プロロジスは、第5回「名古屋スマート物流EXPO」に出展します

プロロジスは2025年10月29日（水）～31日（金）の3日間、ポートメッセなごやで開催される第5回「名古屋スマート物流EXPO」に出展いたします。

第5回「名古屋スマート物流EXPO」 プロロジスブースイメージ

【展示の見どころ】

- 東海地域におけるプロロジス先進的物流施設開発の最新情報をご紹介プロロジスが東海地域において開発中の「プロロジスパーク東海1」など、プロロジスの物流施設最新情報をご紹介します。- 物流コンサルティングサービスと自動化支援DX・自動化推進を支援するため、マテハン機器メーカーや3PLとは異なる中立的な立場から、物流オペレーションを俯瞰した最適解をご提案します。物流ロボット導入支援や自動化の実例に加えて、共同輸送の取り組みを実現する「共同輸送コミュニティ」についてもご紹介します。- 無料配布：「物流施設自動化の実態調査」レポート＜最新版＞物流施設における自動化の現状と課題、今後の方向性を包括的に分析した「物流施設自動化の実態調査」レポートの最新版をブースにて先行配布します。プロロジスパークの入居カスタマーに直接ヒアリングを行った本レポートは、プロロジスだからこそご提供できる有用な資料です。

【第5回「名古屋スマート物流EXPO」開催・出展概要】

会場にて皆さまとお目にかかれますことを、楽しみにしております。