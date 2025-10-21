ビジネスカジュアルスタイルのお悩みを「着回しクロススーツ」でAOKIが解消！スーツはもちろん、セパレートでも単品でも使える商品が新登場！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、この秋より『ＳＵＩＴｉｎｇ. （スーティング）』をテーマに、多様化する働き方やライフスタイルに対応できるラインナップを豊富に取り揃えています。コーディネートの軸として、セットアップスタイルはもちろんビジネスカジュアルスタイルでジャケットやパンツを他のアイテムとも組み合わせやすい「着回しクロススーツ」の販売を開始しました。

本商品は、AOKIの店舗ならびに公式オンラインショップにて販売しております。

AOKI公式オンラインショップ(特集ページ)：https://www.aoki-style.com/feature/comfort-suit/

■「着回しクロススーツ」で毎日のお仕事服を簡単にアップデート！

働き方やライフスタイルが多様化する現代において、働く服の自由化が加速し、ビジネスウェアのカジュアル化が浸透しています。しかし、このビジネスカジュアル化に伴い、「何を着たらよいかわからない」というお声を多くいただくようになってまいりました。

そこで「LIFE＆WORK STYLEのAOKI」を目指し、ビジネスからカジュアルまで幅広いアイテムを

展開していることで、トータルコーディネートでご提案ができるAOKIならではの「着回しクロススーツ」の販売を開始しました。

本商品は、さまざまなアイテムと組み合わせができるよう芯地（スーツの骨組み）や肩パッド等の副資材を軽量化。メンズスーツを中心に創業から67年磨き上げてきたものづくりの技術を生かした「きちんと感」がありながらも、ストレッチ性のある生地を採用したやわらかな着心地と動きやすい肩回りを実現しました。

ビジネスパーソンにとってスタンダードであるセットアップスタイルはもちろん、ジャケットやパンツはそれぞれ単品でも着用でき、さらにTシャツやセーター、他のパンツ等と組み合わせることで着こなしの可能性が大幅に拡がります。また、ご自宅で洗えるためとても経済的です。

AOKIでは、今後も変化するニーズや時代にあわせた着こなしのご提案を実施してまいります。

「着回しクロススーツ」コーディネート例

■スーツスタイル

モダンな知性をまとう、洗練されたスーツスタイリングです。

上下同商品のセットアップスタイルにネクタイを着用した、ビジネスシーンで汎用性の高い着こなしです。

【ネイビー×グレー（画像左）】

使いやすいネイビーのスーツにグレーのネクタイを合わせることで、モダンで知的な印象。

【グレー×ブラウン（画像中央）】

落ち着いた印象を与えるグレースーツに、温かみのあるブラウンのネクタイを合わせることで、硬すぎない柔らかな雰囲気。

【ブラウン×ブラウン（画像右）】

落ち着いたブラウンスーツにブラウンのネクタイを合わせた統一感のある着こなし。堅実さや信頼感を演出。

■セパレートスタイル

ビジネスカジュアルの王道スタイリング。

ジャケットとパンツで別の色を着用する、ビジネスカジュアルに取り入れやすい着こなしです。

【ネイビー×グレー（画像左）】

全体的に落ち着いたトーンでまとめることで、知的で洗練された印象を演出。

【ミディアムグレー×グレー（画像中央）】

同じグレーでも上下で濃淡をつけたシックでおしゃれな着こなし。

【ブラウン×グレー（画像右）】

重厚感のあるブラウンと落ち着いた濃いめのグレーがシックで洗練された印象。インナーはニットにすることでリラックス感をプラスできます。

■ビジカジスタイル

リラックス感と品の良さを両立する大人のビジカジスタイリング。

上下別素材で着用する、休日の外出やビジネスカジュアルにも活躍する、着回し力の高い着こなしです。

【ネイビー×カーキ（画像左）】

落ち着いた配色が、カジュアルながらも洗練された雰囲気を演出。

【グレー×ベージュ（画像中央）】

堅くなりすぎず、それでいて上品さも兼ね備えた知的で親しみやすい雰囲気を演出。

【ブラウン×ベージュ（画像右）】

同系色でまとめた温かみのある配色が柔和で落ち着いた雰囲気を演出。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1104-3b508facf11e05521a36b56fcbcf539c.pdf