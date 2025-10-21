AVILEN、第22回日本e-Learning大賞にて「生成AI活用特別部門賞」を受賞

株式会社AVILEN

株式会社AVILEN（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：高橋 光太郎、以下「AVILEN」）は、eラーニングに関する革新的な技術・コンテンツ・導入事例を表彰する「第22回 日本e-Learning大賞」において、当社が提供する「実践プロンプトエンジニアリング研修」が「生成AI活用特別部門賞」を受賞したことをお知らせいたします。第20回 日本e-Learning大賞で受賞した「生成AI特別部門賞」に続き、2度目の受賞となります。

◆日本e-Learning大賞について

企業・学校・自治体などにおける、eラーニングを活用したコンテンツ・サービス・ソリューションの中からとくに優れたものを選出するアワードです。教育をテーマに、経済産業省・文部科学省・厚生労働省・総務省の4つの大臣賞が付与される唯一無二のアワードとして毎年大きな注目を集めています。

主催：産経新聞社・一般社団法人日本オンライン教育産業協会

URL：https://www.elearningawards.jp/award-winner/

◆実践プロンプトエンジニアリング研修について

「実践プロンプトエンジニアリング研修」は、生成AIを業務活用するための実践的なスキルを体系的に学べる企業向け研修プログラムです。

課題設定編とプロンプトエンジニアリング編の2部構成で、受講者が自社の業務課題に基づき、生成AIを効果的に活用できるスキルを身につけることを目的としています。

実践ワークショップを通じて、プロンプト設計、業務適用フロー構築、応答精度の向上などを学び、生成AIを「使いこなす人材」の育成を支援します。

詳細はこちら：

https://avilen.co.jp/org/learning/gai-training/practical-prompt-engineering/

プレスリリースはこちら：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000250.000043360.html

実践プロンプトエンジニアリング研修紹介ウェビナーのアーカイブ動画はこちら：

https://avilen.co.jp/archived-webinars/form/apply/practical-prompt-engineering/

◆今後の展望

AVILENは、今回の受賞を受け、企業・自治体における生成AI活用スキルの普及と組織変革支援を一層推進してまいります。

今後も、「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」というパーパスのもと、生成AIを軸とした人材育成と業務変革を支援してまいります。

◆ご相談・お見積り

サービスページ

https://avilen.co.jp/org/learning/gai-training/practical-prompt-engineering/





資料ダウンロードフォーム

https://avilen.co.jp/gai-training/practical-prompt-engineering/form/download/





お見積り依頼・お問い合わせ

https://avilen.co.jp/gai-training/practical-prompt-engineering/form/contact/

◆株式会社AVILENについて

社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）

代表者 ：代表取締役 高橋光太郎

ホームページ：https://avilen.co.jp/

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階

設立日 ：2018年8月15日

事業内容 ：

AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約950社の企業（2025年6月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、AIの構築・導入、AI活用を内製化する組織構築・人材育成まで一気通貫で支援しています。