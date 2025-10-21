¥«¥×¥³¥ó¡¢New RelicÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô½½¤Î¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë·²¤ò»Ù¤¨¤ë¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤ò¼Â¸½
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê²Ä´ÑÂ¬À¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëNew Relic³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¡ÖNew Relic¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥«¥×¥³¥ó¡×¡Ë¤¬¡¢¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥«¥×¥³¥ó¶¦ÄÌ´ðÈ×¡×¤Ë¡¢¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNew Relic¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹²Ä»ë²½¤È±¿ÍÑ¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤È·Ð°Þ
¥«¥×¥³¥ó¤Ï¡¢1983Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥²ー¥à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½ºî¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥ë ¥á¥¤ ¥¯¥é¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥·¥êー¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò²ÈÄíÍÑ¥²ー¥àµ¡¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÂ¿ÌÌÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥ï¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥Þ¥ë¥Á¥æー¥¹¡×ÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢À®Ä¹¡¦È¯Å¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥×¥³¥ó¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ»È¤¦µ¡Ç½¤ò1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥×¥³¥ó¶¦ÄÌ´ðÈ×¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¶¦ÄÌ´ðÈ×¡Ë¤ò³«È¯¤·¡¢2020Ç¯²Æ¤«¤é±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¡×¡Ö¡Ê¥²ー¥àÍøÍÑ¼Ô¤Î¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë´ÉÍý¡×¡ÖÆ±°Õµ¬Ìó´ÉÍý¡×¡Ö¥²ー¥àÆâÄÌ²ß¡¦DLC´ÉÍý¡×¡ÖID²ñ°÷¾ðÊó´ÉÍý¡×¤Î5¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÂÐ±þ¤Î¶¦ÄÌµ¡Ç½¤ä¥Çー¥¿¤ò´ÉÍý¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Î±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤¬¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢24»þ´Ö365Æü¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¶¦ÄÌ´ðÈ×¤ò°ÂÄê¤·¤ÆÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¾õÂÖ¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢APM¡ÊApplication Performance Monitoring¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ê¤É¤Î¾õÂÖ¤âÊ»¤»¤Æ²Ä»ë²½¤·¡¢°Û¾ï¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥×¥³¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤ËÍ¸ú¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î¾õ¶·¤òÊñ³çÅª¤Ë²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Ï¡¢¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¡Ø³«È¯¡¦Éé²Ù»î¸³¡ÙÍÑ¤Î´Ä¶¤È¡¢¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ëÂ¦¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡Ø³«È¯¤«¤éËÜÈÖ±¿ÍÑ¡Ù¤Î¤¿¤á¤Î´Ä¶¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Éé²Ù»î¸³´Ä¶¤Î¤ß¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÇ½É¾²Á¤ä²ÝÂê¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¸þ¤±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Éý¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²ÝÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³«È¯¤«¤éËÜÈÖ±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤Î³Æ¥Õ¥§ー¥º¤Ç¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿×Â®¤Ê°Û¾ï¸¡ÃÎ¤ÈÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
New Relic¤ÎÆ³Æþ¤È¸ú²Ì
¥«¥×¥³¥ó¤Ï¡¢¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤¿2020Ç¯4·î¤«¤éNew Relic¤Î¸¡¾Ú¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Æ±Ç¯7·î¤ËÀµ¼°ºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤¢¤ë¥Äー¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢New Relic¤Ï¥æー¥¶ー¿ô¤Ë´ð¤Å¤¯ÌÀ³Î¤ÊÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥¹¥È¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤È¥È¥ìー¥¹¡¢¥í¥°¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¡¢²Ä»ë²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¡¢Ã±°ì¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤¬ÍÆ°×¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢New RelicÆüËÜË¡¿Í¤Ë¤è¤ë¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤â¡¢Æ³Æþ¤Î·è¤á¼ê¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
New RelicÆ³Æþ¸å¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊñ³çÅª¤Ê²Ä»ë²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤ä²þÁ±¤Î¿×Â®²½¡¦¸úÎ¨²½¤¬¼Â¸½
New Relic¤ÎAPM¤ä¥í¥°¡¢¥¢¥éー¥Èµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯¤«¤éËÜÈÖ±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤Î³Æ¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÊñ³çÅª¤Ê²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢New Relic APM¤Î¡ÖExternal Services¡×¤Ï¡¢¶¦ÄÌ´ðÈ×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÌÀ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ëÍÍÑ¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÝÂê¤ÎÁá´üÆÃÄê¤ÈÂÐ±þ¤ò¿×Â®¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥éー¥Èµ¡Ç½¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Äー¥ë¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¾õ¶·¤òÂ¨ºÂ¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¾ã³²ÂÐ±þ»þ´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ1»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥«¥×¥³¥ó¤Î¼ÒÆâ±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¿äÂ¬ÃÍ¡Ë¡£
- ³«È¯¤«¤éËÜÈÖ±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¡¢¡ÖTiDB¡×¤Î´Æ»ë¡¦²Ä»ë²½¤Î°ì¸µ²½¤òNew Relic¤Ç¼Â¸½
