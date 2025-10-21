PORTERS×日本オラクル共催「リアルタイムなKPI管理で成長を加速 、中小企業向けERP活用」を開催

ポーターズ株式会社

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース. 証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、日本オラクル株式会社（以下、日本オラクル）と共同で「リアルタイムなKPI管理で成長を加速 中小企業向けERP活用(https://lp.porters.jp/seminar_251105?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR1021)」と題した無料セミナーを2025年11月5日（水）12:00～オンラインで開催いたします。

イベント概要

本セミナーでは、「派遣企業の事業拡大の壁を乗り越えるデータ活用術」をテーマに、成長企業向けクラウドERP「Oracle NetSuite」を提供するオラクルと、人材派遣管理システム「PORTERS Staffing」を提供するポーターズが、会社の利益を軸とした業務改善のポイントを解説。

PORTERS Staffingで効率化された営業・マッチングの活動データとOracle NetSuiteの会計・財務情報を連携することにより、「利益率向上」「リアルタイムな経営の可視化」が実現する理由と、その具体的な方法を事例を交えながら紐解きます。

迅速な意思決定で成長をさらに加速させたいと考える経営層の皆様は、是非ご参加ください。

セミナーお申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_251105?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR1021

★こんな人におすすめ★

・営業現場の数字や会社状況をリアルタイムで把握できていない方

・事業が拡大のフェーズに入り、現在の業務管理体制に限界を感じている方

・営業管理システムと会計システムの連携がうまくいかず、二重入力などの非効率な業務が発生している方

開催概要

◆セミナータイトル：リアルタイムなKPI管理で成長を加速 中小企業向けERP活用(https://lp.porters.jp/seminar_251105?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR1021)

◆日 程：2025年11月5日（水）

◆時 間：12:00～13:00（11:50開場）

◆参加費用：無料

◆会 場：Zoom

◆定 員：制限なし

セミナーお申し込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_251105?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR1021

ポーターズ株式会社について

■社名 ：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/

■所在地 ：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者 ：代表取締役 西森 康二

■事業内容 ：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介・派遣特化型のマッチングシステム PORTERS(https://hrbc.porters.jp/)

人材紹介の業務効率化ツールならPORTERS Agent(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣のDXツールならPORTERS Staffing(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

