真わたふとんの技と温もりを伝える【昭和西川】「真わたふとん販売会」京都高島屋6階にて開催｜10月22日（水）～28日（火）

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川惠）は2025年10月22日（水）～28日（火）までの期間、京都高島屋6階にて「真わたふとん販売会」を開催いたします。期間中の10月25日（土）、26（日）の2日間に限り「真わた手引き実演」を行います。匠の技と温もりを間近で感じられる貴重な機会です。

＜ていねいに仕立てた、肌にやさしい心地よさをご体感ください＞

真わたふとんは、職人の手による伝統的な手引き技術で丁寧に仕立てられています。繊維の間に空気を含み、ふっくらとした仕上がりが特徴で、優れた保温性を発揮。長時間にわたり温かさを保ちます。

使用される絹は肌に近い成分を含み、敏感な肌にもやさしく、快適な睡眠空間をサポートします。また、吸湿性と放湿性に優れているため、一年を通じてさわやかな寝心地が続くのも特長です。

＜2日間限定で職人の「手引き」作業を交えた実演会も開催＞





なお10月25日（土）、26（日）には、職人の「手引き」作業を間近でご覧いただける実演会を開催いたします。伝統技術の繊細な工程を通じて、真わたふとんの品質と温もりを実感いただける貴重な機会です。うれしい特典やご優待もご用意しております。詳細は店頭にてお気軽にお尋ねください。

【昭和西川 真わたふとん販売会概要】

京都高島屋S.C.（百貨店）6階寝具売場（昭和西川） 6階POP UP STAGE 62

・会期：2025 年10月22日（水）～28日（火） ※最終日は午後5時終了

・開催場所：〒600-8520 京都市下京区四条通河原町西入真町52

・営業時間：午前10時～午後8時

※真わた実演会は10月25日（土）、26日（日）の2日間

（午前11時～午後5時、途中休憩あり）

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 惠

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/