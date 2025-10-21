修正テープ「ホワイパー クワイエット」を発売

プラス株式会社

プラス株式会社（東京都港区 代表取締役社長 今泉忠久）は、テープを引くときの音を約90%(※1)カットした静音設計の修正テープ「ホワイパー クワイエット」を、2025年10月28日に発売します。

従来の修正テープは構造上、引くときにカチカチと音が発生しますが、本製品は「静音ギア」を搭載した独自の静音設計によってこの音をカット。自習室や図書館、コワーキングスペースなどの静かな場所でも安心かつ快適に使うことができます。「ホワイパー」シリーズならではの「ミニローラーヘッド」や「薄さらテープ」による使いやすさや機能性はそのままに、静かでなめらかな引き心地を実現しました。

携帯に便利なコンパクトサイズながら、テープの長さは12mの大容量。テープ交換式なので本体を繰り返し使用できます。

本体カラーは、ネイビー、パープル、ピンク、グリーンの4色。テープ幅は5mm。メーカー希望小売価格（税込）は本体363円、交換テープ220円です。

※1 当社比、音圧パスカルでの比較

≪主な製品特長≫