株式会社YASUMI WORKS、ピクスタ株式会社との資本提携を締結

株式会社YASUMI WORKS

株式会社YASUMI WORKS（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中濱歩弓）は、2025年10月、ピクスタ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：古俣大介）との間で資本提携を締結いたしました。

■提携内容と今後の展開

YASUMI WORKSは、ピクスタグループの連結子会社としてグループに参画することになりました。

創業3年目を迎え、アパレル事業の立ち上げやSNSマーケティング支援から始まり、現在は体験型店舗事業を中心に全国で5店舗の運営を行っております。

“楽しい場所を増やしたい”という想いから、名古屋のテナントビル6階の小さな一室でスタートした体験型店舗事業は、SNSとリアルな体験を掛け合わせた新しい店舗モデルとして展開しており、若い世代を中心に多くのお客様から支持をいただいています。

本提携を通じて、体験型店舗事業を中心にさらなる拡大を目指し、ピクスタグループとのシナジーを活かしながら、事業展開を加速してまいります。

代表の中濱は、引き続き経営に参画し、企画およびクリエイティブ領域を中心に事業のリードを担います。

■代表コメント

株式会社YASUMI WORKS 代表取締役 中濱歩弓

創業当初から、“街に楽しい場所を増やす”という想いを大切にしてきました。

私自身、若い世代や同世代の人たちに、SNSの中だけでなく、リアルな場所でもワクワクできる体験を増やしていきたいと考えています。

そんな想いを、ピクスタ社と共に、より広い世界へ届けていきます。

ピクスタ社との出会いによって、名古屋のビルの6階、小さな部屋から始まったこの店舗事業や弊社の想いをより大きなスケールで実現できる環境が整いました。

これからも、ものづくりや体験を通じて、人が笑顔になる“楽しい場所”を一つずつ増やしていけるよう、挑戦を続けてまいります。

ピクスタ株式会社 代表取締役社長 古俣大介

YASUMI WORKS代表の中濱さんとは、約3年前、学生起業家コミュニティ「MAKERS UNIVERSITY」で出会いました。以来、何度も事業について意見交換を重ねてきました。

中濱さんは優れた事業センスと圧倒的な実行力、スピード感を持ち、アパレル事業からSNSマーケティング、さらに体験型店舗事業へと展開し、順調な成長を遂げてこられました。

その中で「このタイミングで当社と手を組むことで、さらに大きな成長を実現できる」という共通の思いを持つに至りました。

中濱さんには引き続き経営を担っていただきながら、ピクスタ社の知見とリソースを最大限活用し、さらなる事業の拡大と、より多くのユーザーに“楽しい場所”を提供してまいります。

これから共に描く未来を、心から楽しみにしています。

■会社概要

会社名：株式会社YASUMI WORKS

事業内容：体験型店舗の企画・運営

代表者名：代表取締役：中濱歩弓

所在地：〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田1-13-18 マザック千代田ビル 602

HP：https://yasumiworks.com/