こんな気持ち、ぼくは今まで知らなかった――。文研出版より『リヒト！』を発売！

株式会社 新興出版社啓林館

株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、児童書の「文研出版」ブランドで『リヒト！』（文研ステップノベル）を、本日より全国の書店で発売いたします。

あらすじ

「理人、最後に伝えておきます」

祖母の節さんがぼくに託した、中身のわからない封筒。

節さんが伝えたかったことは何？ そもそも、節さんってどんな人だった？

疑問を抱えながら、ぼくは「苦手なあいつ」とドイツへ向かうことになった。

光あふれる異国のクリスマスマーケットで、ぼくが得たものは……。

編集者より

正しい大人になりたいと願い、四角四面に物事をとらえがちな理人。そんな彼が「想定外」だらけのドタバタ旅に振り回されます。「きっとこうにちがいない」「やらなくてもわかっている」…遠い海外に出たからこそ覆る固定概念があるかもしれない、そんなことに気づかされる１冊です。

著者

イノウエミホコ・作家

愛知県に生まれる。『学習塾グリーンドア 生徒が生徒を募集中!?』（ポプラ社）でデビュー。主な作品に、「男子☆弁当部」シリーズ、『ジャンプ！ ジャンプ！ ジャンプ!！』（ともにポプラ社）、『アイドルが好き！』（くもん出版）、「ブルーなあたしと、ピンクなぼく」シリーズ（KADOKAWA）、『てっぺんの上』『すき、好き、スキ。』（ともに文研出版）などがある。「季節風」同人。

商品情報

『リヒト！』

シリーズ:文研ステップノベル

対象:小学校高学年以上

判型:四六

本体価格:1650円(本体1500円+税10%)

ISBN：978-4-580-82672-4

HP：https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/