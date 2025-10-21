¡Ú11/20¡¦21³«ºÅ¡ÛË¡¿Í¸þ¤±¥á¥Ã¥»ー¥¸ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹ KDDI Message Cast¡¢¡ÖAgentforce World Tour Tokyo¡×¤ËÅ¸¼¨¥Öー¥¹Silver¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ½ÐÅ¸
KDDI¤ÈSupership¤¬¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±¥á¥Ã¥»ー¥¸ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖKDDI Message Cast(https://kddimessagecast.jp/)¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦21Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼çºÅ¤Î¡ÖAgentforce World Tour Tokyo¡×¤Ë¡¢Å¸¼¨¥Öー¥¹Silver¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Salesforce²èÌÌ¾å¤Ç´ÊÃ±¤ËSMS¡¦RCS¤òÁ÷¿®¤Ç¤¡¢Á÷¿®ÍúÎò¤ä³«ÉõÎ¨¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëKDDI Message Cast¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¼«Æ°À¸À®¤ä¥Õ¥íーÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¼«Æ°Á÷¿®µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸ÜµÒ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»öÁ°ÅÐÏ¿¤Î¤¦¤¨¡¢¥Öー¥¹¤Ë¤â¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§Agentforce World Tour Tokyo(https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/?d=701ed00000hL69dAAC&utm_source=sfdc&utm_medium=tp_email&utm_campaign=jp-alllobcon&utm_content=all-ipevent-701ed00000hL69dAAC&eid=jp-sfdc)
²ñ´ü¡§2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦21Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹ ¥Ñー¥¯¥¿¥ïーÅìµþ
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë :
https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/?d=701ed00000hL69dAAC&utm_source=sfdc&utm_medium=tp_email&utm_campaign=jp-alllobcon&utm_content=all-ipevent-701ed00000hL69dAAC&eid=jp-sfdc
KDDI Message Cast¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê https://kddimessagecast.jp/ ¡Ë
- Ë¡¿Í¸þ¤±¥á¥Ã¥»ー¥¸ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ°¸¤ËSMS¤äRCS¡¢+¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò°ìÀÆÁ÷¿®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤³«ÉõÎ¨¤«¤é¡ÖÆóÃÊ³¬Ç§¾Ú¡×¤ä¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¡ÖÎÁ¶âÆÄÂ¥¡×¤Ê¤É¡¢³Î¼Â¤ÊÏ¢Íí¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤âÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÏWeb´ÉÍý²èÌÌ¤«¤é¤Î¤´ÍøÍÑ¤Î¤Û¤«¡¢¤½¤ÎÂ¾¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÇÛ¿®ÍúÎò¡¦³«ÉõÎ¨¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÜµÒ¤Î¹âÅÙ²½¤ä¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Salesforce Platform¤«¤é¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖKDDI Message Cast for Salesforce¡×¤Ï AppExchange¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡§https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IR6BPUA1
»²¹ÍÆ°²è¡§¡Ú¸ÜµÒÏ¢Íí¤Î·èÄêÈÇ¡ÛRCS¤È¤Ï¡©SMS¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë½ÅÍ×¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¡ÖKDDI Message Cast RCS¡×¤Î¤´¾Ò²ð(https://www.youtube.com/watch?v=8QoUqIaOGEY)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
KDDI Message Cast¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡Ê https://kddimessagecast.jp/inquiry/ ¡Ë¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Supership³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê https://supership.jp/ ¡Ë
Supership³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ê¥Çー¥¿¤È¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¤ÎÃÎ¸«¡¢¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¹¹ðÇÛ¿®µ»½Ñ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤È¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ø¤ÎÀÜÅÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿CX¸þ¾å¤ä¿·¤·¤¤¥Þ¥Í¥¿¥¤¥ºµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Çー¥¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¥Çー¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Î²òÁüÅÙ¤ò¤¢¤²¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤È¤È¤â¤Ë¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-10-1¡¡¸×¥ÎÌç¥Ä¥¤¥ó¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° ÅìÅï12³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡°ðÍÕ ¿¿¸ã