「『マンション管理でのトラブル事例』-不動産価値の維持・向上に向けた修繕計画の勘所-」を無料・オンラインにて開催いたします。

【当日お伝えするポイント】

・老朽化したマンションで増加する管理・運営トラブルの傾向

・漏水・外壁補修など修繕遅延に伴う法的リスク

・大規模修繕をめぐる合意形成トラブルの実例と対処法

・建て替え時の権利関係トラブルと解決のポイント

この度弊所では、「『マンション管理でのトラブル事例』-不動産価値の維持・向上に向けた修繕計画の勘所-」を開催させていただきます。

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所（所在地：東京都港区、代表：千賀 修一）では1972年の創業以来、累計1万件以上の不動産トラブルの解決、支援を行って参りました。

「大規模修繕の進め方が分からない」

「漏水事故等の修繕が先延ばしになっている」

「建て替え時の権利関係の引継ぎがわからない」

など、マンション管理における修繕工事の際のトラブル、特に、築40年以上が経過したマンションに関するご相談が増えています。

不動産価値の維持・向上に向けて大規模修繕や建て替えを検討する際の初動対応を誤ると、必要以上に費用が発生したり、住民間の対立が発生したりする事態を招きます。今回のセミナーでは最新のマンション管理のトラブル事例を基に大規模修繕や住民同士の合意形成、建て替え後の権利承継について解説します。マンション管理でのお悩みをお持ちの管理組合、マンションオーナーの方はぜひご参加ください。

無料・60分・オンラインでの開催となっております。

皆様のご参加を是非お待ちしております。

【セミナー参加特典】

・不動産/労務に関する契約書の無料ワンポイントアドバイス

・弁護士への60分無料法律相談

・顧問プランのご案内

・セミナーテキストデータの送付

※各特典60分以内、セミナー開催日より2ヶ月以内の日程で調整させていただきます

【実施概要】

タイトル：

「『マンション管理でのトラブル事例』-不動産価値の維持・向上に向けた修繕計画の勘所-」

日時： 10月31日（金）13:00~14:00

開催方法： Zoomによるオンラインセミナー

主催：弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所

講師： 岩元 雄哉、斉藤 健太郎、黒澤 隼

受講料：無料

※ZoomのURLについてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします

※当日はセミナー開始15分前からアクセス可能です

【このような方は是非ご参加ください】

不動産最新トラブル事例を把握し実務に活かしたい

法改正への不動産業者の対応方法を知りたい

不動産問題の総論について幅広く学びたい

不動産のトラブルを既に抱えている

【登壇者】

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所

パートナー常務執行役員 弁護士 岩元 雄哉（東京弁護士会所属）

【主な経歴】

■一橋大学法学部卒業

■慶応義塾大学法科大学院修了

【メッセージ】

私が事件を処理する上で常に意識していたことは、バランス感覚を保ちつつ物事にあたるというものでした。と、言いますのも、多少は妥協しても早期解決を図ることを望まれる依頼者もいますし、全く妥協したくないという依頼者もおられます。そのため、法的助言を交えながら、依頼者の気持ちをしっかりと読み取った上で事件処理することが、依頼者が望む弁護活動であると強く感じました。当法律事務所に事件をご依頼頂いた場合には、上述のような考えの下に職務を全うする所存です。

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 弁護士 斉藤 健太郎（東京弁護士会所属）

【主な経歴】

■私立本郷高校卒業

■中央大学法学部卒業

■慶応義塾大学法科大学院修了

【メッセージ】

「対話」には人に安心感を与える機能があるといいます。

法的トラブルに遭遇した方々は、皆不安を抱えられていると思います。自分はこれからどうすればいいのだろうと一人悩んでいる方もいるかもしれません。また、こんなことは弁護士に相談することではないのかもしれない・・・と思い法律相談に乗り出すことができない方もいるかもしれません。しかし、一人で思い悩んでいても問題が解決することがほとんどありませんし、それは法律的には大した問題ではないということが知れるだけでも、心はとても軽くなるはずです。少しでも不安を感じられたときには、まずは法律相談にいらしてください。法律相談を通じて、皆様の不安を少しでも取り除くよう尽力いたします。

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 弁護士 黒澤 隼（東京弁護士会所属）

【主な経歴】

■東北大学法学部卒業

■東北大学法科大学院修了

■前橋地方検察庁勤務

【メッセージ】

私は、法の正義と公平を追求する使命感を胸に法学を学び、弁護士の道を選びました。弁護士の役割は、法の正義と公平の下で個人の権利を実現することにあると考えています。皆様からの信頼に応え、快適な環境で生活をすることができるよう、最善のサービスを提供することに尽力してまいります。

【セミナーに関するお問い合わせ】

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所

https://www.t-leo.com/

TEL：03-5501-2685

contact@t-leo.com

