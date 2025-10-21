【 10/28 (火) 16:00 】日立製作所フェローが語る、データを “事業” に変える 15年の挑戦 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『研究データを活かした事業化のリアル』をテーマに、株式会社日立製作所 フェロー／株式会社ハピネスプラネット 代表取締役 CEO 矢野 和男氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 10/28 (火) 16:00 より開催します。

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、株式会社日立製作所 フェロー／株式会社ハピネスプラネット 代表取締役 CEO 矢野 和男 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、ご講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/427_1_05f8bb7b2d0fc4a73fe36446e76d29cc.jpg?v=202510211157 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：日立製作所フェローが語る、データを “事業” に変える 15年の挑戦

～研究データを活かした事業化のリアル～

主催：株式会社ビザスク

日時：10月28日（火）16:00～17:30

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/data251028?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251028(https://visasq.co.jp/seminar/data251028?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251028)

【登壇者情報】

矢野 和男 氏

株式会社日立製作所 フェロー

株式会社ハピネスプラネット 代表取締役 CEO

1984年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了、日立製作所入社。2004年からビッグデータ収集・活用で世界を牽引。特に、幅広い分野で実活用されている多目的 AI の開発やデータを活用したハピネスの解明で先導的な役割を果たす。2020年ハピネスプラネット設立。2020年 IEEE Frederik Phillips Award を受賞。著書に『データの見えざる手』、『予測不能の時代』、2025年7月上梓『トリニティ組織: 人が幸せになり、生産性が上がる「三角形の法則」』。博士(工学)。IEEE Fellow.

■ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・矢野 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/427_2_a2e67c7746508a0851ce1aa8bf979755.jpg?v=202510211157 ]