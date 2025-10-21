「北海道移住・交流フェア2025in仙台」を11月８日（土）に開催します！

北海道

宮城県での移住イベント「北海道移住・交流フェア2025in仙台」を、一般社団法人北海道移住交流促進協議会との共催により開催いたします。

各市町村のご担当者と、受入体制や暮らしの相談ができるほか、企業・団体ブースでは、北海道ならではの住まいや仕事に関する専門的な情報を体に入れることができます！

来場者には、「北海道 毛ガニラーメン」のほか、先着100名にはsecoma「むきこまい」のプレゼントがございます。

入場無料でご参加いただけますので、北海道移住に向けた第一歩として、ぜひお気軽にお越しください！

【開催概要】

１ 日 時

令和７年11月８日（土）10:30～17:00（最終受付16:30）

２ 会 場

TKPガーデンシティ仙台 AER 30階 ホール30B

（宮城県仙台市青葉区中央1-3-1）

３ 出展団体数

15団体（市町村：11、企業・団体：４）

４ その他

・入場無料

・出展団体や会場アクセスなど、詳しくは「北海道移住・交流フェア2025in仙台」

特設サイト（下記URL）をご覧ください。

<https://needyou.jp/ijukoryu2025/snd/>

※事前申込をされると、スムーズに入場することができます。

【問合せ】北海道移住交流促進協議会（TEL：011-251-1055）