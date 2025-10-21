非エンジニアでも簡単にAIチャットボットを構築できる｜Copilot Studio無料公開テキストを配布開始

Peaceful Morning株式会社

RPA・AIなど自動化のツールの活用をプロが伴走してサポートする「Robo Runner（ロボランナー）」、グループ累計600万名のDX人材が登録する「DX Boost」等、AI・RPA領域における包括的なDX推進支援サービスを展開するPeaceful Morning株式会社は、Microsoftが提供する「Copilot Studio」の基礎を学べる無料公開テキストを、2025年9月より配布開始しました。

本テキストは、企業担当者や非エンジニアの方でも直感的にチャットボット（エージェント）を構築できるよう、基礎から実践までを解説しています。

近年、生成AIを活用した業務効率化や顧客対応の自動化が注目を集めています。なかでもMicrosoftが提供する「Copilot Studio」は、プログラミング知識がなくても簡単にエージェントを作成できるローコード開発プラットフォームとして、国内外で利用が広がっています。

今回公開した無料テキストは、弊社が有償で提供する研修コースの一部を抜粋した内容です。Copilot Studioの基礎概念からチャットボット作成の手順、ナレッジ設定、Teamsとの連携方法などを、画面操作イメージとともにわかりやすく解説しており、初めて触れる方でも取り組みやすい構成となっています。

資料をダウンロードする :https://rpahack.com/ebook/copilot-studio

Copilot Studioでどんなことができるか

Copilot Studioを活用すると、以下のような業務自動化・効率化が可能です。

・顧客対応の自動化：FAQ対応や予約受付をチャットボットが代行

・社内問い合わせの効率化：「就業規則」や「経費精算」などの質問に即時回答

・業務システムとの連携：CRMやERPと連携し、注文履歴や在庫状況を自動で提示

・ナレッジの一元化：SharePointやDataverseに蓄積した情報を社員が簡単に検索

こんな業務をしている方におすすめ

特に、次のような役割を担う方にご活用いただけます。

・情報システム部門：社内ヘルプデスクの負担を軽減したい

・人事・総務部門：就業規則や福利厚生に関する社員からの問い合わせ対応を効率化したい

・カスタマーサポート部門：顧客からの定型的な質問対応を自動化したい

・DX推進担当者：全社的に生成AIやPower Platformを導入し、業務効率化を進めたい

また、より実践的な活用や導入定着を目指す企業向けには、以下のサポートサービスも提供しています。

Robo Runnerスクール

4週間～、エンジニアが1対1のマンツーマンで研修を実施

https://powerautomate.rpahack.tech/

Robo Runner

企業向けのPower Platform、Copilot Studio導入後の伴走型サポートサービス

https://robo-runner.com/

Robo Runner eラーニング

社員研修・内製化に最適なオンデマンド学習

https://roborunner-e-learning.studio.site/

Peaceful Morning株式会社（クラウドワークスグループ）について

Peaceful Morningは、『Innovation Engine ～成長を加速させるエンジンをかける～』というミッションのもと、ローコード・DX・AIなど業務自動化テクノロジーを通じて、個人や企業・社会全体の成長を支援しています。2018年の創業からRPAに関する専門メディア「RPA HACK」、RPA/AI開発者育成サービス「Robo Runner」、グループ累計600万名のDX人材が登録するRPA・ローコードプロフェッショナルマッチングプラットフォーム「DX Boost」等、自動化・デジタルトランスフォーメーション（DX）を前に進める事業を行っております。

https://peaceful-morning.com

当社は、UiPath Training Partner Award of the Yearを2年連続で受賞しております。

▼プレスリリースはこちら▼

https://robo-runner.com/uipath-japan-partner-awards-2023-training-associate-of-the-year/

※2022年9月27日付で、「個のためのインフラになる」をミッション、「人とテクノロジーが調和する未来を創り 個の幸せと社会の発展に貢献する」をビジョンとし、日本最大級のクラウドソーシング「クラウドワークス」を運営する株式会社クラウドワークスの100％子会社となりました。