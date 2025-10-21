ＮＸグループ、ASEANで産直生鮮ECを展開する「SECAI MARCHE（セカイマルシェ）」に出資

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）は、ＮＸグローバルイノベーション投資事業有限責任組合の案件として、ASEAN地域で産地直送型の生鮮品ECプラットフォーム事業を展開する株式会社SECAI MARCHE（セカイマルシェ）（社長：早川周作、杉山亜美 以下、SECAI MARCHE社）に出資し、10月８日（水）に資本業務提携契約を締結いたしました。

■ SECAI MARCHE社概要

SECAI MARCHE社は2018年に日本で創業し、ASEAN域内のホテル・レストラン・カフェ等に向けて、生産者と消費者を直接つなぐ産直生鮮品ECプラットフォーム「SECAI MARCHE」を運営しています。同社は自社構築のコールドチェーン物流網を活用し、日本産および現地産の高品質な生鮮品を安定的に供給。生産者と利用者が持続的に成長できるサプライチェーンの構築を目指し、「創る人と使う人がダイレクトにつながり、情報と商品が公平に流通する世界を創造する」というミッションを掲げています。

■ 出資の背景と目的

ASEAN地域では経済成長に伴い、都市部を中心に高品質で新鮮な食材への需要が拡大しています。こうした市場環境の変化に対応するためには、鮮度保持や効率的な物流体制の整備が不可欠です。SECAI MARCHE社は、産地から消費地まで一貫したコールドチェーンを構築し、食品廃棄率を大幅に低減することで、生産者・飲食店双方にメリットをもたらす仕組みを確立しています。

また、日本政府は農林水産物・食品の輸出額を2030年に5兆円へ拡大する目標を掲げており、海外市場における日本産品の需要拡大が期待されています。

ＮＸグループは、長期ビジョン「グローバル市場で存在感を持つロジスティクスカンパニー」の実現に向け、企業価値の向上と社会課題の解決に取り組んでいます。今回の出資により、SECAI MARCHE社との協業を通じて、成長著しいASEANの生鮮品流通市場におけるプレゼンスを高めてまいります。将来的には、新たな知見や人的ネットワークを融合させ、ＮＸグループにおけるサービスラインナップを拡充し、新たな価値の創出を目指します。

■ 取り組み内容

1. End to Endのコールドチェーンの強化

SECAI MARCHE社の強みの１つである、生産地と消費地を直接結ぶEnd to Endのコールドチェーン網を強化いたします。マレーシアの高原地帯にある生産地からクアラルンプールのDCへの幹線輸送や同市内でのミルクラン(*)集荷、ASEAN域内外からの越境輸送など、ＮＸグループがグローバルで培ってきた輸送効率化の知見を活かして、生産者と消費者双方に利益をもたらす新たな価値を同社と共に創出します。

2. 日本産品のASEAN市場展開の加速

ＮＸグループの生鮮品物流ネットワークと、SECAI MARCHE社の販売プラットフォームを連携させることで、日本産品をASEAN域内のホテルやレストランへ届ける仕組みを強化いたします。 また、日本の市場内物流や生鮮品輸出で培ってきた知見を活かして、新たな輸送資材を開発し、より高品質かつ効率的に日本産品を輸出できる体制を強化することで、日本の生産者の海外販路拡大や、同社の事業拡大に貢献します。

ＮＸグループは、今後も国内外のスタートアップ企業との事業共創を通じて社会課題を解決し、日本の食料安全保障に貢献するとともに、すべての人が豊かで充実した生活を送れるサステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

- 出資先概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/136897/table/90_1_73f4a5cc1396af8ce983e4b18a1206e3.jpg?v=202510220526 ]

*：物流業者が複数の部品メーカーを回って部品を集荷していく調達物流の方法

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。