東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）×「なんでもいきもの」『なんでもいきものとまるっと1日とろけ旅 in Spa LaQua』追加情報

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア(文京区春日1-1-1 ラクーアビル5～9F)では、2025年10月27日（月）～12月25日（木）の期間、「なんでもいきもの」とのコラボイベント『なんでもいきものとまるっと1日とろけ旅 in Spa LaQua』を開催します。

この度、本イベントの追加情報として、飲食店舗でのコラボドリンク販売やノベルティプレゼント、クリスマス装飾、スタンプラリーの実施などが決定しました。さらに、ご好評につきキャラクターグリーティング付き入館プランの第2弾の販売も決定。グリーティングには「のりおにぎり」に加え、新たに「せっけん」も登場します。心までほっこりする「なんでもいきもの」の世界を、ぜひお楽しみください。

【レストラン&カフェ 飲食コラボ企画】

１.コラボドリンク「なんものクリームソーダ」提供

館内のdayoff cafe（9F）で、コラボドリンク「なんものクリームソーダ」（「おふろ」ピック付き）を販売します。ドリンクを購入いただいた方に、ノベルティコースター（のりおにぎり）をプレゼントします。

販売期間：

2025年10月27日（月）～12月25日（木）

価格：880円

販売場所：

dayoff cafe（9F ヒーリング バーデ内）

２.レストラン&カフェ ノベルティ付きフードメニュー

なんものクリームソーダ（左）、ノベルティコースター イメージ

館内のレストラン&カフェで対象メニューを注文いただいた方に、なんものたちが描かれたノベルティコースターをプレゼントします。（コースターの種類は注文メニューによって決まっています。）

期間：2025年10月27日（月）～12月25日（木）

対象店舗とメニュー：

※画像はイメージ。

※ドリンクは全てノンアルコールドリンクとなります。

【数量限定 グッズ&キャラクターグリーティング付き入館プラン第2弾「全部入り！まるごとプラン～のりおにぎりとせっけんにも会える！～」】

スパ入館券とヒーリング バーデの利用に、2種から選べるぬいぐるみやキャラクターと一緒に記念撮影ができるグリーティングイベントへご参加いただけるプレミアムな入館プランです。

開催日：2025年11月25日（火）

※当日は受付9:20～、グリーティング10:10～10:50を予定。

プラン内容：

入館料＋ヒーリング バーデ利用料＋グッズ（ぬいぐるみS ゆあがりおにぎり、ぬいぐるみS おふろのどちらかを選択可）＋のりおにぎり&せっけんとの記念撮影

料 金：6,500円

定 員：30名

販売期間：2025年10月21日（火）～11月20日（木）

チケット販売：2025年10月21日（火） 11:00～

セブンチケット URL：

https://7ticket.jp/s/113198（コード：113-198）

（1名で2枚まで購入可能）

※無くなり次第終了します。

※せっけんは10月29日（水）の第1弾実施日にも登場します。

【グッズ情報】

１.オリジナルグッズ

イベント開催を記念し、すでに発表しているぬいぐるみ2種に加えて、さらにオリジナルグッズを販売します。

販売期間：2025年10月27日（月）～12月25日（木）

販売場所：5F インフォメーション&ショップ

商品：

なんでもいきもの トレーディング アクリルキーホルダー（全6種）

715円

なんでもいきもの トレーディング 缶バッチ（全6種）

495円

なんでもいきもの ステッカー（全6種）

385円

なんでもいきもの クリアファイル

440円

※画像はイメージ。

２.なんでもいきもののキャラクター“せっけん”のせっけんを販売

なんでもいきもののキャラクター“せっけん”の、実際に使えるせっけんを販売します。また、「花王石鹸ホワイト」を含むなんでもいきものオリジナルグッズを2,200円（税込）以上お買い上げの方、先着200名様にせっけんケースをプレゼントします。

販売期間：2025年10月27日（月）～11月30日（日）

販売場所：5F インフォメーション&ショップ

商品名：花王石鹸ホワイト

料金：493円(税込)

