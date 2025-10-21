『バック・トゥ・ザ・フューチャー』40周年記念。純金製の小判　全3種類。12月29日（月）まで予約受付

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、2025年で映画公開から40周年を迎えた『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とコラボレーションした「『バック・トゥ・ザ・フューチャー』40周年記念 小判」を2025年10月21日（火）～12月29日（月）の期間限定で予約受付を行います。ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋にて取り扱います。

このたびの新作は、2025年で映画公開から40周年を迎えた『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とコラボレーションした純金製の小判です。シリーズ3部作「Part1」「Part2」「Part3」それぞれの劇中に登場する「タイムマシン」と作品ロゴをデザインしました。

Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC) との商品化契約に基づき、ユートレジャーが企画・制作した商品です。

サンプル展示詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/836_1_a0b6be16c90aaf0405dbeee741dcbd89.jpg?v=202510211157 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/836_2_53ff52c9bb360a8340ee0dc046efd285.jpg?v=202510211157 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/836_3_89775ad0056a51d0b600982ec2aa4d39.jpg?v=202510211157 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/836_4_12b71456933e1c5f78dd9272d7ea257a.jpg?v=202510211157 ]

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示を行います。是非この機会にお立ち寄りください。

展示スケジュールは変更となる場合がございます。ご来店前に店舗へお問い合わせください。

ユートレジャーについて

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/836_5_1079b67feb340996e616288a1b5c8601.jpg?v=202510211157 ]

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。

細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

