【SNSで話題】「Yukarien（ユカリアン）」から2025年ホリデーセレクションを数量限定で発売

MERARC株式会社

MERARC株式会社（本社：神奈川県横浜市中区）は、ギフトブランド「Yukarien（ユカリアン）」より、2025年ホリデーシーズン限定の「クリスマスギフトボックス」を数量限定で発売いたします。

限定カラー・特別パッケージ・カスタマイズ特典を詰め込んだ、贈る人の想いを彩る特別なセットです。

SNSで話題を集める「Yukarien」のペアキーリングが、クリスマス限定の特別ボックスセットで登場します。

カップルインフルエンサーも愛用する人気アイテムを、限定カラー2色を加えた先着500名様限定のセットとしてご用意します。

【数量限定】限定BOX＋クリスマスギフト袋＋巾着付き2025 Holiday Selection

ブランドを代表する人気No.1アイテム「Leather Keyring」が、ホリデーシーズン限定カラー「ミッドナイトグリーン」と「ホワイトワインレッド」の2色を加えて登場します。

職人の手仕事によるしなやかなレザーと、美しい刻印が生み出す“世界にひとつだけ”の特別なギフト。

大切な人とお揃いで持てるペア仕様で、クリスマスシーズンの贈り物にぴったりです。

限定カラー：ミッドナイトグリーン限定カラー：ホワイトワインレッド深紅の箱に想いを込めて。special01. 限定ギフトBOX

上質なボルドーレッドのボックスに、金箔のロゴをあしらった特別仕様。

蓋を開けた瞬間、まるで宝石箱のように輝くデザインが、“贈る人”と“贈られる人”の心をひとつに結びます。

想いを大切に包み込む、クリスマス限定の特別な装いです。

special02. 想いを包む巾着

やわらかな素材感と温かみのあるカラーで仕立てた限定巾着。

シンプルながらも、ゴールドで添えられた「Merry Christmas」の刺繍が一年に一度の特別な瞬間を静かに彩ります。

ジュエリーや小物入れとして、そのまま日常にもお使いいただけます。

“Merry Christmas”の文字に、想いをぎゅっと。手渡すだけで絵になる、冬のギフトラッピング。special03. ロゴ入りギフト袋

落ち着いた色味と上品な光沢を持つロゴ入りギフト袋は、大切な方へそのままお渡しいただける完成された美しさ。

冬の街並みに映える、特別感のあるラッピングが、“贈る瞬間”をよりドラマティックに演出します。

◼️販売チャネル

公式サイト：https://yukarien.official.ec/

◼️公式SNS公式

Instagram：https://www.instagram.com/yukarien_official.jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@yukarien_official.jp

【「Yukarien (ユカリアン)」ブランド概要】

誰かを想って選ぶ時間。

その瞬間こそが、何よりも尊く、美しい。

Yukarienは、そんな“想いの時間”を形にするために生まれたギフトブランドです。

変わりゆく日々の中で、ふと心がほどけるような小さな幸せをお届けしたい。

それが私たちの原点であり、日常と未来を繋ぐMERARCの想いです。

【クリスマスギフトボックス販売情報】

発売日：2025年10月21日（火）

商品名：：2025 Yukarien Holiday Selection

販売価格：10,980円（税込）

販売方法：Yukarien公式オンラインショップ（https://yukarien.official.ec/）にて販売

販売数：先着500セット限定（なくなり次第終了）

【会社概要】

会社名：MERARC株式会社

所在地：神奈川県横浜市中区山下町155番地

事業内容：各種商品の企画、製造、販売および輸出入

【問い合わせ先】

MERARC株式会社

Mail：info@merarc.com

Tel：090-2443-0888