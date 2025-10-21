テスホールディングス、ラジオNIKKEI ＆ プロネクサス共催「企業IR＆個人投資家応援イベント」に参加

テスホールディングス株式会社

テスホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：山本 一樹、以下「当社」）は、2025年10月18日（土）に、ラジオNIKKEI（株式会社日経ラジオ社）と株式会社プロネクサスが共催する「企業IR＆個人投資家応援イベント」（開催場所：東京）に参加いたしましたのでお知らせいたします。

本イベントは、個人投資家の皆さまを対象として開催され、当日は約100名の方々がご参加されました。当社代表取締役社長の山本が登壇し、事業概要や当社グループの中期経営計画「TX2030」、株主還元等についてご説明いたしました。

また、イベント会場に設置された当社の展示ブースにも多くの個人投資家の皆さまにお越しいただき、蓄電池の設置風景のパネル展示や、資源循環型バイオマス燃料（EFBペレット・PKS）のサンプル等をご覧いただきながら、当社グループの注力事業分野をご説明いたしました。

当社は引き続きステークホルダーの皆さまに対して、当社グループの事業をご理解いただけるためのIR活動を積極的に実施してまいります。

■ラジオ放送・ポッドキャストのご案内

当日の当社の会社説明のダイジェスト版がラジオ放送されます。

また、ポッドキャストも後日掲載される予定です。ぜひ、お聴きください。

〈ラジオ放送〉

番組名：ラジオNIKKEI＆プロネクサス「企業IR＆個人投資家応援イベント」

放送メディア：ラジオ NIKKEI

放送日時：2025年10月24日（金）16：30～17：00

〈ポッドキャスト〉

ポッドキャスト掲載先（2025年10月24日（金）掲載予定）

https://www.radionikkei.jp/irevent/

