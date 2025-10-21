名古屋金城ふ頭アリーナオープニングイベント″Futsal Ignite 2026 Nagoya″開催！

現在、名古屋金城ふ頭アリーナは、2026年に行われる


アジア競技大会のために改修工事を行っております。

きたる、2026年1月10日（土）～12日（月・祝）
オープニングイベント「Futsal Ignite 2026 Nagoya」を開催する運びとなりました。



Fリーグの絶対王者「名古屋オーシャンズ」


南米の世界王者「コリンチャンス」


松井大輔氏が監督となり率いるFリーグの精鋭メンバー「F-Dream」



名古屋金城ふ頭アリーナで熱い戦いを体感できます。


たくさんの方のご来場をお待ちしております。



公式HP・各種SNSを通してイベント情報を発信していますのでチェックしてください！


■ 公式HP：Futsal Ignite 2026 Nagoya - 名古屋金城ふ頭アリーナ(https://kinjofuto-arena.com/footsal-ignite/)


■ 公式Instagram：Futsal Ignite 2026 Nagoya - Instagram(https://www.instagram.com/futsal_ignite_2026_nagoya/)


■公式YouTube：Futsal Ignite 2026 Nagoya - YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCyj2Qysg5r2ymNbNjK4XP4Q)




名古屋金城ふ頭アリーナ オープニングイベントFutsal Ignite 2026 Nagoya 実行委員会


【委員会構成団体】


　・指定管理者 金城ふ頭アリーナJCNトリニティ


　・名古屋オーシャンズ株式会社


　・一般社団法人名古屋スポーツコミッション


【協力】


　・名古屋市


　・一般社団法人日本フットサルトップリーグ（Fリーグ）


　・公益財団法人 愛知県サッカー協会


【後援】


　・名古屋市教育委員会