漫画アプリ『ソラジマTOON』1周年記念キャンペーン開催！10月21日（火）より7作品が48時間全話無料＋2週間コイン100%還元。

株式会社ソラジマ（代表取締役：萩原鼓十郎・前田儒郎、以下「ソラジマ」）は、自社漫画アプリ『ソラジマTOON』が10月21日（火）に1周年を迎えたことを記念し、特別キャンペーンを開催することをお知らせいたします。

■『ソラジマTOON』1周年記念キャンペーン内容

＜7作品が48時間全話無料＆2週間コイン100%還元＞

『ソラジマTOON』にて、以下の7作品が48時間全話無料で楽しめます。さらに、10月21日（火）～11月3日（月・祝）まで7作品のコインを100％還元します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84922/table/94_1_ec9e719d85fabaa007bbef11e15a3877.jpg?v=202510211157 ]＜1周年記念コラボイラストを公開＞

『ソラジマTOON』内にて、『ソラジマTOON』から生まれた人間×妖怪のほのぼの日常ファンタジー作品『妖怪保育園』と、2025年にショートアニメ化を果たした人気ロマンス・ファンタジー作品『傷だらけ聖女より報復をこめて』のコラボイラストを公開します。ぜひご覧ください。

※イラストは11月3日（月・祝）まで公開。

『ソラジマTOON』ダウンロードURL

iOS: https://apps.apple.com/jp/app/id1640456167

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sorajima.soracomi

Web: https://sorajimatoon.com

■ソラジマでは作品持ち込み募集中！

ソラジマでは「即決！掲載チャレンジコース」と「縦読みフィードバック希望コース」の2つの持ち込み窓口を用意しています！

タテ読み漫画で多くの実績を出しているソラジマで、一緒に新たなヒット作品の創造にチャレンジしませんか？

持ち込みはこちら :https://sorajima.jp/mochikomi

株式会社ソラジマ

2019年に設立した株式会社ソラジマは、

・ログライン「誰もがバカにする、大きな夢を叶えてみせるー。」

・ミッション「今世紀を代表するコンテンツを創るー。」

を掲げ、オリジナルのタテ読み漫画（Webtoon）の制作を行っています。



現在、160以上の作品を配信しており、Webtoon発祥の韓国をはじめとして北米や中国などの世界11カ国・地域の漫画アプリにも配信しています。



2021年公開の『シンデレラ・コンプレックス』は地上波で実写ドラマ化、『傷だらけ聖女より報復を込めて』は2025年にアニメ放送が開始し、タテ読み漫画の垣根を超えた実績も順調に積み上がってきています。



社名：株式会社ソラジマ

所在地：〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目12-3 Daiwa芝浦ビル 2階

代表者：代表取締役 Co-CEO 萩原鼓十郎 / 代表取締役 Co-CEO 前田儒郎

設立年月：2019年2月

事業内容：コンテンツIPの制作・配信

URL：https://sorajima.jp



