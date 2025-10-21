QuizKnockが日本甜菜製糖とコラボ！　砂糖の原料となる北海道産のてん菜の特徴や、製糖だけでない幅広い取り組みがわかる動画とWeb記事が公開されました

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockと、日本甜菜製糖株式会社（東京都中央区、取締役社長 石栗秀、以下日本甜菜製糖）のコラボによるYouTube動画とWeb記事が、2025年10月20日（月）に公開されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3OX-lYk7Ng4 ]

日本甜菜製糖は、北海道で採れたてん菜（甜菜）から、砂糖をはじめさまざまな製品を製造・販売しています。今回のコラボでは、北海道で収穫されているてん菜の特徴や、砂糖製造にとどまらず、てん菜の多様な可能性に挑戦する日本甜菜製糖の取り組みについて、QuizKnockメンバーと楽しく学べる内容となっています。

本企画は、日本甜菜製糖が製造・販売する食品ブランド「スズラン印」をより多くの方に知っていただくことをねらいとして制作されました。公開日である10月20日は、日本甜菜製糖により「スズラン印の日」として記念日登録されています。また同日よりスズラン印のブランドロゴマークを変更し、製品パッケージも順次リニューアルされる予定です。「スズラン印」の誕生日であるこの記念日に、てん菜産業をより多くの方に知ってもらうことを目的にしています。

■YouTube動画：【ガチ対策】目指せてんさいクイズ王！1週間の猛勉強でクイズ王が激突！

司会のふくらPから告げられた企画名は「目指せ！てん菜の天才 てんさいクイズ王になろう！！」。いままで多くのクイズ番組で「天才」と呼ばれてきた伊沢拓司、鶴崎修功、東問が、「天才」ではなく「てん菜」（ビート、砂糖大根）に関するクイズに挑むことに。3人は1週間後の収録で「てん菜」クイズに答えるため、それぞれの方法で対策をすることになりました。1週間後、再び集まった3人。なんと伊沢は、北海道帯広市の「ビート資料館」（運営：日本甜菜製糖）を訪問し対策万全の様子！ 「全員が全問正解をしたら、ふくらPが北海道でてん菜を収穫して、製糖する」という約束のもと、10問のてん菜クイズがスタート。知識を試すクイズから、実際に舐めて当てる味覚問題まで、幅広い10問を全問正解することができるのか。ぜひご注目ください。

【動画概要】

・タイトル：【ガチ対策】目指せてんさいクイズ王！1週間の猛勉強でクイズ王が激突！

・QuizKnock出演者：伊沢拓司、鶴崎修功、東問、ふくらP（司会）

・URL：https://youtu.be/3OX-lYk7Ng4

・公開日：2025年10月20日（月）

さらに、Webメディア「QuizKnock」では、YouTube動画収録後のオフィスで伊沢、鶴崎、東問から出されたてん菜に関するクイズに答えることができなかったライターのトラが、実際に北海道帯広市へ訪れる記事を公開！ 日本甜菜製糖のてん菜農場やビート資料館を訪れ、てん菜の特徴や砂糖ができるまでの工程など、てん菜について深掘りをします。この記事を読めば、あなたもてん菜の天才になれるかも？ 記事の最後にある5問の復習クイズで、全問正解を目指してください。

【Web記事概要】

・タイトル：【無茶振り】クイズ王からの出題、北海道で答えを探す【片道1000km】

・QuizKnock出演者：伊沢拓司、鶴崎修功、東問、ライター・トラ

・URL：https://web.quizknock.com/seikai_ha_hokkaido_de

・公開日：2025年10月20日（月）

また、日本甜菜製糖公式YouTubeチャンネル( https://youtube.com/channel/UCDkp3k3CjDIqbAr8Ka8HsyA?si=HykC1Lqiqbjd7z_3 ) では、取締役社長の石栗秀氏と伊沢による対談動画を公開しました。砂糖製造にとどまらず、飼料、農業資材、新たな産業への活用など、てん菜の多様な可能性に挑戦する取り組みを深く掘り下げます。石栗氏のお人柄や来歴などの話題も交えたインタビュー形式の動画をぜひお楽しみください。

【日本甜菜製糖 動画概要】

・タイトル：国産砂糖の8割をてん菜が占めるって知ってた？QuizKnock伊沢と考えるてん菜の未来！

・QuizKnock出演者：伊沢拓司

・URL：https://youtu.be/trAqCqXPCrE

・公開日：2025年10月20日（月）

日本甜菜製糖株式会社とは

日本甜菜製糖株式会社は、1919年の創業以来、北海道の畑で採れたてん菜から、砂糖をはじめ様々な製品を製造・販売しているてん菜のプロフェッショナルです。国産糖のトップ企業であるだけでなく、食品、飼料、農業資材、不動産など幅広く事業を展開しています。創業の地である北海道の地域社会と密接に関わりながら、企業として多くの信頼を得てきました。

「畑から、食卓へ。てん菜から広がる可能性を見いだし、人と環境にやさしいものづくりで、北海道、そして日本の未来に貢献します。」のパーパスを掲げ、100年以上国産糖の安定供給と北海道農業の発展に努めてきた経験を活かしながら、この先も多くの方に支持され続ける企業への成長を目指します。

ホームページURL：https://www.nitten.co.jp/

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は250万人を突破。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/