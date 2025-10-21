懐かしいあの頃の南海電鉄を振り返る『南海電鉄　1980-1999』発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、『南海電鉄 1980-1999』を2025年10月21日に発売いたしました。

■南海電鉄140年の歴史のなかから、1980～1990年代に注目

大阪府と和歌山県を結ぶ南海電気鉄道（以下南海電鉄）は、1885年に前身となる阪堺鉄道の難波～大和川間が開業して以来、2025年12月に創業140年を迎えます。そんな長い歴史を持つ南海電鉄のなかでも、関西国際空港の開港や車体色の変更など、近年で最も変化の大きかった1980～1990年代に注目しました。当時活躍した車両、他社に転じた車両、沿線風景などを一冊にまとめています。

■1980～90年代の車両、沿線風景など、多角的に南海電鉄に注目

1980～1990年代に注目し、当時活躍した車両の詳細な解説のほか、沿線風景や当時のレアシーンなどを取り上げます。また、「サザン」や「こうや」など、愛称がついている列車については、その歴史を戦前からひもときます。南海ファンの方、沿線にお住まいの方は必見です。1980-1990年代が“懐かい”と感じる年代の方に楽しんでいただけるのはもちろん、90年代以降に生まれた年代の方にとっても、南海電鉄の歴史を感じられる一冊となっています。

■本書は以下のような方におすすめです- 南海電鉄沿線にお住まいの方- 南海電鉄のファンの方- 鉄道好きのお子様がいらっしゃる方- 南海電鉄の歴史を知りたい方

■紙面イメージ1980-1990年代に活躍した車両について、各形式別に詳細に解説します。電車のほか、1980年代に活躍した電気機関車、貨車、泉北高速鉄道の車両についても取り上げています。

現在「こうや」「サザン」「ラピート」といった愛称付きの列車が運行されていますが、現在に至るまでの歴史についてまとめました。かつて深日港駅まで運行されていた「淡路号」の系譜も解説しています。

大阪球場、さやま遊園、みさき公園など、かつて存在した沿線の施設のほか、なんばCITY完成時や発展途上の泉北ニュータウンの風景などについて取り上げています。

■本書の構成

80～90年代のTopics・活躍した車両たち・レアシーン・沿線風景

愛称付き列車の変遷

30000系「こうや号」デビューの日

復元塗装編成 登場の舞台裏

他社に転じた車両たち

■書誌情報

書名：南海電鉄 1980-1999

発売日：2025年10月21日（火）

仕様：B5判 / 128ページ

定価：2,420円（本体2200円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1623-3

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10144574.html

