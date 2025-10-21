アトム法律グループ、公益社団法人 日本動物病院協会（JAHA）を支援
アトム法律グループ（所在地：東京都千代田区、代表弁護士：岡野武志）は、このたび、公益社団法人 日本動物病院協会（JAHA）の法人賛助会員として入会いたしました。同協会は、動物医療の質の向上と動物福祉の普及を目指す公益法人です。
背景：交通事故の「ペット同乗事故」が与える、被害者への負担
アトム法律グループは、交通事故被害者の方々が適切な賠償を受け、一日も早く穏やかな日常を取り戻せるよう、リーガルサービスを提供してきました。交通事故の中には、被害者ご本人だけでなく、同乗していたペットが死傷する痛ましい事故も発生しています。
法律上、ペットは「物」として扱われるため、飼い主が受け取れる賠償は限定的で、家族を失った精神的苦しみに見合わないのが実情です。また、交通事故で心身に深い傷を負った被害者にとって、そばにいるペットの存在は、回復過程における大きな精神的支えとなります。そのペットが負傷した場合、治療への不安や経済的負担は、被害者自身の回復を一層困難にする要因となり得ます。
こうした経験から、アトム法律グループは、法的支援だけでは埋められない、被害者とその家族であるペットの双方を支える仕組みの重要性を痛感しています。
公益社団法人 日本動物病院協会（JAHA）について
公益社団法人 日本動物病院協会（JAHA）は、人と動物の共生社会の実現を目指し、動物病院を核とした活動を展開する団体です。
動物医療に携わる獣医師・動物看護師への卒後教育や、質の高い動物病院の認定、CAPP活動（コンパニオンアニマル・パートナーシップ・プログラム）と呼ばれる動物を介在した活動などを通じて、動物医療の発展と動物福祉の向上に貢献しています。
公益社団法人 日本動物病院協会（JAHA）の取り組みは、ペットの命を救い健康を守るだけでなく、動物と暮らす人々の心を豊かにし、より良い社会を築くことにも繋がっています。
（参考：https://www.jaha.or.jp/）
今後の展望：安心して暮らせる社会の実現へ
アトム法律グループは、刑事事件や交通事故といった法律実務を通じ、法的支援だけでは解決が困難な課題が存在することを認識しています。そのため、社会課題の解決に取り組む多様な団体への資金的支援も、当グループが果たすべき重要な社会的責任と位置づけています。
今後も、注力する分野で培った知見を活かし、公益的な取り組みを行う団体との連携を一層推進してまいります。法的支援にとどまらない多角的なアプローチによって、人々が安心して暮らせる社会の実現に貢献していく所存です。
アトム法律グループについて
アトム法律グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・離婚・相続の対応に力を入れております。
全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者様の悩みを解決するために、刑事事件・交通事故・離婚・相続の無料相談の幅広い分野において年中無休24時間体制で活動を続けています。
弁護士・司法修習生を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。
名称：アトム法律グループ
代表：弁護士 岡野武志
設立：2008年9月3日
本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡
URL：https://atomfirm.com/
地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。
代表弁護士紹介
岡野武志
第二東京弁護士会所属、登録番号37890。
弁護士、YouTuber、TikTokクリエイター。
高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。
法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2025年9月現在、チャンネル登録者数は175万人を超え、TikTokフォロワー数は69万人を超えている。SNSフォロワー数は累計280万人を突破。
