「人は、いくつからでも生き直せるのです」　ひとりの男として人生の最晩年を謳歌する日日　大学者が綴る初の自伝的エッセイ『生き直し』10月22日（水）光文社より発売

株式会社光文社



日本思想史の碩学泰斗・子安宣邦。

84歳で妻に先立たれ、

88歳で76歳の女性と出会って恋に落ち、

89歳で再婚。

92歳の今、鎌倉の新居で新婚生活満喫中。

お相手は、あの「疼くひと」松井久子。

「学問一筋に生きてきた私は、米寿を迎えてはじめて、人間として全存在的な『生の欲動』に心身ともにさらされました。こうした体験はかつてなかったことです。これが『生き直し』でなくてなんだろう。ほんとうに、人は、いくつからでも生き直せるのです」



映画監督で作家の妻・松井久子による一連の作品、――ベストセラーとなった『疼くひと』『最後のひと』(以上、中央公論新社)、『つがいをいきる』(春陽堂書店)――と対をなす、人生を振り返りながら、最晩年の「生」と「性」の「生き直し」の実践を男性の目線から軽快に活写する初の自叙伝。

＊11月1日（土）13時半より、子安宣邦先生の市民講座が鎌倉商工会議所301会議室（鎌倉市御成町17-29 鎌倉駅西口徒歩５分）にて開催されます。「鬼神論」講義の最終回となります。

【目次】

まえがき昭和16年、甲府の連隊に入隊した兄・俊隆に家族で面会に行く。宣邦、前列左から２人目。9歳。第一章 戦争

富士の裾／日本思想史／薪炭業を営む生家／「要領よく」の処世法／「処世法」の援用／「処世法」成功例／「歴史的」要因／長兄の戦死／墓と墓碑／戦時の「同調圧力」／父と母と――快活な父／父と母と――貞淑な母／続く戦争の惨禍／二つの暗い幕／疎開先の理不尽／敗戦間際の理不尽／消える記憶／消えない記憶／敗戦、解放

川崎市登戸の実家の敷地内のバラックに移住。学習塾を経営しながら東大大学院に在籍。29歳。第二章 大学

わが読書／「ビンボーだから東大に行く」／激動の東京大学／入社試験、全敗／運命の邂逅／女神の啓示／結婚と生計(たつき)／アカデミズム階級制度(ヒエラルキー)／「子安塾」始動／家庭内「権力」作用／元祖「イクメン」／時間戦争／ミュンヘン大学／シュタイナー教育／大阪大学へ単身赴任／男の寄り道／別居生活の効用／フーコーの影響／「読み直し」の実践／伊藤仁斎／憮然、唖然／子安美知子との訣れ

2021年秋、松井久子とのつきあいが始まったころ。成城のレストランで。88歳。第三章 生き直し

孤老＝個老／ライフ「スタイル」／良き習慣は人間性を陶冶する／些事へのこだわり／市民講座ワンダーラスト／老年ポルノ小説／『疼くひと』体験！／書物を介して人と出会う／松井久子の視覚／生涯一講師／リアル松井久子／話せる人 松井久子／デートの約束／サプライズ作戦／話のキャッチボール／死亡最多年齢／ターミナルケア／失望と不安と／迅速な間のつめ方／一年の計／グレート松井久子／レオニー・ギルモア／リベラル同志／肌の触れあい／米寿の恋／夜へのいざない／ファースト・キス／肉のよろこび／ベターハーフ／現在進行形の性／わが「最後のひと」／わが家族との対面／意外な提案／過去の清算、書物の処分／書物廃棄という惨酷／書物の「外部」／生者が死者を想起させる／黒姫童話館／シンクロニシティ／バイエルン州／はじめての春／ロジカル男／人形のこころ/人のこころ／晩熟の場所/生き直し／生身のひとりの男 九〇歳／あなたはあなたのままでよい／自己表現と人づきあいと／不可視の胸の内／「甘え」の行動／目覚める「男」への対処／「市民講座」再開/鬼神／生き直し革命

あとがき【著者情報】

子安宣邦（こやす・のぶくに）

1933年生まれ。日本思想史家。東京大学大学院人文科学研究科博士課程満期退学。大阪大学名誉教授。日本思想史学会元会長。著書に、『思想史家が読む論語』（岩波書店）、『歎異抄の近代』（白澤社）、『「アジア」はどう語られてきたか』『昭和とは何であったか』（以上、藤原書店）、『「近代の超克」とは何か』（青土社）、『「維新」的近代の幻想』『天皇論』（以上、作品社）など多数。2022年、小説『疼くひと』『最後のひと』（以上、中央公論新社）刊行で話題の映画監督・作家の松井久子氏と再婚。

【書籍概要】

書名：『生き直し』

著者：子安宣邦

発行：光文社

発売日：2025年10月22日（水）発売予定

※流通状況により、一部地域では遅れる可能性があります。

価格：1,980円（税込）

判型：四六判ソフト 208ページ

［Amazon］https://www.amazon.co.jp/dp/4334107990/

［楽天ブックス］https://books.rakuten.co.jp/rb/18391930/?l-id=search-c-item-img-01

【著者稼働について】

基本的には可能です。著者高齢につき、詳細などご相談させてください。