ベーシック、10/29（水）に開催されるエキサイト社主催のセミナー「成功事例から施策活用シーンがわかる！BtoBリード獲得サービス比較会」に登壇

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret（フェレット）』を運営する株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山勝）は、10/29（水）に開催されるエキサイト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西條晋一）が主催するセミナー「成功事例から施策活用シーンがわかる！BtoBリード獲得サービス比較会」に登壇いたします。

セミナー詳細はこちら :https://www.fangrowth.biz/event/20251029?organizationId=1704

■セミナー概要

リード獲得手法が多様化・複雑化する中、「どこに投資してリードを獲得して、商談を最大化すべきか」という問いは、マーケティング責任者にとって重要な戦略判断です。

本イベントは、その問いに対する具体的な答えを見つけていただくための「サービス比較会」です。

WEBサイト活用・コンテンツマーケティング・比較サイト活用・広告運用・共催ウェビナーなど、

リード獲得における主要サービスの専門企業が集結します。

みなさまのリード獲得課題を解決する最適なサービスを見つける場として、ぜひご活用ください。

【こんな方におすすめ】

・既存のリード獲得手法（広告、SEOなど）の成果が頭打ちになっており、新たな施策や外部サービス

の導入を具体的に検討している方

・BtoBマーケティング部門の責任者または担当者で、来期以降の具体的な施策と予算計画を立てるため

の情報収集をしている方

・多様化するリード獲得サービスの中から、自社の課題や商材、ターゲット顧客に合ったものを、短時

間で効率的に比較・検討したいという状況でリード獲得のサービスをお探しの方

・各サービスの概要だけでなく、実際の成功事例や活用シーンを具体的に知ることで、導入後の成功イ

メージや自社での活用法を明確にしたい方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6585/table/638_1_13c1e11a9bc2d1dc76520544b80cb243.jpg?v=202510211128 ]

■当社の登壇者について

神田 智貴

株式会社ベーシック

ferret事業部セールス部 マネージャー

2017年新卒にてベーシックに入社。ferret One事業のインサイドセールス・カスタマーサクセスを経て、同事業のフィールドセールスを8年担当。

これまで延べ300社を超える企業様のBtoBマーケティングのご支援を実施。

マーケティングの施策提案にとどまらず、初めてデジタルマーケティングに取り組む企業の組織体制構築や目標設計などのコンサルティングを通した全体を俯瞰した提案に定評がある。

■セミナーページURL

https://www.fangrowth.biz/event/20251029?organizationId=1704

■お問い合わせ先

エキサイト株式会社

https://www.fangrowth.biz/contact

■『ferret』について

『ferret』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。

URL：https://ferret-one.com/

■株式会社ベーシックについて

「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニーです。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する”知識・環境・人”不足の問題を解決するため、

ferret事業とrun事業の2事業を展開しています。

▼ferret事業の各サービス

『ferret』：BtoBマーケティングの効率化を実現する支援サービス

『ferret One』：BtoBマーケティングのオールインワンツール

『ferretソリューション』：BtoBマーケティングのコンサルティング支援

『ferretメディア』：Webマーケティングメディア

▼run事業の各サービス

『formrun』：フォーム作成管理ツール

『bookrun』：日程調整自動化ツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：SaaS事業・メディア事業・BPaaS事業

URL：https://basicinc.jp/(https://basicinc.jp/)