楽しめます。 記 ホワイパー クワイエット 【テープ方式】 テープ交換式 【材質】 本体＝86％再生樹脂（本体ケース＝100％再生ポリスチレン(PS)） 交換テープ＝ABS、PS 【発売日】 2025年10月28日 【販売ルート】 全国の文具店、量販店、専門店、オフィス通販、インターネット通販 等 【仕様・価格】 ■本体 ■交換テープ https://bungu.plus.co.jp/product/correct/refillable/whiper_quiet/ 「ホワイパー クワイエット」新発売キャンペーン プラス公式X・インスタグラムアカウント（@plus_bungu）にて、抽選で計32名様に「Quiet（クワイエット）」な賞品をプレゼントするキャンペーンを実施します。 ■キャンペーン応募期間 2025年11月19日（水）～2025年12月1日（月） 23:59まで 詳細は、プラス ステーショナリー公式アカウントにて、キャンペーン開始日に配信される投稿をご確認ください。 X（旧ツイッター）：https://x.com/plus_bungu インスタグラム：https://www.instagram.com/plus_bungu/ ■賞品 ・キヤノンマーケティングジャパン「Privacy Talk」（装着型減音デバイス） 1名様 ・loop「Engage 2」（耳栓） 1名様 ・「ホワイパー クワイエット」本体2色＋リフィル1個セット 30名様 ＊本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
コンパクトサイズ（Ｗ76×D16×H36mm）の本体に、長さ12mの交換式テープを搭載。ペンケースに入れて持ち歩ける携帯性と、たっぷり使える大容量、さらには本体を繰り返し使用できる実用性も兼ね備えています。
■直進性に優れ、重ね引きに強い“ミニローラーヘッド”
「ホワイパー」シリーズならではの、紙の上をスムーズに転がるミニローラーによって、まっすぐ引きやすく、使い心地もなめらか。ヘッド側面が紙面に触れにくいため、重ね引きにも強い構造です。
■再筆記が心地よい“薄さらテープ”で使い心地も抜群
隠ぺい力は従来の修正テープと同等のまま、白色層の厚みを当社従来品比で11％減らし、紙面との段差を少なくしたテープを採用。ペン先で削れにくく、さらさらときれいに上書きできるので、再筆記時の削れや剥がれを防ぎます。
■文字を見ながら消せる“リバースモード”
「ココだけ消したい」。そんな時には本体を反転させて、文字を確認しながら修正できる“リバースモード”で、消したい文字だけをピンポイントで修正できます。
■指１本で開閉！本体一体型の“ワンタッチキャップ”
紛失する心配がない、本体一体型のキャップを搭載。ワンタッチで開閉できるのでストレスなく素早く使えます。
■穏やかなカラーリングで見た目も「静か」
落ち着きのあるかわいいペールトーン3色とシックなネイビーの計4色をラインアップ。ペンなどの筆記具とも組み合わせやすく、カラー統一やコーディネートが楽しめます。
記
ホワイパー クワイエット
【テープ方式】
テープ交換式
【材質】
本体＝86％再生樹脂（本体ケース＝100％再生ポリスチレン(PS)）
交換テープ＝ABS、PS
【発売日】
2025年10月28日
【販売ルート】
全国の文具店、量販店、専門店、オフィス通販、インターネット通販 等
【仕様・価格】
■本体
■交換テープ
https://bungu.plus.co.jp/product/correct/refillable/whiper_quiet/
「ホワイパー クワイエット」新発売キャンペーン
プラス公式X・インスタグラムアカウント（@plus_bungu）にて、抽選で計32名様に「Quiet（クワイエット）」な賞品をプレゼントするキャンペーンを実施します。
■キャンペーン応募期間
2025年11月19日（水）～2025年12月1日（月） 23:59まで
詳細は、プラス ステーショナリー公式アカウントにて、キャンペーン開始日に配信される投稿をご確認ください。
X（旧ツイッター）：https://x.com/plus_bungu
インスタグラム：https://www.instagram.com/plus_bungu/
■賞品
・キヤノンマーケティングジャパン「Privacy Talk」（装着型減音デバイス） 1名様
・loop「Engage 2」（耳栓） 1名様
・「ホワイパー クワイエット」本体2色＋リフィル1個セット 30名様
＊本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。