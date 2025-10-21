「BYD SEAL」、標準装備などのアップデートで走行性能、質感をさらに向上　新価格を適用し、10月30日（木）から販売開始

BYD JAPAN 株式会社- 最新の電子制御式サスペンション「DiSus-C」の採用により、走行性能がさらに進化- 各種、快適装備を充実させ、V2H（ビークル・トゥー・ホーム）のエネルギー効率も向上- 新価格は、BYD SEAL RWDが495万円、BYD SEAL AWDが572万円（税込み）- Japan Mobility Show 2025で展示および試乗*を実施

* Japan Mobility Show 2025「試乗プログラムASV／ZEV試乗体験・Personal Mobility Ride」で実施

BYD Auto Japan株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：東福寺 厚樹、略称：BAJ）は、昨年6月に日本に初導入した電気自動車のe-スポーツセダン「BYD SEAL（ビーワイディー シール）」の一部をアップデートするとともに、新価格を適用し、2025年10月30日（木）から全国のBYD正規ディーラーで販売を開始いたします。

装備の一部をアップデートしたBYD SEALは、後輪駆動と四輪駆動の2モデル構成です。それぞれの全国メーカー希望小売価格は、後輪駆動のBYD SEAL（ビーワイディー シール）が495万円（税込）、四輪駆動のBYD SEAL AWD（ビーワイディー シール エーダブリュディー）を572万円（税込）と、後輪駆動は500万円を切る価格に設定しました。

BYD SEALは、2024年6月の販売開始以来、BYDが誇る「先進的なバッテリー技術」「最新のEVプラットフォーム（e-プラットフォーム3.0＋CTB構造*）」「安全・快適装備」「スタイリッシュなデザイン」「長い航続距離（RWDの一充電航続距離は640Km）」「価格を超える装備」などが高く評価され、「先進的なEVセダン」として注目を集めました。

* CTB（Cell to Body）とは、BYDが独自開発したBEV専用シャシ「e-プラットフォーム3.0」に、同じく独自開発したブレードバッテリーを車体の一部として搭載する革新的な技術です。これにより、大型高級車に匹敵する高いボディ剛性を実現。衝突安全性が飛躍的に高まるだけでなく、欧州の新車評価アセスメント「Euro Ncap」で5つ星を獲得するなど安全性の向上にも大きく貢献してます。

BYD SEALに対するメディア、ジャーナリストの評価も高く、「2024-2025 日本カー・オブ・ザ・イヤー」では、その年の注目すべき10台である「10ベストカー」に選出され、同じく「第34回（2025年次）RJCカー・オブ・ザ・イヤー」では、BYD独自のLFP（リン酸鉄リチウムイオン電池）ブレードバッテリーとCTBボディ構造が、RJCテクノロジー・オブ・ザ・イヤーを受賞するなど、BYD SEALは、中国車メーカーとしては初となる快挙を達成したことで、BYDブランドの認知および製品に対する理解向上に大きく貢献しました。

【変更点のハイライト】

今回のアップデートは、お客様からの声を反映し、エアコンの冷却性能・静粛性の向上や、CarPlay(R)のワイヤレス接続、V2Hの効率向上など、機能面を強化するほか、e-スポーツセダンらしい走りを意識した変更を行いました。

- 足回り

これまでAWDのみ装着していた機械式油圧可変ダンパーを後輪駆動（RWD）にも標準装備し、AWDには新たに、電子制御式サスペンションの「DiSus-C」を採用しました。「DiSus-C」は、従来の機械式油圧可変ダンパーに比べ、よりきめ細やかな減衰力制御が可能となり、滑らかな乗り心地と高い操縦安定性の双方を両立しています。

- 外観

新しいデザインの19インチアルミホイールを採用。AWD仕様では、赤く塗装されたブレーキキャリパーを装備し、スポーティさをより一層強調しています。

- 室内装備

室内では、高い解放感で人気があるガラスルーフに電動のサンシェードを全車に標準装備したことに加え、運転席へのサングラスケースを追加するなど、日常利用での快適性を高めています。

今回アップデートしたBYD SEALは、今年の「Japan Mobility Show 2025」（プレスデー：2025年10月29日（水）・30日（木）、一般公開日：2025年10月31日（金）～11月9日（日））展示、主催者公式プログラムの「Japan Mobility Show 2025「試乗プログラムASV／ZEV試乗体験・Personal Mobility Ride」では抽選で試乗することも可能です。詳しくは主催者ホームページをご参照ください。

■全国希望小売価格（税込み）

■ボディカラーと内装色

※外装色アークティックブルーは廃止となります

■「BYD SEAL」の主な追加装備、変更点

エクステリア

- 19インチ新デザインアルミホイール- レッドブレーキキャリパー（AWDのみ）- リアエンブレム変更（BYD SEAL → SEAL）

インテリア・機能装備

- 電動サンシェード（ルーフ）- サングラスケース（運転席）- エアコン性能強化

- 冷却性能向上

- 空気清浄機の強化

- 静粛性の向上

パフォーマンス

- 可変ダンピングアブソーバー（RWD）- DiSus-C（AWD）- V2Hの効率向上

エンターテインメント

- ワイヤレスCarPlay(R)- デジタルNFCキー

■グレード別装備比較

■初期購入特典

アップデートモデルの発売を記念し、2025年12月末日までにご成約・ご登録を完了されたお客様を対象に、以下の特典をご用意いたしました。

- ETC車載器- ドライブレコーダー- BYD Wall box EV用壁掛式AC充電ボックス３ｋW用＋取り付け費用サポート8万円- リアスポイラー＋ブラックエンブレム（AWDのみ）

■製品ページ・イベント情報

- BYD SEAL製品ページ：https://byd.co.jp/e-life/cars/seal/- BYD Japan Mobility Show 2025特設サイト：https://byd.co.jp/e-life/event/jms2025/- Japan Mobility Show 2025公式サイト：https://www.japan-mobility-show.com/

※本リリースの掲載内容は画像を含め、2025年10月21日（火）現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

