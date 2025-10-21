「買取マクサス」関 憲人、総フォロワー1.6万人を突破

株式会社マクサス

出張買取・総合リユース事業を展開する株式会社マクサス（本社：東京都品川区）代表取締役 関 憲人（せき・けんと）の各種SNS総フォロワー数が、2025年10月に1.6万人（16,000人）を突破しました。日々の出張買取の現場や査定の工夫、リユースの楽しさを伝える発信が支持を集め、コミュニティ規模を着実に拡大しています。

背景

関は「買取のプロセスを、もっとオープンに。」を掲げ、X（旧Twitter）・Instagram・YouTube・TikTok等で、実際の査定事例や買取のコツ、FC展開にまつわる知見を継続的に発信してきました。

インフルエンサーとのコラボ企画を継続的に展開し、ユーザーとの双方向コミュニケーションを強化。コラボコンテンツのアーカイブ化により、はじめての買取利用者でも不安なくプロセスを理解できる情報環境づくりを進めています。

今後の展開

YouTubeチャンネル「せきえもんの買取大学(https://www.youtube.com/@sekiemonkaitori/videos)」で培った〈FCオーナー密着ドキュメンタリー／業界ニュース解説／ショート運用／視聴者参加型企画〉の特長を軸に、以下を順次実施します。

・FCオーナー密着シリーズの定期化：加盟店の成長ストーリーや現場オペレーションを追うドキュメンタリーを公開し、買取のリアルと学びを可視化。

・業界ニュースの提供：法規制・相場・トレンドの要点を解説し、視聴者の意思決定スピードを支援。

・事業戦略のオープン講義：収益構造やKPI設計を解説する長尺コンテンツを四半期特集として編成し、透明性の高い情報発信を継続。

・視聴者参加型の査定・訪問企画：出演者募集を継続し、自宅訪問や特殊案件の査定を通じて双方向の体験価値を強化。公式LINE等からの参加導線も拡充。

・コラボ対談の拡充：リユース領域の実務家や著名実業家との対談・助言企画を拡大し、知見の交差と相互送客を図る。

株式会社マクサス代表取締役 関 憲人 コメント

「日々の発信に反応をくださる皆さまに、心より感謝します。買取は“もの”の価値だけでなく、“ストーリー”の引き継ぎでもあります。1.6万人という節目を新たな出発点として、より透明で楽しい買取体験をお届けできるよう、現場のリアルをこれまで以上に丁寧に発信していきます。」

◆マクサスについて

私たちはお酒、アパレル、バッグなどの買取販売を行うリユース企業です。

「新しいモノと昔からあるモノを繋ぎ、価値を創り出す」

インターネットで、歴史あるモノの価値を再定義して必要な人につなげていきます。

