ニトリの便利調理器×爆速レシピクリエイターおよねさんコラボ！火を使わない新レシピ公開

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区、代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄）は、9月よりSNSやYouTubeなどで活躍する人気の料理研究家・レシピクリエイターおよねさんとのコラボによる「火を使わず完結！爆速レンチンレシピ」をニトリ店舗および公式通販サイト「ニトリネット」の各商品ページにて公開しました。【代表商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200002942s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200002942s/)

今回のコラボ企画は、忙しい毎日を送る方や料理初心者の方にもニトリの調理器具の便利さと爆速レシピの楽しさを体感していただきたい想いでスタートしました。

ニトリの便利調理器具3点を使って、火を使わない時短レシピを考えていただきました。電子レンジを使ったシンプルな工程なので、どなたでも簡単・安全に作れるようになっています。

洗い物も少なく済むので家事の負担軽減もできます。忙しくて時間のないときや小さなお子さまがいるご家庭で追加の一品としてもおすすめのレシピです。

レシピは、ニトリネットの各商品ページで公開中です。また、ニトリの店舗でもレシピのリーフレットを設置しておりますので持ち帰って、ぜひご自宅で作ってみてください。

今後もニトリでは、暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】1台5役 レンジもオーブンも使えるシリコーン土鍋風ポット ザル付き

【価格】999円

【サイズ(約)】幅22.5×奥行18.2×高さ11.3cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200002942s/

【商品名】1台10役スライサーセット 野菜の水切りを楽に！スピナータイプ

【価格】1,990円

【サイズ(約)】幅20.7×奥行20.8×高さ17.8cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200000252s/

【商品名】1台6役 電子レンジで焼き目がつけられる レンジグリル

【価格】4,990円

【サイズ(約)】幅27.5×奥行23×高さ8.8cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4573306868484s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。

■およね 爆速レシピクリエイター／レシピラボ主宰

「自炊ハードルを地の果てまで下げにいく」をモットーに、日々、ささっと作れてちゃんとおいしいレシピを発信中。テレビ・雑誌・WEBなどのメディア出演に加え、企業とのレシピ開発やプロモーション企画でも活躍。SNS総フォロワーは40万人超（2025年6月時点）。



著書に『禁断の爆速ごはん ここまでやっちゃう100レシピ』『やったもの勝ち！およね式 手間どろぼうレシピ』があり、2冊連続で発売前重版を記録。2児の母として、リアルな視点を活かした発信が支持を集めている。