鶏節の豊かなうまみで、「だし中華」をご家庭で 帆立やねぎの香味が加わり、より中華らしいだしにリニューアル 茅乃舎「鶏だし」10月15日（水）新発売

株式会社久原本家

久原本家グループ（福岡県糟屋郡久山町 社主：河邉哲司）は、「茅乃舎だし」など和風調味料を販売する株式会社久原本家から、2025年10月15日（水）に、「鶏だし」をリニューアル発売いたしました。2016年の発売以降、幅広い料理に使用できるだしとしてご好評いただいていた「鶏だし」ですが、このたび、より中華に特化しただしへリニューアル。新しくなった「鶏だし」は、燻し鶏の豊かなうまみに、帆立やねぎ、生姜の香味を加えることで、上品なうまみを備えながらも、より中華らしいだしに仕上げています。

鶏節のうまみに香味が加わりました

今回のリニューアルでは、鶏肉を燻してつくった鶏節を鰹節のように丁寧に削って使用しました。手間がかかる方法ですが、燻すことで鶏のうまみが凝縮され、味の深みが生まれます。この燻し鶏の豊かな味わいに、帆立、ねぎ、生姜の香味を新たに加えることで、より中華らしいだしに仕上げました。

やさしく上品な鶏だしで、料理の幅が広がります

あっさりとしつつもしっかりとコクのある上品な味わいの「鶏だし」は、たまごスープ、野菜の炒め物、春雨の炒め物、あんかけ等、普段使いのだしとして重宝します。また、あまりだしを使うことがない辛味や塩味の強い中華に使用することで、調味料を控えることができ、やさしい味わいの「だし中華」をご家庭でお楽しみいただけます。茅乃舎では今後も、和食には「茅乃舎だし」、洋食には「野菜だし」、中華には「鶏だし」と、様々なお料理で使い分けていただけるよう対応してまいります。

■商品名：鶏だし 16袋入

■発売日：2025年10月15日（水）

■価 格：2,268円（税込）

■内容量：8g×16袋入

■販売チャネル：茅乃舎全店舗/通販/WEB

■商品名：鶏だし 5袋入

■発売日：2025年10月15日（水）

■価 格：734円（税込）

■内容量：8g×5袋入

■販売チャネル：茅乃舎全店舗/通販/WEB

【茅乃舎について】

『茅乃舎（かやのや）』は「茅乃舎だし」をはじめ、素材の良さを引き出した調味料・食品を販売し、地元の食材と日本食文化を継承する「食」のブランドです。福岡の里山にある「御料理 茅乃舎」を原点とし全国32の店舗と通信販売・WEBを通じてお客様にお届けしています。旬や歳時記を大切にしながら、食のよろこびを味わっていただけるレシピや料理の工夫もご提供しています。 https://www.kayanoya.com/(https://www.kayanoya.com/)

【久原本家グループについて】

明治26年創業の醤油蔵を起源にもつ、総合食品メーカーです。博多らしい味作りを大切にした『博多 椒房庵』、素材の良さを引き出した調味料・食品を販売する『茅乃舎』、麹のチカラで美味しさと健康を提案する『茅乃舎 麹蔵』、あご(トビウオ)のだしのうまみを生かしたあごだしシリーズやうまたれシリーズの『くばら』、北海道の食材、食文化を発信する『北海道くばら』、『北海道 椒房庵』 『北海道 食品庫』などのブランドを展開しています。http://www.kubarahonke.com/(http://www.kubarahonke.com/)

(ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承願います。)

