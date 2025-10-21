佐賀を舞台としたマレーシア人気ドラマ「From Saga,with Love2」YouTube期間限定配信開始！

株式会社ポニーキャニオン

『From Saga, With Love２』(フロムサガウィズラブ２）は佐賀県フィルムコミッションの誘致活動により佐賀県内で撮影が行われました（8市町30ヵ所～佐賀市、唐津市、嬉野市、鹿島市、鳥栖市、基山町、有田町、玄海町）。同作品はマレーシア本国でヒット、同県へのインバウンド増に貢献しています。

「From Saga.With Love2」 YOUTUBE期間限定開始！YOU TUBE k期間限定配信URL :https://www.youtube.com/playlist?list=PLEfSI_ggAmaXyhy7slpNt48FrcdzCrXlP

これら一連のアクションは映像を起点とした東南アジア市場への戦略的アプローチとして評価され、第９回「ジャパン・ツーリズム・アワード」で審査委員特別賞を受賞しています。これを受け、県内ロケ地が8市町30ヵ所登場する『From Saga, With Love２』の日本語字幕版配信業務を様々な佐賀県PR事業に携わってきたポニーキャニオンが担い、同社公式YouTubeにて2025年10月21日（火曜日）より期間限定配信を開始しました。

ジャパン・ツーリズム・アワード受賞取組 :https://www.t-expo.jp/_shared/pdf/tej2025_the-japan-tourism-awards-2025-winners.pdfジャパン・ツーリズム・アワード公式HP :https://www.t-expo.jp/biz/program/award

マレーシアドラマ『From Saga, With Love２』作品概要

【作品タイトル】『From Saga, With Love２』

【作品ジャンル】ラブコメディ/ドラマ

【話数】1話30分×10話

【佐賀ロケ期間】2024年５月16日（木曜日）～6月4日（火曜日）

【佐賀ロケ地】8市町30ヵ所（佐賀市、唐津市、嬉野市、鹿島市、鳥栖市、基山町、有田町、玄海町）

【公開】2024年10月17日（木曜日）に東南アジア最大級の映像配信「Viu」で16の国や地域で配信。

Viuマレーシアで1ヵ月連続TOP5入りするほか、シーズン１も同時にTOP10にランクイン。

【監督】Umi Salwana

【ストーリー】幸せな未来を夢見て始めたはずのマレーシアでの陶芸工房。だが現実は、カルマとシャムの関係を静かに、確実に蝕んでいた。そんな矢先、シャムの元に師匠の突然の病の知らせが届く。シャムは急ぎ佐賀へ戻り、残されたカルマは孤独の中でマレーシアの工房を背負うことに。 やがて、カルマもあることを伝える為に、佐賀へ向かう決意を固める。そこへ、過去の輝きを再び映像に刻もうとするボブも加わることに。ボブがカメラで捉えようとするのは、友情か、それともすれ違いなのか・・・。 佐賀で再び交わる彼らの運命。その中には、佐賀大学で学ぶビアンカ、そして彼女の同級生であり、物語に新たな波紋を呼ぶ存在・ハドリの姿があった。再会は奇跡を呼び覚ますのか、それともさらなる試練の始まりなのか――。 愛と夢、そして絆をかけた、四人の新たな物語が動き出す。

佐賀の豊かな自然を背景に繰り広げられるヒューマンドラマ『From Saga, With Love 2』、この機会にぜひ体感してみてください！

