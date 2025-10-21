出張も遠征も、ちょっと得するアコーのエコノミーデザインホテル

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

フランス・パリを拠点とする、110か国以上で5,600軒のホテルを展開する世界最大級のホスピタリティグループ、アコー（本社：フランス／日本法人：東京都港区／日本代表取締役：ディーン・ダニエルズ）が運営するエコノミーブランド「イビス」「イビススタイルズ」と「イビスバジェット」は、無料朝食や特典付きプラン、遊び心あるデザイン空間など、価格以上の満足度で選ばれています。主要駅からアクセスしやすく、ビジネスはもちろん、ライブ・観光・女子旅・記念日まで幅広い旅のニーズに対応。気軽さと快適さを兼ね備えた「エコノミーデザインホテル」として、全国各地で心地よい滞在をご提供します。

イビスが選ばれる理由- 無料朝食や季節限定メニューで、1日のスタートをより充実- 特典付き「出張応援プラン」や長期滞在にも嬉しい設備- 地域やテーマ性を感じるデザインルームで写真映えも- 主要都市・主要駅から徒歩圏の好ロケーション”ちょっと得する”エコノミーホテル

■京都府／イビススタイルズ京都四条 ―「朝から“ちょっと得する”京都ステイ」

「朝食無料＆お酒2本＆おつまみ付き」の“出張応援プラン”を11月10日から新たに展開。四条駅・烏丸駅から徒歩4分と好アクセスで、ビジネスに便利な館内設備も充実しており、出張や観光の拠点として快適にご利用いただけます。朝食は、京の食材を生かした味わい豊かなおばんざいに加え、華やかで多彩な洋食メニューが並ぶビュッフェスタイルで、1日のスタートを贅沢に彩ります。

詳細：https://ibisstyleskyotoshijo.com/

イビススタイルズ京都四条 裏口イビススタイルズ京都四条 ロビー

■千葉県／イビススタイルズ東京ベイ - 「ReFaで過ごす特別な贅沢ステイ」

開業7周年を記念した特別プランを提供。美容家電「ReFa」を揃えたReFaルームではアーリーチェックインやレイトチェックアウトを満喫可能。アニバーサリールームはバルーンやギフトボックスをテーマにしたフォトジェニック空間。東京湾を一望でき、朝食は地域最速6:00オープンのビュッフェ、さらにディズニーへの直行シャトルも運行。秋冬限定「サーモン＆いくら丼フェア」も開催中。

詳細：https://ibisstylestokyobay.com/

イビススタイルズ東京ベイ アニバーサリールームイビススタイルズ東京ベイ レストラン

■愛知県／イビススタイルズ名古屋 ―「マーケットに囲まれた食とデザインの滞在」

イビススタイルズ名古屋は、ビジネス街の中心に位置し、柳橋中央市場に近接しています。ホテル全体のデザインテーマは「マーケット」で、市場からインスピレーションを得た雰囲気をお楽しみいただけます。近隣では本格的な地元料理も満喫でき、さらにホテル内レストランでは10月17日～10月31日までハロウィンデザートブッフェ、11月16日には開業5周年を記念したワンコインディナーブッフェも開催予定。

詳細：https://ibisstyles-nagoya.com/

イビススタイルズ名古屋 ロビーイビススタイルズ名古屋 レストラン

■北海道／イビススタイルズ札幌 ―「都市型リゾートの快適さ」

大通・すすきの・中島公園のすべてが徒歩圏内という恵まれた立地。イベント遠征や観光に便利なアクセスに加え、広々とした客室や北海道の食材を取り入れた朝食ビュッフェで、ビジネスにもレジャーにも最適な滞在を提供します。さらに、フィットネスセンターを完備しており、滞在中も健康的な生活をサポートします。

詳細：https://ibisstyles-sapporo.com/

イビススタイルズ札幌 ロビーイビススタイルズ札幌 フィットネスセンター

■東京都／イビススタイルズ東京銀座East ―「和モダンで楽しむ都会ステイ」

2023年6月１日（木）に「イビススタイルズ東京銀座East」としてリブランドオープンした当ホテルは、銀座・築地・東京駅エリアへのアクセスに優れた立地に位置し、出張や観光の拠点として最適なホテルです。和モダンなデザインで「お祭りと日本の伝統的な遊び」をテーマに、花火の絵や、かるたとおはじきなどのアートを取り入れており、135の客室、レストラン、大浴場・露天風呂、スカイテラスなど様々な施設を備えております。明るく洗練されたデザイン空間のなかで、都心の滞在をスマートかつ心地よくお過ごしいただけます。

詳細：https://ibisstyles-tokyoginzaeast.com/

イビススタイルズ銀座East ロビーイビススタイルズ銀座East 露天風呂

■東京都／イビススタイルズ東京銀座 ―「銀座の隠れ家で静かなひととき」

銀座の中心にありながら、静けさと落ち着きを感じられる都会の隠れ家ホテル。シンプルかつ上質なデザインと、温かみのあるサービスで国内外のゲストをお迎えします。銀座・有楽町・築地エリアを歩いて楽しめる立地で、ビジネスにもレジャーにも最適です。

