¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï £Í£ï£â£é£î£å£Ø¡×¤òÅ¸³«³«»Ï
¡¡Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀî ¹Ì¼£¡¢°Ê²¼¡ÖÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¡¡£Í£ï£â£é£î£å£Ø¢¨£±¡×¤ò£²£°£²£µÇ¯£±£°·î¤è¤êÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨£±¡¡¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï £Í£ï£â£é£î£å£Ø¡Ê¥â¥Ó¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ëー¥×¤Î¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¡×¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Î¡Ö£Í£ï£â£é£ì£é£ô£ù¡×¡¢Ì¤Íè¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö£Î£å£ø£ô¡×¡¢¤½¤·¤ÆÊÑ³×¤òÉ½¤¹¡Ö£Ø¡Ê£Ô£ò£á£î£ó£æ£ï£ò£í£á£ô£é£ï£î¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡https://www.sompo-japan.co.jp/company/initiatives/mobinex/
£±¡¥ÇØ·Ê
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ï¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤Î·ÐºÑÅªÂ»¼º¤òÊäÅ¶¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ä¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢»ö¸Î¤Î·ÁÂÖ¤äÀÕÇ¤¤Î½êºß¤¬Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ê£»¨À¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤ò¾·¤¡¢ÉáµÚ¤òË¸¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÃÎ¸«¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò³è¤«¤·¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸Á°¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¡¢¤½¤·¤Æ»ö¸Î¸å¤ÎÁá´üÉüµì¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥³µÍ×
¡¡¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï £Í£ï£â£é£î£å£Ø¡×¤Ï¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ëー¥×Æâ³°¤ÎÁí¹çÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÜÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¸òÄÌ¶õÇòÃÏ°è¡×¤Ë¤ª¤±¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤ä¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£Ó£Ï£Í£Ð£Ï £Í£ï£â£é£î£å£Ø¡Û
¡¡¼«Æ°±¿Å¾
¡¡¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤ÎÆ³Æþ¤òÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï £Á£Ì£Ã£Ó¢¨£²¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¼«Æ°±¿Å¾¥ê¥¹¥¯¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡¢¶ÛµÞ»þ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºîÀ®»Ù±ç¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¸þ¤±¥íー¥É¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥¹¡¢¼«Æ°±¿Å¾ÀìÍÑÊÝ¸±¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¼«Æ°±¿Å¾¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡Ê¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ë
¡¡°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤òÆ³Æþ¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëµ¡Ç½¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¥µ¥Ýー¥È¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¥µ¥Ýー¥È¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¡¢Í½Ìó¡¦ÇÛ¼Ö¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤ÎÂÐ±þ¡ÊÊÝ¸±¡Ë¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤Ä¤Ð¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÉÍÃÏ ¹¯ÂÀ¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÑ»¨¤Ê¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¹¥àー¥º¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ê¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾´ÉÍý¡¦±¿¹Ô´ÉÍý¡Ê¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ë
¡¡Ë¡¿Í¸þ¤±ÄÌ¿®·¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ê¥ó¥°¥íー¥É¡×¤È¼ÖÎ¾´ÉÍý£Â£Ð£Ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼ÖÎ¾´ÉÍý¡¦±¿¹Ô´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¥³¥¢¶ÈÌ³¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Çー¥¿³èÍÑ¡Ê¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ë
¡¡»ö¸Î¥Çー¥¿¤ä¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¥µー¥Ó¥¹¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë³Æ¼ï¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÅÔ»Ô·×²è¤ä¸òÄÌ·×²è¤ÎºöÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£Å£Ö¥ì¥¹¥¥åー
¡¡£Å£Ö¥Ð¥¹¸þ¤±¤Î¥µー¥Ó¥¹¥³ー¥ë¤ä¡¢¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±·ÀÌó¼Ô¸þ¤±¤Î£Å£Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀÚ¤ì»þ¸½¾ìµÞÂ®½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢£Å£Ö¥æー¥¶ー¤ÎÍøÊØÀ¤È°Â¿´¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
º£¸å¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï³ÈÂçÍ½Äê¤Ç¤¹¡£³Æ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ëー¥×¤ª¤è¤Ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Àè¤Î³Æ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£²¡¡¼«Æ°±¿Å¾¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ÂÁõ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¹×¸¥¡Ê°ÜÆ°¡áÊâ¤¯¡ÊALC¡Ë¤ò¥µ¥Ýー¥È¡ÊS¡Ë¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¡¡£Á£Ì£Ã£Ó¡Ê¥¢¥ë¥¯¥¹¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Autonomous,Level4,Comprehensive,Support¡Ê¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¤Ë¸þ¤±¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¡Ë¤ÎÎ¬¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡https://www.sompo-japan.co.jp/-/media/SJNK/files/news/2023/20240322_1.pdf?la=ja-JP
£³¡¥º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£±£´Æü¡Ê²Ð¡Ë～£±£·Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î£´Æü´Ö¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö£Ã£Å£Á£Ô£Å£Ã£²£°£²£µ¢¨£³¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¤á¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ä¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê»öÎã¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º£¸å¤â¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£³¡¡CEATEC¤Ï¡¢ËèÇ¯£±£°·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁí¹çÅ¸¤Ç¤¹¡£Society 5.0¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶È³¦¡¦¶È¼ï¤òÄ¶¤¨¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬½¸·ë¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È·ÐºÑÈ¯Å¸¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ë¶¦ÁÏ¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡https://www.ceatec.com/ja/
¡¡¡¡¡¡¡Ú²ñ´ü¡Û
¡¡¡¡¡¡£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£±£´Æü¡Ê²Ð¡Ë～£±£·Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡Ú²ñ¾ì¡Û
¡¡¡¡¡¡ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥£²-£±¡Ë¥Ûー¥ë£´
¡¡¡¡¡¡½ÐÅ¸¥¨¥ê¥¢¡§¥Ñー¥È¥Êー¥º¡õ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥¯
¡¡¡¡¡¡¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§£´£È£±£±£µ
°Ê¾å