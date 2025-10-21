買取マクサス、本社オフィスを増床

◆研修・査定品質の強化と採用拡大に向け、東五反田拠点の機能を拡充

株式会社マクサス

出張買取・総合リユース事業を展開する株式会社マクサス（本社：東京都品川区、代表取締役：関 憲人）は、事業拡大と人員増強に伴い、本社オフィスを増床しました。新オフィスは「東京都品川区東五反田1-25-11 THE GATE GOTANDA EAST 1-N」に位置し、研修・認定機能および査定オペレーションを中心に基盤強化を図ります。

背景

マクサスは、出張買取で取扱いカテゴリと取引件数を拡大しており、査定品質の均質化、コンプライアンス運用、採用・育成体制の拡充が急務となっています。本増床により、本社の“教育・オペレーション支援”機能を面積・設備の両面でアップデートします。

オフィス増床のポイント

施設概要

- 研修・認定スペースの拡張：実機を用いた査定実技ブース、法令・コンプライアンス学習エリア、ロールプレイ審査の導線を新設。- 現場支援の強化：査定ロジック、相場情報、マニュアルの更新・共有を行う運用デスクを設置し、全国の拠点・FCを本社から支援。- 来客・面談対応の最適化：ショーケース／ミーティングブースを増設し、採用面談・取引先対応・協業打合せの受け入れ能力を拡大。- 執務環境の改善：可動デスク、集中ブース、ファシリティ予約システムを導入し、ハイブリッドワーク下の生産性を向上。- セキュリティ・BCP：入退室管理、監視体制、非常電源・備蓄を強化し、継続運営性と情報管理レベルを引き上げ。

名称：株式会社マクサス 本社（増床区画）

所在地：東京都品川区東五反田1-25-11 THE GATE GOTANDA EAST 1-N

主な機能：研修ルーム、査定実技ブース、会議室、コラボスペース、執務エリア、倉庫区画

アクセス：JR・東急池上線・都営浅草線「五反田」駅より徒歩5分

期待される効果

- 品質の均質化：査定基準・帳票・法令順守の運用徹底により、顧客体験のばらつきを低減。- 協業の拡大：来客対応キャパシティの拡張により、パートナー・仕入れ先・法人顧客との協業を加速。- 従業員エクスペリエンスの改善：集中環境とコラボ環境の両立で、生産性と定着率の向上を見込む。

株式会社マクサス代表取締役 関 憲人 コメント

「今回の増床は、現場を支える“本社の土台”をさらに強固にする取り組みです。教育・運用・来客対応の三位一体で、より安心で分かりやすいリユース体験をお届けしてまいります。」

◆マクサスについて

私たちはお酒、アパレル、バッグなどの買取販売を行うリユース企業です。

「新しいモノと昔からあるモノを繋ぎ、価値を創り出す」

インターネットで、歴史あるモノの価値を再定義して必要な人につなげていきます。

株式会社マクサスでは、出張買取やお酒買取(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)も承っています。

総合リユースブランド『買取マクサス』では、不用品やブランド品の出張買取を出張料・査定料無料でご提供。家電・家具・オフィス家具・時計・ブランド・ブランド古着など幅広い品目に対応し、高価買取でお応えします。買取後のリサイクルも承っていますので、処分や再資源化のご相談もお気軽にどうぞ。出張買取なら、買取マクサス(https://kaitorimakxas.com/)にご相談ください。

また、古本売るなら『ブックリバー』(https://bookriver.jp/)へ。眠っている本の価値を最大限に引き出す古本・古書の買取専門店として、学術書や美術書、稀少本まで専門スタッフが一冊ずつ丁寧に査定します。

真珠のご売却は、日本初・業界唯一の真珠買取専門店「銀座リパール」(https://ginza-repearl.co.jp/)にお任せください。真珠査定歴10年以上のベテラン鑑定士が、眠っているパールの価値を見出し、高額査定をお約束します。



一方でご購入のご要望には、真珠販売専門店『GINZA RePearl』(https://ginza-repearl.jp/)をご案内。サステナブルパールのセレクトショップとして、新品加工を施した美しい真珠のみを厳選。日本真珠振興会主催「真珠検定」シニアアドバイザー有資格者が品質管理を行い、一粒一粒を丁寧にチェックしています。

毛皮のご売却は「東京ミンク」(https://taoyame.jp/)へ。チンチラ、セーブル、フォックスをはじめ、リンクス、ラビット、ヌートリア、ラムなどブランドや年代を問わず買取可能な毛皮専門店として、高価買取でお応えします。

・関連メディア

せきえもん買取ブログ(https://sekiemonkaitori.com/)

マクサスコラム(https://kaitorimakxas.com/column/)

出張買取ドットコム(https://makxas.com/media/)

■会社概要

＜買取マクサス＞

古物商許可証：東京都公安委員会 第302151307220号

所在地：東京都品川区東五反田1-9-2ダイヤパレス五反田1F

事業内容：リユース事業

公式ページ：https://kaitorimakxas.com/