せっけんイメージ

せっけんケースイメージ

【クリスマス装飾】

のりおにぎりやおふろなどのオーナメントを飾り付けたクリスマスツリーをはじめ、館内をなんでもいきものによるクリスマス装飾で彩ります。

期間：2025年11月24日（月・祝）～12月25日（木）

【期間限定 「merit（メリット）」の「なんでもいきもの」デザインボトル設置】

イメージイメージ

男女浴室内に、花王株式会社のへアケアブランド「merit（メリット）」の、「なんでもいきもの」デザインボトル『メリット シャンプー＆コンディショナー【医薬部外品】』と『メリットキッズ リンスがいらない泡シャンプー』を設置します。また、ボトルのデザインに合わせて、設置場所の装飾も行います。

期間：2025年10月27日（月）～12月25日（木）

花王メリットシャンプー&コンディショナー イメージ

花王メリットキッズ リンスがいらないシャンプー イメージ

【限定デザインの名前シール機を設置】

館内（5F）に設置されたシール作成機で、自分だけのイベント限定シールを作ることができます。

期間：2025年10月27日（月）～12月25日（木）

料金：500円

※5F インフォメーション&ショップにて専用コインをお買い求めください。

名前シール イメージ

【なんものスタンプラリー開催】

ラクーア ショップ&レストランとスパ ラクーアにて、「なんものスタンプラリー」を開催します。

期間中、ラクーア ショップ&レストラン（3か所）とスパ ラクーア（1か所）の4か所にスタンプを設置します。集めたスタンプの数によってノベルティをプレゼントします。

期間：2025年10月27日（月）～11月30日（日）

スタンプ設置場所：ラクーア ショップ&レストラン／3F後楽園駅側エスカレーター付近・エレベーター前、4Fエレベーター前スパ ラクーア／5Fインフォメーション&ショップ

始め方：

１.ラクーア ショップ&レストラン（3～4F）の3か所のスタンプ設置場所いずれかにて、スタンプ台紙を入手。

２.ステージ1

ラクーア ショップ&レストランを巡り3個のスタンプを集め、賞品引き換えの店舗（ラクーア3F「ロフト」）にお持ちいただくと、「オリジナルフォト風カード」をプレゼントします。

３.ステージ2

スパ ラクーアの5Fインフォメーション&ショップでスタンプを押し、4個すべて集めた方には、「オリジナルA5クリアファイル」をプレゼントします。

フォト風カード（左）、A5クリアファイル（右） イメージ

なお、10月27日（月）～11月30日（日）の期間、ラクーア3Fの「ロフト」では、なんでもいきものの公式ショップ『なんでもいきもの屋』によるPOP UP SHOPも開催します。

【『なんでもいきものとまるっと1日とろけ旅 in Spa LaQua』概要】

◎期間：2025年10月27日（月）～12月25日（木）

※イベント内容により期間が異なる。

◎場所：東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア

◎URL：https://www.laqua.jp/topics/list/nanmono_spa/

◎お客様からのお問い合わせ先：

スパ ラクーア フロント（ラクーアビル6F）TEL.03-3817-4173

■「なんでもいきもの」について

「なんでもいきもの」は、イラストレーターのよこみぞゆりさんが手掛けるオリジナルキャラクターシリーズです。動物・植物・食べ物・物…あらゆるものがなんでもいきものの世界。たくさんの“なんもの”たちが自由に生きています。コンセプトは「あなたの気に入るなんものが見つかりますように」。

(C)yokomizoyuri

※画像はイメージ。

※画像を掲載いただく際は、コピーライトをご記載くださいますようお願いいたします。

<コピーライト (C)yokomizoyuri>

※記載の価格は全て税込み。

※会期・内容が変更になる場合がございます。最新の状況は、公式ホームページをご確認ください。

【施設概要】

◎施設名：東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）

◎営業時間：11:00～翌9:00

◎入館料：18歳以上 3,500円～／6～17歳 3,200円～

※入館料は来館日により異なります。

※深夜割増料（深夜1時～6時在館） 2,500円

※ヒーリング バーデ（18歳未満利用不可） 1,100円

※入館規約をご確認の上、ご来館ください。

◎休館日：不定休

◎URL：https://www.laqua.jp/spa/