AI¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¹¤Ù¤Æ¡ª ¡ØAI¡ßPhotoshop¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥ì¥¿¥Ã¥Á¡¡É½¸½ÎÏ¡¦¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡ª¡ÙÈ¯Çä
¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÊ¬Ìî¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥Ç¥£¥¨¥Ì¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Àîµü¡¢Î¬¾Î¡§MdN¡Ë¤Ï¡¢¡ØAI¡ßPhotoshop¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥ì¥¿¥Ã¥Á¡¡É½¸½ÎÏ¡¦¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡ª¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØAI¡ßPhotoshop¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥ì¥¿¥Ã¥Á¡¡É½¸½ÎÏ¡¦¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡ª¡Ù
https://books.mdn.co.jp/books/3225303025/
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Photoshop¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼êºî¶È¤Ë¤è¤ëºÙ¤«¤Ê¥ì¥¿¥Ã¥Á¤ä¹çÀ®¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏAI¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç½ÏÎý¤Îµ»½Ñ¤äÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿¹©Äø¤ò´ÊÃ±¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»þÃ»¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¤è¤ê¼«Í³¤Ë·Á¤Ë¤¹¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¿Ê²½¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Photoshop¤ò´Þ¤à¥¢¥É¥ÓÀ½ÉÊ¤ÈAI¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¡Ö10Ç¯°Ê¾åÇÝ¤ï¤ì¤¿¥¢¥É¥Ó¤ÎAI¡×¡ÖAdobe Firefly¡×¡ÖFirefly¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿³°Éô¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Photoshop¤ò´Þ¤à¥¢¥É¥ÓÀ½ÉÊ¤ÎAI¤Ï¤³¤Î3¤Ä¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¸úÎ¨²½¡×¡ÖÁÏÂ¤ÎÏ¡×¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢¡ÖAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ëPhotoshop¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¡¢¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤Î²èÁü¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Î²òÀâ½ñ¤Ç¤¹¡£¡È¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¡É¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¦¼êË¡¤ò¡¢ºîÎã¥Ùー¥¹¤Ç¾Ò²ð¡¦²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ºÇ¿·¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¿·¤·¤¤AIµ¡Ç½¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»æÌÌ¤ÎºîÎã¥Çー¥¿¤Ï¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ³Ø½¬¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÒËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¡Ó
¢£Introduction Photoshop¤ÈAI¤Î´Ø·¸
¢£Chapter 1 AI¤òÍÑ¤¤¤¿Photoshop¤ÎÊØÍø¤Êµ¡Ç½
¢£Chapter 2 ²èÁü¤òÀ¸À®¤¹¤ëFirefly¤Î¶¯ÎÏ¤Êµ¡Ç½
¢£Chapter 3 AI¡ßPhotoshop¡ÒÀ¸À®¡¢ºî²è¡¢²Ã¹©¡Ó
¢£Chapter 4 AI¡ßPhotoshop¡Ò¥ì¥¿¥Ã¥Á¡¢ÊäÀµ¡Ó
¡Ò¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡Ó
¡¦AI¤ò»È¤Ã¤ÆPhotoshop¤ò¤â¤Ã¤È»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¿Í
¡¦ºÇ¿·¤Î»È¤¤Êý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¥æー¥¶ー
¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎPhotoshop¥æー¥¶ー¡ª
¡ÒÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ó
¥³¥Í¥¯¥ê¡ÊCONNECRE¡Ë
¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤êUI/UX¡¦¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹´ó¤ê¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£¼«¼Ò¡¦¼õÂ÷¤È¤â¤Ë¥¦¥§¥Ö¡¦¥¢¥×¥ê¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¤Î¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£¸Ä¿Í¥µ¥¤¥È¡ÊCONNECRE¡Ë¤äSNS¤Ë¤Æ¡¢Photoshop¡¦Illustrator¡¦Firefly¤ÎºîÎã¤òÈ¯¿®Ãæ¡ª
¹âÅè°ìÀ®
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡£¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÂà¼Ò¸å¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥éー¥ºÀßÎ©¡£Ãø½ñ¤Ï¡ØLightroom Classic »Å»ö¤Î¶µ²Ê½ñ¡¡»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë»Å¾å¤²¤ëºÇ¿·¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡¢¡Ø¥×¥í¤Î¼êËÜ¤Ç¥»¥ó¥¹¤è¤¯¡ª¡¡Lightroom ClassicÃ¯¤Ç¤âÆþÌç¡Ù¡¢¡ØPhotoshop Lightroom ClassicCC/CC ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¶µ²Ê½ñ¡¡»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤Ë»Å¾å¤²¤ëRAW¸½Áü¤Îµ»½Ñ¡Ù¡¢¡ØPhotoshop Lightroom CC/ 6 ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¶µ²Ê½ñ¡¡»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤Ë»Å¾å¤²¤ëRAW¸½Áü¤Îµ»½Ñ¡Ù¡¢¡ØPhotoshop¥ì¥¿¥Ã¥Á »Å»ö¤Î¶µ²Ê½ñ¡¡3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥×¥í¤Î»×¹Í¤òÍý²ò¤¹¤ë¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡Ë¡¢¡Ø¼Ì¿¿ÊäÀµÉ¬·È¡¡¼ÂÎã¤Ç¸«¤ëPhotoshop¥ì¥¿¥Ã¥Á¼êË¡¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡Ë¡¢¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç³Ø¤Ö¡¡¤¤Á¤ó¤È¿È¤Ë¤Ä¤¯Photoshop¤Î¶µËÜ¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡Ë¡¢¡Ø¥×¥í¤È¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡¡¿·¡¦¼Ì¿¿ÊäÀµ¤ÎÂç¸¶Â§¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡Ê°Ê¾å¥¨¥à¥Ç¥£¥¨¥Ì¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó´©¡Ë¡£
¡Ú»ÅÍÍ¡Û
¥³¥Í¥¯¥ê¡¢¹âÅè°ìÀ® Ãø
Äê²Á2,750±ß¡ÊËÜÂÎ2,500±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
B5È½¡¿224¥Úー¥¸¡¿¥ªー¥ë¥«¥éー¡¿¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Çー¥¿¤¢¤ê
ISBN 978-4-295-20810-5
