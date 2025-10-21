東南アジア産直ECプラットフォームを提供する株式会社SECAI MARCHEへ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、KURONEKO Innovation Fund 2号（以下、KIF2号）は、生産者と消費者をダイレクトにつなぐ東南アジア産直ECプラットフォームを提供する株式会社SECAI MARCHE（本社：東京都千代田区 / 以下、SECAI MARCHE）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

SECAI MARCHEは、マレーシアを主要拠点として、主に日本産およびマレーシア産の生鮮食品を飲食店・小売店舗を中心とした消費者向けに提供する、ECプラットフォームを運営しています。東南アジアの既存のサプライチェーンには、生産者と消費者の間に複雑かつ非効率な中間流通が存在しています。その結果、生産者は販路が限定され、消費者は必要な食材を直接仕入れる手段を持てずにいます。加えて、従来の流通過程では適切な温度管理が行われておらず、食品の品質劣化や高い廃棄率を招いている状況です。

同社はこの課題に対し、独自のコールドチェーンを構築し、生産者から消費者まで一気通貫のフルフィルメントサービスを提供しています 。AIによる需要予測や最適な配送ルートの自動算出といった物流DXを組み合わせることで 、生産者には新たな販路を、消費者には品質の管理された食材を、それぞれ公正な価格で安定的に届けることを目指しています。

グローバル・ブレインは、同社が東南アジアにおいて生鮮品コールドチェーンを構築している点を評価し、今回の出資を決定いたしました。本出資を通じて、KIF2号のLPであるヤマトホールディングス株式会社と連携し、SECAI MARCHEのさらなる事業拡大に貢献できるよう多面的な経営支援を行ってまいります。

■SECAI MARCHEについて

会社名 株式会社SECAI MARCHE

所在地 東京都千代田区大手町一丁目６番１号大手町ビル

代表者 早川 周作

設立日 2018年７月

事業内容 B2B 産直ECサービス

URL https://secai-marche.co.jp/

■KIF２号について

登記上の名称 ＹＭＴ-ＧＢ２号投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 80億円

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com