2024Ç¯9·î¤Ë¥«¥×¥³¥ó¤Ï¡¢¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¡×¤È¡Ö¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë´ÉÍý¡×¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¡ÖTiDB¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£TiDB¤Ï¡¢PingCAP¼Ò¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬»¶·¿¤ÎNewSQL¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ç¡¢¡ÖMySQL¡×¤È¤Î¸ß´¹À¤òÍ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÀÇ½³ÈÄ¥¡¦½Ì¾®¤¬¼«Æ°²½¤Ç¤¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤â¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹Ô¤¨¤ëÆÃÄ¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥×¥³¥ó¤Ï¡¢TiDB¤Î¥é¥¤¥ÈÈÇ¡ÖTiDB Cloud Starter¡×¤ò³«È¯¡¦QA¤Ê¤É¤Î¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥ïー¥¯¥íー¥ÉÍÑ¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÈÇ¡ÖTiDB Cloud Dedicated¡×¤òÉé²Ù»î¸³¡¦¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¡¦ËÜÈÖÍÑ¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TiDB Cloud Dedicated¤ÏNew Relic¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥½ー¥¹»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä¥¯¥¨¥ê¾ðÊó¤ò´ÊÃ±¤Ë²Ä»ë²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢TiDB Cloud Starter¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥É¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤Ë±¿ÍÑ¤Î°Õ¼±¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î´Æ»ëµ¡Ç½¤Î¤ß¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢New Relic¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¤Ï¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¾å¤Ç¤Î²Ä»ë²½¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥×¥³¥ó¤Ç¤ÏNew Relic APMÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥¯¥¨¥ê¤Î¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢TiDB Cloud Starter¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âNew Relic¤Ë¤è¤ë´Æ»ë¡¦²Ä»ë²½¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¤«¤éËÜÈÖ±¿ÍÑ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¡¢²ÝÂê¤ÎÁá´üÆÃÄê¤È¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- TiDB¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·µ»½ÑÆ³Æþ»þ¤ÎÀÇ½É¾²Á¤È±ß³ê¤Ê¥ê¥×¥ìー¥¹¤òNew Relic¤Ç»Ù±ç
¥«¥×¥³¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿·µ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÇ½É¾²Á¡ÊÉé²Ù»î¸³¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤âNew Relic¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TiDB¤ÎÆ³Æþ¤ËºÝ¤·¤Æ¤â¡¢»î¸³ÃÊ³¬¤«¤éNew Relic¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÝÂê¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÀÇ½³ÎÇ§¡¦É¾²Á¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢APM¥Ùー¥¹¤Î´Æ»ëÀßÄê¤Ï½¾Íè¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤âÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢»öÁ°¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢TiDB¤Ø¤Î¥ê¥×¥ìー¥¹ÅöÆü¤Îºî¶ÈÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ÎÅý°ì²½¤È¾ðÊó¶¦Í¤Ç¡¢±¿ÍÑ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¥³¥¹¥È¤òºÇÅ¬²½
½¾Íè¤Ï¥í¥°¤Î¼ý½¸¤ÈÊ¬ÀÏ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ËÊ£¿ô¤Î¥Äー¥ë¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆNew Relic Logs¤Ø¤È¥ê¥×¥ìー¥¹¤·¤Æ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤òÅý°ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿ÍÑ¡¦¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤òÄÌ¤¸¤¿¾ðÊó¶¦Í¤Ë¤è¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Î¾õ¶·¤òÅª³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áê¸ß¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬±ß³ê¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°Õ»×·èÄê¤¬²ÃÂ®¤·¡¢±¿ÍÑ¸úÎ¨¤¬¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËNew Relic¤Î³èÍÑ¤È¤·¤Æ¡Ö´Æ»ëÀßÄê¤ÎTerraform²½¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀßÄê¥ß¥¹¤Î²óÈò¤ä³Æ´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Î¸úÎ¨²½¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥×¥³¥ó¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¶¦ÄÌ´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³È½¼¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤Î³È½¼¤ä´Æ»ëÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¢¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤´¤È¤Î¶¦ÄÌ´ðÈ×¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¡¢¤½¤·¤Æ±¿ÍÑ¤Î¼«Æ°²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢New Relic¤ÎAIµ¡Ç½¤Î³èÍÑ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥°Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÐ±þÉÔÍ×¤Ê»ö¾Ý¤ò¼«Æ°Åª¤Ë½ü³°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢New Relic¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥³¥¹¥È¤Î°ì¸µ²½¤µ¤ì¤¿²Ä»ë²½¤â»ëÌî¤Ë¡¢2025Ç¯6·î¤ËNew Relic¤¬È¯É½¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥³¥¹¥È´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCloud Cost Intelligence¡×¤ÎÆ³Æþ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó CSÀ©ºîÅý³ç¡¡CS¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯Éô¡¡Ê¡°æ ¾¡µ®»á ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³«È¯¼Ô¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£New Relic¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶¦ÄÌ´ðÈ×¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ï¡¢Áê±þ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç²Ì¤¿¤»¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥³¥¹¥È¤ò°ì¸µÅª¤Ë²Ä»ë²½¤·¡¢¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¡¦ºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
