¥°¥íー¥Ð¥ëVC¤ÎDGDV¡¢3¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯¥íー¥º´°Î»¤ª¤è¤Ó¥í¥´¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¹ñÆâ³°¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒDG Daiwa Ventures¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡§DGDV¡Ë ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¥·ー¥É¡¦¥¢ー¥êー´ü¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖDGDV Fund III E.L.P. Cayman¡×¡Ê°Ê²¼¡§3¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤ò100²¯±ßÄ¶¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯¥íー¥º¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ3¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁ¥½Ð¤È¤È¤â¤Ë¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥í¥´¤òºþ¿·¤·¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëVC¤È¤·¤Æº£¸å¤â¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à³È½¼¤Ë¸þ¤±¤¿¹×¸¥¤Ë¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¥í¥´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DGDV¤ÏÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëVC¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ø¤Î·É°Õ¤òÉ½¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÅÁÅý¤ò»ý¤ÄÀÞ¤ê»æ¤È¤¤¤¦¥â¥Áー¥Õ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÏ¶¯¤µ¡¢Èþ¤·¤µ¤òÁÊµá¤¹¤Ù¤¯¡¢¿·¥í¥´¤òºöÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥í¥´¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦Âç´ë¶È¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à³ÈÂç¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯î²¿Ê¤¹¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- DGDV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DGDV¤Ï¡¢¥·ー¥É¤ª¤è¤Ó¥¢ー¥êー¥¹¥Æー¥¸¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦Åìµþ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦Æ±Åê»ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¶¦ºÅÅù¤òÄÌ¤¸¤ÆËÌÊÆ¤ä¤½¤ÎÂ¾ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Î¥È¥Ã¥×Åê»ñ²È¤È¿¼¤¯Ï¢·È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2016Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¤³¤ì¤Þ¤Ç³ÆÊ¬Ìî¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÎÎ°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¡¢¥¯¥é¥¤¥áー¥È¥Æ¥Ã¥¯¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤ËÃÏ°è¤òÌä¤ï¤ºÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
100²¯±ßÄ¶¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯¥íー¥ºÃ×¤·¤Þ¤·¤¿3¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤Î½Ð»ñ¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥ó¥«ーLPÍÍ¤ª¤è¤ÓLPÍÍ¡§¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç¡Ë
3¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É³µÍ×
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¾Î¡§DGDV Fund III E.L.P. Cayman
¡¦Ìµ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷¡ÊGP¡Ë¡§³ô¼°²ñ¼ÒDG Daiwa Ventures3¹æ
¡¦Í¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷¡ÊLP¡Ë¡§¹ñÆâ³°¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¡¢»ö¶ÈË¡¿Í
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Éµ¬ÌÏ¡§100²¯±ßÄ¶
¡¦Åê»ñ¥¹¥Æー¥¸¡§¥·ー¥É～¥¢ー¥êーÃæ¿´
¡¦±¿ÍÑ´ü´Ö¡§10Ç¯´Ö¡Ê±äÄ¹¤¢¤ê¡Ë
¡¦URL¡§https://dg-daiwa-v.com/