従来モデルから25％もの軽量化を実現した“イエローブーツ”の新作モデル“【Timberland 25】6インチブーツ”が誕生
ティンバーランドは、1975年の誕生以来ブランドを象徴してきたアイコンブーツ“6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ（通称：オリジナル イエローブーツ）”に、最新の快適性テクノロジーと素材を融合させた新作モデル“【Timberland 25】6インチブーツ”を発売いたします。
”【Timberland 25】6インチブーツ“は、半世紀以上前に登場した“オリジナル イエローブーツ”のアイコニックなシルエットやクラフツマンシップを受け継ぎながら、より軽やかさを求める現代のライフスタイルに合わせて、従来モデルから25％もの軽量化を実現しました。さらに、高反発のクッション性を誇るコンフォートシステム「ティンバークッシュ(TM) （TimberCush(TM)）」を搭載したほか、ボリュームを抑えた防水メンブレン「ティンバードライ(TM)（TimberDry(TM) ）と、耐久性と柔らかさを兼ね備えたプレミアムヌバックレザーを採用することで、クラシックなスタイルとモダンな快適性の融合を実現。アクティブに動く日常においても、踏み出した瞬間からライトな1歩と快適な履き心地を提供するデイリーブーツに仕上げました。
【Timberland 25】6インチブーツ“ の価格は\33,000円(税込み）で、10月30日よりティンバーランドの公式オンラインストアをはじめ、東京・代官山の『Timberland Boutique Tokyo（ティンバーランド ブティック トウキョウ）』など、直営店でも販売いたします。
■ ”【Timberland 25】6インチブーツ“の詳細はこちら(https://www.timberland.co.jp/news-251021_timberland25.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fw25_tbl25)
【Timberland 25】
6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ メンズ - ウィート
\33,000(税込)
＜取り扱い店舗について＞
ティンバーランド 直営店ブティック トウキョウ
ティンバーランド 直営店渋谷PARCO店
ティンバーランド 直営店池袋PARCO店
ティンバーランド 直営店名古屋PARCO店
ティンバーランド直営店 伊勢丹新宿PC4店
ティンバーランド直営店 なんばパークス店
ティンバーランド オンラインショップ
※店舗により、取り扱いモデルやカラーが異なる場合があります。
＜ティンバーランドについて＞
1973年にアメリカ・ニューハンプシャー州ストラザムで創業し、ニューイングランドの厳しい自然の環境で働く人々のためにデザインされたオリジナル イエローブーツで世界的な認知を獲得したグローバルブランドです。ルーツには、厳しい自然を生き抜くための機能美と揺るがないクラフトマンシップが息づき、自然と都会、ワークとファッションの境界を越え、スタイル・イノベーション・カルチャーの交差点で新たな価値を発信し続けています。洗練された無骨さをまとったティンバーランドのアイテムは、着る人に自信と行動力を与え、どんな瞬間も、自分らしく、しなやかに歩む力となってくれるでしょう。