詳細：https://ibisstylestokyoginza.com/

イビススタイルズ東京銀座 外観イビススタイルズ東京銀座 客室

■京都府／イビススタイルズ京都ステーション ―「駅1分で快適アクセス」

京都駅から徒歩1分。出張にも観光にも便利なロケーションに位置し、モダンなデザインの客室と充実した朝食ビュッフェで快適な滞在をサポートします。古都の雰囲気と現代的な利便性を融合させた空間で、京都ならではの旅の拠点としてご利用いただけます。

詳細：https://ibisstyles-kyotostation.com/

イビススタイルズ京都ステーション 外観イビススタイルズ京都ステーション 客室

■大阪府／イビス大阪梅田 ―「都会のベースキャンプに最適」

大阪の中心・梅田エリアに位置し、ビジネスや観光、ライブ遠征など多目的な滞在に最適なロケーション。館内にはセルフランドリーや24時間対応のフロントを備え、長期滞在にも便利。活気ある大阪の街を楽しみながら、快適なシティステイをお過ごしいただけます。

詳細：https://ibisosakaumeda.com/

イビス大阪梅田 客室イビス大阪梅田 レストラン

■大阪府／イビスバジェット大阪梅田 ―「旅慣れゲスト向けスマートステイ」

シンプルで機能的な客室とリーズナブルな料金が魅力のスマートホテル。梅田駅から徒歩圏内で、出張やイベント参加の拠点としてアクセス抜群です。必要なものだけをコンパクトにまとめた合理的な空間設計で、“旅慣れたゲスト”にも好評です。

詳細：https://ibisbudget-osakaumeda.com/

イビスバジェット大阪梅田 外観イビスバジェット大阪梅田 ロビー

イビススタイルズについて

イビススタイルズは、クリエイティブなデザインと遊び心あふれる雰囲気で、旅行者の皆さまをお迎えするホテルブランドです。明確なテーマに基づいたユニークなデザインコンセプトと、自信に満ちた前向きなアプローチを特徴とし、シンプルでトレンディかつ経済的なおもてなしをご提供します。フレンドリーなスタッフが、楽しいサプライズや細やかな心配りを通じて、すべての滞在をパーソナルで特別なものに演出します。カップル、ご家族、ひとり旅、ビジネスなど、あらゆるゲストを対象に、現在50か国以上に680軒を超えるイビススタイルズホテルを展開しています。イビススタイルズは、110か国以上に5,600軒以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループ、アコーの一員であり、さまざまな特典、サービスや体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

イビスについて

イビスは、1974年以来、先進的でウェルカミングなホテルブランドとして親しまれてきました。イビスのホテルは、現代的なスタイル、活気あふれるソーシャルハブ、自宅のようにくつろげる客室、にぎやかなバーや満足感のあるダイニング、そしてスムーズなモバイルチェックイン体験を通じて、旅行者にも地元の人々にも愛されています。ライブミュージックへの情熱でも知られ、気分に合わせて楽しめるプレイリストや、注目アーティストによる特別ライブへのアクセスなども提供しています。世界中のどこにいても、「ここがいい」と思える場所 - それがイビスです。現在、60か国以上に1,200軒を超えるホテルを展開しているイビスは、エコノミーホスピタリティをリードするグローバルブランドとして広く認知されています。イビスは、110か国以上に5,600軒以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループ、アコーの一員であり、さまざまな特典、サービスや体験を提供するライフスタイル・ロイヤリティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

イビスバジェットについて

イビスバジェットは、都会で楽しむ冒険のベースキャンプとして、スマートな選択肢です。世界を旅する冒険心あふれるゲストには、快適で直感的なデザイン、スイートベッド by ibis budget、そしてヘルシーでボリュームたっぷりの朝食ビュッフェが好評です。イビスバジェットでは、スポーツへの共通の情熱を通じてゲスト同士がつながり、旅先でも元気に過ごせるよう、気軽に楽しめるアクティビティをご提供しています。冒険とアクションを求める方には、主要路線や空港、そして世界中で増え続ける都市の中心部など、便利なロケーションにあるイビスバジェットのホテルがおすすめです。現在、イビスバジェットは20か国以上で590軒以上のホテルを展開しており、国際的に拡大を続けています。イビスバジェットは、110か国以上に5,600軒以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループ、アコーの一員であり、さまざまな特典、サービスや体験を提供するライフスタイル・ロイヤリティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

アコーは、110か国以上で 5,600の施設、10,000 の飲食施設、ウェルネス施設、フレキシブルなワークスペースを備えた体験を提供する世界有数のホスピタリティグループです。アコーは業界で最も多様なホスピタリティエコシステムを有しており、ラグジュアリーからエコノミーホテルまで、ライフスタイルを重視したエニスモアなど45以上のホテルブランドを展開しております。ALL Accor（オール アコー）は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任ある観光、持続可能な環境、コミュニティへの参加、多様性、包括性を通じてポジティブな行動を推進することを重点に置いています。 1967年に設立されたアコーSAはフランスに本社を置き、ユーロネクスト パリ証券取引所(ISIN コード: FR0000120404) および米国の OTC 市場 (ティッカー: ACCYY) に上場しています。詳細については、group.accor.comにアクセス、またはX、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTok でフォローしてください。