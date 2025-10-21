“できた！”を増やす、子どもたちの“すごし場”『かぜ』が豊中市ではじまります。

SweetLeap株式会社

豊中市に、子どもたちのための新しい“すごし場”をつくる団体『かぜ』ができました。



勉強で「できた！」を増やしたり、ただ安心して過ごしたり、

そんな温かい居場所を、2025年12月初旬の初開催を目指して準備しています。

この活動を始めたのは、市内で広告代理店「アドキタ～北摂の広告代理店～」を営む石谷太志と、

元中学校教員の玉置晃。





活動の原点にある、代表・石谷の原体験

ビジネスではなく、地域の一員として「何かできることはないか」という想いから始まった、とても小さな挑戦です。

この活動は、豊中で生まれ育った石谷の個人的な体験から始まりました。



「私は豊中が大好きです。しかしその一方で、豊中の私が育った地域では、家庭の事情や環境から、

学校や家という本来であれば『安心できる場所』を持てず、

不登校になったり、非行に走ってしまったりする仲間が少なくありませんでした。



勉強に向かう機会を失ってしまうだけでなく、

寂しさや不安から、本来の自分の良さを見失っていく姿を、すぐ近くで見てきたのです。

『もし、あの時、彼らが心から安心して過ごせる場所が一つでもあったなら、未来は変わっていたかもしれない』。

その想いが、大人になり、豊中で「アドキタ」を起業してからも、ずっと心の中にありました。

だからこそ、今度は自分が、どんな環境の子どもでも、勉強はもちろん、

ただ『ここに居ていいんだ』と感じられる場所を作りたい。



その長年の願いが、この『かぜ』の原点です。」

「それ、僕もやりたかったんです」。同じ想いを抱く先生との出会い

このずっと温めてきた想いを、ある人に話してみることにしました。



豊中の中学校で長年先生をしていた、玉置晃さんです。



実は、玉置さんも先生をしていた頃から、ずっと気になっていることがあったそうです。



それは、学校という集団生活が少し苦手で、教室に来られなくなってしまう子どもたちのこと。



ご自身の塾を始めてからも、色々な事情を抱える子と話すたびに、

「勉強だけじゃなく、あの子たちがホッとできる場所が必要だな」と、強く感じていたと言います。



そんな時に聞いた、学習支援『かぜ』の話。



玉置さんは、「それ、僕がずっとやりたかったことなんです」と、

本当に嬉しそうに言ってくれました。



「学校だけだと、どうしてもこぼれ落ちてしまう子がいる。ぜひ一緒にやらせてください」。

二人の気持ちが同じだとわかるのに、時間はかかりませんでした。



こうして、地元を想う経営者と、子どもたちを想う先生の気持ちが一つになって、

『かぜ』は始まりました。

『かぜ』に込めた想い

この名前には、「笑顔がかぜの様に拡がる未来」を実現したいという願いが込められています。



ビジョン（目指す未来）： 笑顔がかぜの様に拡がる未来

ミッション（使命）： できた体験を増やす

パーパス（存在意義）： 安心と温かさ

バリュー（大切にする価値観）： みんな一緒

"できた！"を増やす、温かい「すごし場」へ

『かぜ』が目指すのは、ただ勉強を教えるだけの場所ではありません。

子どもたちが自分のペースで学び、安心して過ごせる空間です。



活動が始まれば、算数・数学・英語・社会・理科の中から「今、一番教えてほしい」教科を選び、

学校で使っている問題集などを持ってきてもらう予定です。



一人ひとりのペースに合わせて、わかるまでじっくり付き合います。



(代表・玉置晃さんのコメント)

「教員時代から、集団に馴染めず、つらい思いをしている子をたくさん見てきました。そういう子に必要なのは、みんなと同じペースで進むことじゃなく、その子に寄り添ってくれる時間と場所。石谷さんの熱い想いを聞いた時、本当に嬉しかったです。一緒に子どもたちの笑顔を増やしていきたいです。」

(『アドキタ』代表 / 『かぜ』副代表・石谷太志のコメント)

「子どもの頃からずっと心の中にあった想いが、玉置先生という最高のパートナーと出会えたことで、やっと形にすることができました。これはビジネスではなく、純粋に子どもたちのための活動です。学校や家庭とは違う、第三の居場所になれたらと思っています。」

【活動概要】

【活動概要】

団体名： かぜ

初開催： 2024年12月初旬を予定

活動場所： 豊中市豊南町西3-12-21予定

対象： 小学生、中学生、高校生、保護者の方など

定員： 5～6名程度

参加費： こども 1回300円 / 大人 1回500円（予定）

連絡先メールアドレス： kaze.learning@gmail.com

連絡担当者： 玉置晃

『かぜ』を運営するふたりについて

代表・玉置 晃（たまき あきら）

大阪府公立中学校の教員として36年間、多くの子どもたちと向き合ってきた教育のプロフェッショナル。退職後は、「心の成長と基礎学力」を理念に掲げる『TAS多目的塾(https://drive.google.com/drive/folders/1ELw3--m-iG6VUF5VS4Q8piFXoMpRBMSS?usp=drive_link)』を設立。小学生から社会人までを対象に、学習支援教室や家庭教師、宅地建物取引士の講座など、幅広い学びの場を提供している。社会科の教員免許のほか、認定心理カウンセラーなど多数の資格を持つ。

副代表・石谷 太志（いしたに たいし）

豊中市で生まれ育ち、地域密着型の広告代理店「アドキタ～北摂の広告代理店～」を運営。

自身の原体験から、地域の子どもたちのための居場所づくりの必要性を感じ、本活動を企画・立案。

【本活動の運営について】

本活動は、アドキタ～北摂の広告代理店～(https://socialmediamarketing.jp/)（SweetLeap株式会社）が地域貢献活動の一環として運営サポートしています。