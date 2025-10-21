広告レポート自動化ツール「Databeat」が新媒体「Pinterest広告」のデータ連携を開始

アジト株式会社

アジト株式会社（東京都千代田区、代表取締役：高井 康辰、以下アジト）は、レポート作成工数を大幅に削減できる広告レポート自動化ツール「Databeat」において、新たに「Pinterest広告」とのデータ連携に対応いたしました。

Pinterest広告を出稿している事業者様、Pinterest広告を取り扱ってる広告代理店様は、レポート作成工数の削減に、ぜひDatabeatをご検討ください。

■Databeatで取得できるPinterest広告のデータについて

Pinterest広告のレポートサンプル

Pinterest広告には各指標の値に関して「ペイド」と「アーンド」の2種類がございますが、Databeatでは「ペイド」の値を取得しております。

「クリック数」は、「アウトバウンドクリック数」を取得しております。

「ピンクリック数」は「全てのクリック」という指標で出力可能です。

取得しているコンバージョンイベントとDatabeatの指標名の対応については、下記ヘルプ記事をご確認ください。

＞＞Pinterestアドのコンバージョンイベント名とDatabeatの指標名の対応(https://help.data-be.at/ja/pinterest%E3%82%A2%E3%83%89%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E5%90%8D%E3%81%A8databeat%E3%81%AE%E6%8C%87%E6%A8%99%E5%90%8D%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C)

なお、「商品グループ」「キーワード」のデータ取得につきましては、現時点では非対応となっておりますが、今後実装予定となっております。

■Databeatが連携可能な媒体について

Databeatは、Pinterest広告との連携によって合計41の媒体と連携が可能になりました。

Google広告やYahoo!広告・SNS広告など主要媒体はもちろん、DSP広告やアフィリエイト広告にも対応しており、広告レポートの作成に必要な「データ収集・蓄積・可視化」などの工数を大幅に削減できます。

また、Googleアナリティクス（GA4）・Appsflyer・Ajustなどの計測ツールとも連携できるため、Web広告のデータと計測ツールのデータを掛け合わせたレポートの作成も可能です。

■今後のデータ連携サービスのアップデートについて

Databeatは、各種広告媒体をはじめとした幅広いデータ連携によりMarketing Data Platformとして最大限の価値を提供できるよう、今後も積極的かつスピーディに連携媒体の追加、およびアップデートを行って参ります。

■広告レポート自動化ツール「Databeat」の概要

サービスサイト :https://www.data-be.at/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=toplinkclick&utm_content=bottom

アジト株式会社が開発・提供する広告レポート自動化ツール「Databeat」は、合計40以上の広告媒体や計測ツールと連携してデータの収集から蓄積、レポート作成を自動化できます。

今回データ連携を開始したPinterest広告はもちろん、Google広告、Meta広告（Facebook・Instagram）、Indeed広告、Amazon広告、DSP広告やアフィリエイト広告など、あらゆる広告媒体のデータ収集からレポート作成までを自動で行います。

収集したデータの出力先も豊富で、Excel・Googleスプレッドシート・Looker Studio・Tableauなどお好みのフォーマットで出力可能です。

Excel、Looker Studio、Googleスプレッドシートにはそれぞれテンプレートがありますので、Databeatが収集したデータをテンプレートに出力すれば、見やすいレポート・ダッシュボードをすぐに生成できます。

Databeatは、広告アカウント一つあたり500円（税別）からご利用いただけるため、レポートツールのコスト削減を検討中の方にもおすすめです。※1

Databeatの仕様や料金詳細、広告レポートに関する疑問や課題がございましたら、お気軽に担当者へご相談くださいませ。

担当者に詳しく話しをきく :https://lp.data-be.at/databeatmtg?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mtglinkclick&utm_content=bottom

※1 料金プランは「広告アカウント数連動プラン」のほか、「広告運用金額連動プラン【0.5%（税別）～】」もございます。

いずれのプランも従量課金制で、最低ご利用料金が適用される場合がございます。詳細はお問い合わせください。

現在他社のツールをご利用されていてお乗り換え・併用を検討中の方、初めてレポートツールの導入を検討されている方は、2週間の無料トライアルで実際にツールを使って操作感などをご確認のうえ、導入可否をご検討いただくのもおすすめです。

無料トライアルのご利用にあたり、一切費用は発生しません。

弊社から、無理やり導入をお勧めするような強引な営業行為等も一切いたしませんのでご安心ください。

無料トライアルを申し込む :https://lp.data-be.at/trial-kickoff-mtg?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=triallinkclick&utm_content=bottom

Databeatの導入を検討される方は、下記よりサービス概要資料を無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

▽Databeatサービスサイト

▽Databeatサービスサイト

資料請求する :https://lp.data-be.at/request-documents?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=contactlinkclick&utm_content=bottomサービスサイト :https://www.data-be.at/アジト株式会社について

アジトは、2018年9月に創業したスタートアップ で、「Databeat」を提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。

